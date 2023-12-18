Bilim insanlarına göre “kuantum bataryalar” mümkün

Çalışmanın yazarlarından Yuanbo Chen, "Akıllı telefonlar veya sensörler gibi düşük güçlü cihazlara yönelik mevcut bataryalar, şarj depolamak için tipik olarak lityum gibi kimyasallar kullanırken, bir kuantum batarya atom dizileri gibi mikroskobik parçacıklar kullanır" diyerek olayı özetliyor. Kimyasal piller klasik fizik yasaları tarafından yönetilirken, mikroskobik parçacıklar doğası gereği kuantumun konusudur.
Kuantum paradoksunu bataryanın içine yerleştirmek
Yeni çalışmada, Tokyo Üniversitesi'ndeki bilim insanları, büyük ölçekli bir kuantum batarya görevi gören lazerler, lensler ve aynalar kullanarak bir laboratuvar deneyi gerçekleştirdi. Bu pilleri şarj etmek genellikle birbiri ardına çalışan birden fazla şarj aşaması gerektiriyor, ancak ekip burada belirsiz nedensel düzen (ICO) adı verilen bir kuantum etkisinden yararlandı. Temel olarak, sistemi bir kuantum süperpozisyonuna getirdiklerinde, nedensel düzen aynı anda her iki yönde de var olabilir ve birden fazla şarj adımının sırayla değil birlikte çalışmasına izin verebilir.
Çalışmada bilim insanları ICO ile kuantum parçacıklarından oluşan bir bataryayı şarj etme şeklinizin performansını büyük ölçüde etkileyebileceğini gösteriyor. Hem sistemde depolanan enerjide hem de termal verimlilikte büyük artışlar görüldüğü belirtiliyor. Ekip ayrıca ilginç ve aslında mantıksız bir etkileşim de keşfetti: Daha düşük güçlü bir şarj cihazı, aynı cihazı kullanan nispeten daha yüksek güçlü bir şarj cihazından daha yüksek verimlilikle daha yüksek enerjiler sağladı.
Bunun etkileri ne olabilir?
ICO'nun kuantum sistemleri içindeki ısı transferini manipüle etme yeteneği, güneş enerjisi yakalamada devrim yaratabilir. Güneş panelleri termal kayıplar nedeniyle verimlerini kaybederler, ancak ICO'dan yararlanmak bu kayıpları azaltabilir ve önemli ölçüde gelişmiş enerji çıkışına yol açabilir.
Tokyo ekibinin yaptığı öncü çalışma, pratik enerji çözümleri için kuantum aleminin benzersiz özelliklerinden yararlanmaya yönelik hayati bir adımı temsil ediyor diyebiliriz. ICO'yu yol gösterici ilke olarak benimseyen bu geleceğin bataryaları sadece cihazlarımıza güç sağlamakla kalmayabilir; enerjiyi nasıl yakaladığımızı, depoladığımızı ve kullandığımızı yeniden yazabilir.Kaynakça https://newatlas.com/energy/quantum-batteries-charge-breaking-causality/ https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.131.240401 https://interestingengineering.com/innovation/new-quantum-batteries-charging-break-time-and-causality-rules-study Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.