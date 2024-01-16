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    Oda sıcaklığında ilk kararlı kübitler üretildi

    Kuantum alanındaki çalışmalar son yıllarda önemli gelişmelerle gündemimize gelmeye devam ediyor. Son olarak ise bilim insanları oda sıcaklığında 'ilk' kararlı kübitleri üretti.
    Oda sıcaklığında ilk kararlı kübitler üretildi Tam Boyutta Gör
    Kyushu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Doçent Nobuhiro Yanai liderliğindeki bir araştırma ekibi, oda sıcaklığında kuantum tutarlılığı elde ederek oldukça önemli bir başarıya imza attı. Araştırmacıların çalışması, iyi tanımlanmış bir kuantum durumunun, dış etkenlerden etkilenmeden, tam da burada, Dünya yüzeyinde muhafaza edilebileceğini ortaya koyuyor.

    Kuantum tutarlılığında bir ilk

    Profesör Kobori yaptığı basın açıklamasında çalışmayı “oda sıcaklığındaki ilk kuantum tutarlılığı” olarak tanımlıyor. Tutarlılık şu anda nanosaniyelerde gözlemlense de, bulgular gelecekteki kuantum hesaplama ve algılama çabaları için temel oluşturabilir. Öte yandan bu keşfin temelinde, ışığı emen bir boya molekülü olan kromofor ile nano gözenekli kristal bir malzeme olan metal-organik çerçevenin (MOF) birlikteliği yatıyor.

    Kuantum tutarlılığı, kuantum hesaplama ve algılama teknolojileri için çok önemli ancak şimdiye kadar bu tutarlılığın oda sıcaklığında yakalanması mümkün olmamıştı. Ekibin yeniliği, UiO tipi bir MOF'akromofor ekleyerek moleküler hareketi bastırmayı içeriyor. Yoğun bir şekilde birikmiş kromoforları ve kısıtlanmış dönme açısı ile bu MOF yapısı, araştırmacıların daha önce hiç görülmemiş bir oda sıcaklığında kuantum tutarlılığı elde etmelerini sağladı.

    Yapılan açıklamaya göre tutarlılık durumu 100 nanosaniyeden fazla sürdü. Elbette bu çok kısa bir süre ancak bu, oda sıcaklığında birden fazla kübit üretebilen malzemelerin tasarlanmasına yol açabilecek bir keşif. Bir sonraki büyük teknolojik ilerleme olarak lanse edilen kuantum hesaplama, bu araştırma sayesinde gerçeğe bir adım daha yaklaşıyor. Kübitlerin kuantum özelliklerinden yararlanan kuantum algılama, algılama teknolojisinde daha yüksek çözünürlük ve hassasiyet vaat ederek geleneksel tekniklerde bir paradigma değişimine işaret ediyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/science/first-stable-quibits-room-temperature https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adi3147
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 12 saat önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 6 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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