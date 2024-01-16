Oda sıcaklığında ilk kararlı kübitler üretildi

Kuantum tutarlılığında bir ilk
Profesör Kobori yaptığı basın açıklamasında çalışmayı “oda sıcaklığındaki ilk kuantum tutarlılığı” olarak tanımlıyor. Tutarlılık şu anda nanosaniyelerde gözlemlense de, bulgular gelecekteki kuantum hesaplama ve algılama çabaları için temel oluşturabilir. Öte yandan bu keşfin temelinde, ışığı emen bir boya molekülü olan kromofor ile nano gözenekli kristal bir malzeme olan metal-organik çerçevenin (MOF) birlikteliği yatıyor.
Kuantum tutarlılığı, kuantum hesaplama ve algılama teknolojileri için çok önemli ancak şimdiye kadar bu tutarlılığın oda sıcaklığında yakalanması mümkün olmamıştı. Ekibin yeniliği, UiO tipi bir MOF'akromofor ekleyerek moleküler hareketi bastırmayı içeriyor. Yoğun bir şekilde birikmiş kromoforları ve kısıtlanmış dönme açısı ile bu MOF yapısı, araştırmacıların daha önce hiç görülmemiş bir oda sıcaklığında kuantum tutarlılığı elde etmelerini sağladı.
Yapılan açıklamaya göre tutarlılık durumu 100 nanosaniyeden fazla sürdü. Elbette bu çok kısa bir süre ancak bu, oda sıcaklığında birden fazla kübit üretebilen malzemelerin tasarlanmasına yol açabilecek bir keşif. Bir sonraki büyük teknolojik ilerleme olarak lanse edilen kuantum hesaplama, bu araştırma sayesinde gerçeğe bir adım daha yaklaşıyor. Kübitlerin kuantum özelliklerinden yararlanan kuantum algılama, algılama teknolojisinde daha yüksek çözünürlük ve hassasiyet vaat ederek geleneksel tekniklerde bir paradigma değişimine işaret ediyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/science/first-stable-quibits-room-temperature https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adi3147 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.