Oda sıcaklığında ilk kararlı kübitler üretildi

Tam Boyutta Gör Kyushu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Doçent Nobuhiro Yanai liderliğindeki bir araştırma ekibi, oda sıcaklığında kuantum tutarlılığı elde ederek oldukça önemli bir başarıya imza attı. Araştırmacıların çalışması, iyi tanımlanmış bir kuantum durumunun, dış etkenlerden etkilenmeden, tam da burada, Dünya yüzeyinde muhafaza edilebileceğini ortaya koyuyor.

Kuantum tutarlılığında bir ilk

Profesör Kobori yaptığı basın açıklamasında çalışmayı “oda sıcaklığındaki ilk kuantum tutarlılığı” olarak tanımlıyor. Tutarlılık şu anda nanosaniyelerde gözlemlense de, bulgular gelecekteki kuantum hesaplama ve algılama çabaları için temel oluşturabilir. Öte yandan bu keşfin temelinde, ışığı emen bir boya molekülü olan kromofor ile nano gözenekli kristal bir malzeme olan metal-organik çerçevenin (MOF) birlikteliği yatıyor.

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Kuantum tutarlılığı, kuantum hesaplama ve algılama teknolojileri için çok önemli ancak şimdiye kadar bu tutarlılığın oda sıcaklığında yakalanması mümkün olmamıştı. Ekibin yeniliği, UiO tipi bir MOF'akromofor ekleyerek moleküler hareketi bastırmayı içeriyor. Yoğun bir şekilde birikmiş kromoforları ve kısıtlanmış dönme açısı ile bu MOF yapısı, araştırmacıların daha önce hiç görülmemiş bir oda sıcaklığında kuantum tutarlılığı elde etmelerini sağladı.

Yapılan açıklamaya göre tutarlılık durumu 100 nanosaniyeden fazla sürdü. Elbette bu çok kısa bir süre ancak bu, oda sıcaklığında birden fazla kübit üretebilen malzemelerin tasarlanmasına yol açabilecek bir keşif. Bir sonraki büyük teknolojik ilerleme olarak lanse edilen kuantum hesaplama, bu araştırma sayesinde gerçeğe bir adım daha yaklaşıyor. Kübitlerin kuantum özelliklerinden yararlanan kuantum algılama, algılama teknolojisinde daha yüksek çözünürlük ve hassasiyet vaat ederek geleneksel tekniklerde bir paradigma değişimine işaret ediyor.

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