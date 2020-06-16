Bilim kurulu üyesi, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeni tedbirler alınabileceğini söyledi

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Kovid-19 pandemisi kapsamında kurulan Bilim Kurulu’nda görev yapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, virüsle yapılan mücadeleye yönelik bazı açıklamalarda bulundu.

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1 Haziran itibariyle kademeli olarak başlatılan normalleşme planı dahilinde karşılaşılan tabloyu değerlendiren Yamanel, “Son 2- 3 gündür artışlar mevcut. Geçici artışlar olabilir. 2-3 günde çok karar verilemez. Ama 1 haftalık 10 günlük kalıcı artışlar olursa yayılma hızı artmış demektir ve yeni tedbirler almamız gerekebilir. Çok dinamik bir süreç. Sağlık Bakanlığı tarafından yakından takip ediliyor.” açıklamalarında bulundu.

Yeni normal olarak telaffuz edilen ve maske takmak, sosyal mesafeyi uymak, hijyene uymak ile kalabalık oluşturmamak şeklinde tesis edilen tedbirlere dikkat çeken üye, “Bu 4 kuralı sıkı şekilde uygulamamız gerekiyor" dedi.

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İl pandemi kurullarının son günlerde yaşanan artışı dikkatle izlediğini hatırlatan Yamanel, vaka sayısındaki artşın 1 hafta ila 10 gün kadar devam etmesi halinde tiyatro ve sinemaların açılmasının geciktirilmesi gibi kalabalık oluşturabilecek her türlü aktivitenin bir süreliğine durdurulmasının yanında sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlayıcı tedbirlerin alınabileceğini hatırlattı.

Yamanel, açıklmasının devamında ise “Her zaman söylediğimiz gibi yeni normale alışmamız gerekiyor. Dünya çapında bir bağışıklık kazanılan kadar. Etkin bir ilaç ya da tedavi bulunana kadar. Bu yeni normali hepimiz biliyor ve uygulamaya çalışıyoruz. Ama daha dikkatli olmamız gerekiyor. Denenen bazı ilaçlar var. Ciddi çalışmalar ve aşı çalışmaları var. Aşı çalışmalarını özellikle heyecanla bekliyoruz. Aşının olması bizim virüse karşı mücadelede elimizi çok güçlendirecektir.” ifadelerini kullandı.

https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/bilim-kurulu-uyesi-prof-dr-yamanel-her-an-yeni-tedbirler-gelebilir-5875716/

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