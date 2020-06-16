Bilim kurulu üyesi, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeni tedbirler alınabileceğini söyledi

Kovid-19 pandemisi kapsamında kurulan Bilim Kurulu’nda görev yapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, virüsle yapılan mücadeleye yönelik bazı açıklamalarda bulundu.
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1 Haziran itibariyle kademeli olarak başlatılan normalleşme planı dahilinde karşılaşılan tabloyu değerlendiren Yamanel, “Son 2- 3 gündür artışlar mevcut. Geçici artışlar olabilir. 2-3 günde çok karar verilemez. Ama 1 haftalık 10 günlük kalıcı artışlar olursa yayılma hızı artmış demektir ve yeni tedbirler almamız gerekebilir. Çok dinamik bir süreç. Sağlık Bakanlığı tarafından yakından takip ediliyor.” açıklamalarında bulundu.
Yeni normal olarak telaffuz edilen ve maske takmak, sosyal mesafeyi uymak, hijyene uymak ile kalabalık oluşturmamak şeklinde tesis edilen tedbirlere dikkat çeken üye, “Bu 4 kuralı sıkı şekilde uygulamamız gerekiyor" dedi.
İl pandemi kurullarının son günlerde yaşanan artışı dikkatle izlediğini hatırlatan Yamanel, vaka sayısındaki artşın 1 hafta ila 10 gün kadar devam etmesi halinde tiyatro ve sinemaların açılmasının geciktirilmesi gibi kalabalık oluşturabilecek her türlü aktivitenin bir süreliğine durdurulmasının yanında sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlayıcı tedbirlerin alınabileceğini hatırlattı.
Yamanel, açıklmasının devamında ise “Her zaman söylediğimiz gibi yeni normale alışmamız gerekiyor. Dünya çapında bir bağışıklık kazanılan kadar. Etkin bir ilaç ya da tedavi bulunana kadar. Bu yeni normali hepimiz biliyor ve uygulamaya çalışıyoruz. Ama daha dikkatli olmamız gerekiyor. Denenen bazı ilaçlar var. Ciddi çalışmalar ve aşı çalışmaları var. Aşı çalışmalarını özellikle heyecanla bekliyoruz. Aşının olması bizim virüse karşı mücadelede elimizi çok güçlendirecektir.” ifadelerini kullandı.
https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/bilim-kurulu-uyesi-prof-dr-yamanel-her-an-yeni-tedbirler-gelebilir-5875716/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ayrica pandemiden 2-3 ay sonra öyle konusmak kolay. Ülke yönetimleri zor bir kararla karsi karsiya kaldi. Ekonomiye kendi eliyle darbe mi yoksa pandemiyle avantajli mücadele mi?
Ne yazik ki kimi ülkeler durumu kestiremedi, özellikle baslangicta Italya, cünkü uzmanlari dinlemedi veya zaten ekonomisi zayifti ve o fazladan darbeyi indirecek cesareti bulamadi. Bu önlemleri erkenden her ne pahasina olursa olsun uygulayan ve sonrasinda pandemiyi ucuz atlatarak normale dönüsü hizlandiran örnek ülke Çin. Daha ilk haftada sehirlere giris cikisi yasakladi, hayati kritik sehirlerde ve milli bazda durdurdu.
Ucus konusundaki önlemlerini bilmiyorum, ama düsünsenize yüzlerce binlerce firma (özellikle havayollari) on/yüz binlerce calisanina, hakki olan, maasi ödüyor ama kazanci kelime anlamiyla 0.
THY'nin 26 bin calisani var. (Pilotlari da katarak) bu calisanlarin ortalama aylik maasi 5000 TL olsa, kaba hesapla, saadece maaslar yüzünden THY'nin aylik kaybi 130 Milyon TL. Simdilik 2 ay gecti desek, (daha ne kadar sürecegi belli degil) THY gibi büyük firmalarin bile batmamasi zamana karsi zorlu bi yaris. Bunu kompanse edemeyecek on binlerce firma var dünyada. Saglik felaketi olmasinin yaninda, cok büyük bir ekonomik felaket.
Vaka artisinin sebebi maske takmamak