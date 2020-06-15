Amazon, şirkete karşı açılan birden fazla soruşturmayla boğuşuyor

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Dünya’nın en zengin insanı Jeff Bezos’un sahibi olduğu e-ticaret devi Amazon’un başı, ardı arkası kesilmeyen soruşturmalarla dertte. Geçtiğimiz günlerde açılan rekabeti ihlâl soruşturması kapsamında şirket, California ve Washington eyaletleri ile Avrupa Komisyonu tarafından inceleme altına alındı.

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Farklı şikâyet konularının ele alındığı soruşturmalardan ilki Amazon'un kendi ürettiği ürünleri satarken rekabet kurallarına uyup uymadığı ile ilgili. California Eyaleti’nin yürüttüğü soruşturma kapsamında Amazon kanadından bir yorum gelmemiş olsa da şirket, kendi ürünlerinin satışından elde edilen gelirdeki payın, toplam gelirin yüzde 1’i olduğunu belirtmiş.

Washington Eyaleti ise şirketi, Amazon aracılığıyla ticaret yapan satıcıların ürünlerini başka internet sitelerinde satmak istemeleri durumunda çıkarılan zorluk ve engellenme iddialarıyla soruşturuyor.

Avrupa Komisyonu da soruşturuyor

Amazon’un başını ağrıtan soruşturmalar sadece bunlarla sınırlı değil. Avrupa Komisyonu'nun açmış olduğu soruşturma, Amazon'un hem pazar yeri olup hem de satış yaparak ikili rol oynaması ekseninde şekilleniyor. Bunun dışında AB’nin rakip firmalara ait bilgilerin Amazon tarafından kullanılması konusunda da bir soruşturma açabileceği ifade ediliyor.

Mayıs ayı içinde diğer şirketlere ait verilerin yeni ürünler üretmek için kullanıldığı iddiaları kapsamında Jeff Bezos, ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi’ne ifade vermişti. Şirket, söz konusu soruşturmalar kapsamında ciddi para cezaları ödemeye mahkûm edilebilir.

https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/amazonun-basi-sorusturmalarla-dertte-5872415/

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