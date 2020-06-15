Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon, şirkete karşı açılan birden fazla soruşturmayla boğuşuyor

    Dünyanın e-ticaret devi Amazon'un başı açılan soruşturmalarla dertte. Şirket, California ve Washington eyaletleri ile Avrupa Komisyonu tarafından inceleme altında.
    2 sa.
    591
    21
    6
    Diğer
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Amazon, şirkete karşı açılan birden fazla soruşturmayla boğuşuyor
    Tam Boyutta Gör

    Dünya’nın en zengin insanı Jeff Bezos’un sahibi olduğu e-ticaret devi Amazon’un başı, ardı arkası kesilmeyen soruşturmalarla dertte. Geçtiğimiz günlerde açılan rekabeti ihlâl soruşturması kapsamında şirket, California ve Washington eyaletleri ile Avrupa Komisyonu tarafından inceleme altına alındı.

    Ayrıca Bkz. "PS5’in devasa bir konsol olacağına dair tahminler ortaya çıktı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Amazon’a ait dağıtım merkezlerinden birinde çalışan işçide koronavirüs tespit edildi

    Farklı şikâyet konularının ele alındığı soruşturmalardan ilki Amazon'un kendi ürettiği ürünleri satarken rekabet kurallarına uyup uymadığı ile ilgili. California Eyaleti’nin yürüttüğü soruşturma kapsamında Amazon kanadından bir yorum gelmemiş olsa da şirket, kendi ürünlerinin satışından elde edilen gelirdeki payın, toplam gelirin yüzde 1’i olduğunu belirtmiş.

    Washington Eyaleti ise şirketi,  Amazon aracılığıyla ticaret yapan satıcıların ürünlerini başka internet sitelerinde satmak istemeleri durumunda çıkarılan zorluk ve engellenme iddialarıyla soruşturuyor.

    Avrupa Komisyonu da soruşturuyor

    Amazon’un başını ağrıtan soruşturmalar sadece bunlarla sınırlı değil. Avrupa Komisyonu'nun açmış olduğu soruşturma, Amazon'un hem pazar yeri olup hem de satış yaparak ikili rol oynaması ekseninde şekilleniyor. Bunun dışında AB’nin rakip firmalara ait bilgilerin Amazon tarafından kullanılması konusunda da bir soruşturma açabileceği ifade ediliyor.

    Mayıs ayı içinde diğer şirketlere ait verilerin yeni ürünler üretmek için kullanıldığı iddiaları kapsamında Jeff Bezos, ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi’ne ifade vermişti. Şirket, söz konusu soruşturmalar kapsamında ciddi para cezaları ödemeye mahkûm edilebilir.



    https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/amazonun-basi-sorusturmalarla-dertte-5872415/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    10ur 2 sa.
    Dusunun magazaya girdiniz saldalye alacaksiniz gorevli diyork ki abi hosgeldiniz bak bu marka var su marka var bir de su bizim uretimimiz bu var dediginde hoop hem pazar yerisin hem de urun satip ikili rol oynuyorsun dersiniz artik
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    10ur 2 sa.
    Bazen kurumlar uretmeden uretenlerin uzerinden somurge olarak geciniyor. Mesela, “Avrupa Komisyonu'nun açmış olduğu soruşturma, Amazon'un hem pazar yeri olup hem de satış yaparak ikili rol oynaması ekseninde şekilleniyor.” E yani?? Hepsiburada amazon.com.tr de turkiyede ayni seyi yapıyor bunda yanlis ne var ki?? İlk dedikleri husus rekabet kurallarina aykirilik olusturabilir sorusturulur vs ok ama 2. Olayi cozemedim bokunu çıkarıyorlar biraz gibime geliyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    White Water 2 sa.
    Birisi Jeff Bezos ve Amazon'u durdurmalı. Müşteri deneyimi ve Satış sonrası destekleriyle onları çok takdir etsem de durdurulmalı. Koca şirketin yıllardır izlediği tek bir iş modeli var. Tek ve yeksan olmak. Buna ulaşmak için de aklınıza gelebilecek her yolu denemek. Şirket rakiplerini ortadan kaldırabilmek için sürekli ama sürekli onlardan çok daha ucuza satış yapıyor. 20 yıllık şirket kar ve zarar grafiklerini incelerseniz ya zarar ettiğini ya da çok ufak bir kar marjına sahip olduklarını görürsünüz. Şu an için evet bu işin kaymağını tüketiciler yemekte ancak amazon tekelleştiğinde bu fiyatları bir daha göremeyecekler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    yorumculuklar 2 sa.
    ABD temelli (merkezli demiyorum) firmalara bu tip davaları ilerleyen zamanlarda çok sık göreceğiz. CEO'larda büyük değişimler olacak. Çok farklı insanlar geçer bu şirketlerin başına yakın zamanda. Üstelik dava açılan konularda Amazon kurulduğundan beri aynı suçları işliyor, sadece şimdi ortaya çıkartma zamanı geldi. Dava biter, Jeff istifa eder, kendine kalan parasıyla hayatını yaşamaya devam eder, yerine gelen CEO aynı sistemi devam ettirir. Bu kadar basit... Microsoft, rekabeti önleyici hareketlerden dolayı kaç tane büyük dava yedi, hala devam ediyorlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Portraitclub 2 sa.
    Bişey olmaz sonuçta dünyanın en zengin adamının şirketine verilecek ceza da çerez parası büyüklüğünde olur. Ama amazon Türkiye hayal kırıklığı, Amerika’daki amazon’dan uzaktan yakından alakası yok. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    fhrstw 1 sa. Portraitclub
    Başınıza ne geldi açıklarsanız bizde bilgilenirdik.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 dk. Elon Musk, Starlink'in 'gecikme değerlerini' açıkladı: İşte heyecan veren değerler 8 dk. 3M Türkiye ayda 1 milyon 200 bin koruyucu maske üretiyor 38 dk. EA’den yeni Star Wars oyunu geliyor 1 sa. Tarayıcıdan Counter Strike 1.6 oynayın 1 sa. 2020 Seat Ateca, yeni motor ve teknolojilerle geldi 2 sa. iPhone 12'nin kalıp görüntüleri ve CAD görselleri yayınlandı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Amazon, şirkete karşı açılan birden fazla soruşturmayla boğuşuyor Sonraki Huawei MateBook 13 2020 inceleme | MacBook Air katili mi ? 3 sa. Milli elektrikli trenin test tarihi belli oldu 4 sa. Çin, Nesnelerin İnterneti’ni uzaydan yönetecek 5 sa. Nvidia tarihinde ilk: GeForce ekran kartlarında yardımcı işlemci dönemi 15 sa. Çin, dünyanın sadece yenilenebilir enerji taşıyacak ilk nakil hattı inşaatını tamamladı 15 sa. Tom Hanks'li yeni savaş filmi 'Greyhound' doğrudan internete geliyor 16 sa. Baldur’s Gate 3, Ağustos ayında erken erişime açılabilir 16 sa. Android 11 silinen veriler için geri dönüşüm kutusuna sahip olacak 17 sa. AMD, Radeon fontunu Ryzen’ınkine yakınlaştırdı: Yeni kart hazırlığı olabilir 18 sa. Pixel 4a'nın çıkışı Ekim sonunu bulabilir 19 sa. Kemik çimentosuna karbon lifler eklendi 19 sa. Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum: Vaka sayısında korkutan artış 19 sa. 13TL zam, Gigabit paketler, altyapı çalışmaları "Türknet'e sorduk" 19 sa. OnePlus Pods için geri sayım başladı 20 sa. RTX 3000 serisinin çıkış tarihi ve güç tüketimi değerleri – paylaşılan referans kart nihai model olmayabilir 20 sa. Honor X10 Max ve X10 Pro geliyor 21 sa. Redmi 9A'nın teknik özellikleri ortaya çıktı 22 sa. Suudi Arabistan su altında kablosuz veri aktarım sistemi geliştirdi: Aqua-Fi 23 sa. Mafia 1'in yenilenen versiyonundan fragman geldi 23 sa. Huawei Mate 40'ın detayları netleşiyor Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi