Bilim Kurulu üyesi Yamanel: “Okulların açılmasına yönelik yeni kararlar alınabilir”

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4 Ağustos 2020 tarihinde ülkemizdeki Covid-19 vaka sayısının yeniden 1000’li rakamların üzerine çıkmasının ardından okulların açılma sürecinin ne şekilde işleyeceği konusu gündemdeki yerini korumaya devam etti.

Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında gözlerin çevrildiği Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’ndan ise bu konuda bir açıklama geldi. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Levent Yamanel yaptığı açıklamada "Türkiye'nin R değeri 1'in altına inmişti. Son artışlar ile R değeri 1'in üzerine çıktı. 'R değerinin 1'in üzerine çıkması' demek yayılımın artışını gösteren bir durum." dedi. İfadelerini kullandı.

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Virüs bulaştırma katsayısı olarak telaffuz edilen R değerindeki artışın okulların açılmasıyla ilgili yeni kararlar alınmasına neden olabileceğini belirten Yamanel açıklmasına “Vaka sayıları gün gün takip ediliyor. Vaka sayıları artış gösterirse okulların açılmasıyla ilgili de yeni kararlar alınabilir. Vaka sayıları tatil beldelerinden gelen insanların bulaştırmasıyla artarsa eğer yeni kararlar alınabilir. Şu an da ikinci pik riski söz konusu değil ama 5-10 günlük periyot çok önemli. Eğer tatil beldelerinden bir yayılım söz konusu olursa o zaman birinci pikin üzerine ikinci artış da söz konusu olabilir” sözleriyle devam etti.

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Pandemi sürecinin devam etmesi halinde okullardaki eğitimin ne şekilde sürdürüleceği konusunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu. Hibrit eğitim modelini gündeme getiren Bakan Selçuk, söz konusu modele göre yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada verileceğini söylemişti. Bu kapsamda haftalık 40 saat olan ders saatlerinin 20 saat olacak şekilde yeniden düzenlenebileceğini ifade eden Selçuk; Matematik, Türkçe, Fen gibi temel derslerin okulda, Coğrafya, beden eğitimi, tarih, hayat bilgisi, sanat gibi derslerin ise uzaktan eğitim yöntemiyle verilebileceğini söylemişti.

Hibrit sistem dâhilinde sınıfların ikiye bölünmesi düşünülüyor. Bu kapsamda öğrenci grubunun bir bölümünün pazartesi, çarşamba, cuma diğer grubun ise salı, perşembe, cumartesi günleri okula gitmesi planlanıyor.

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