Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bilim Kurulu üyesi Yamanel: “Okulların açılmasına yönelik yeni kararlar alınabilir”

    Vaka sayılarındaki artışın devam etmesi halinde okulların açılmasıyla ilgili yeni kararlar alınabilir. Bilim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Levent Yamanel, bu konuda açıklamalarda bulundu.
    2 hf.
    2b
    1
    28
    Diğer B...
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Bilim Kurulu üyesi Yamanel: “Okulların açılmasına yönelik yeni kararlar alınabilir”
    Tam Boyutta Gör

    4 Ağustos 2020 tarihinde ülkemizdeki Covid-19 vaka sayısının yeniden 1000’li rakamların üzerine çıkmasının ardından okulların açılma sürecinin ne şekilde işleyeceği konusu gündemdeki yerini korumaya devam etti.

    Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında gözlerin çevrildiği Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’ndan ise bu konuda bir açıklama geldi. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Levent Yamanel yaptığı açıklamada "Türkiye'nin R değeri 1'in altına inmişti. Son artışlar ile R değeri 1'in üzerine çıktı. 'R değerinin 1'in üzerine çıkması' demek yayılımın artışını gösteren bir durum." dedi. İfadelerini kullandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar DSÖ verilerine göre 30’dan fazla ülkede Covid-19 vaka sayısı binin üzerinde

    Ayrıca Bkz. "Korkulan oldu! Günlük vaka sayısı yeniden 1000’in üzerine çıktı"

    Virüs bulaştırma katsayısı olarak telaffuz edilen R değerindeki artışın okulların açılmasıyla ilgili yeni kararlar alınmasına neden olabileceğini belirten Yamanel açıklmasına “Vaka sayıları gün gün takip ediliyor. Vaka sayıları artış gösterirse okulların açılmasıyla ilgili de yeni kararlar alınabilir. Vaka sayıları tatil beldelerinden gelen insanların bulaştırmasıyla artarsa eğer yeni kararlar alınabilir. Şu an da ikinci pik riski söz konusu değil ama 5-10 günlük periyot çok önemli. Eğer tatil beldelerinden bir yayılım söz konusu olursa o zaman birinci pikin üzerine ikinci artış da söz konusu olabilir” sözleriyle devam etti.

    Bilim Kurulu üyesi Yamanel: “Okulların açılmasına yönelik yeni kararlar alınabilir”
    Tam Boyutta Gör

    Pandemi sürecinin devam etmesi halinde okullardaki eğitimin ne şekilde sürdürüleceği konusunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu. Hibrit eğitim modelini gündeme getiren Bakan Selçuk, söz konusu modele göre yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada verileceğini söylemişti. Bu kapsamda haftalık 40 saat olan ders saatlerinin 20 saat olacak şekilde yeniden düzenlenebileceğini ifade eden Selçuk; Matematik, Türkçe, Fen gibi temel derslerin okulda, Coğrafya, beden eğitimi, tarih, hayat bilgisi, sanat gibi derslerin ise uzaktan eğitim yöntemiyle verilebileceğini söylemişti.

    Hibrit sistem dâhilinde sınıfların ikiye bölünmesi düşünülüyor. Bu kapsamda öğrenci grubunun bir bölümünün pazartesi, çarşamba, cuma diğer grubun ise salı, perşembe, cumartesi günleri okula gitmesi planlanıyor.



    Kaynakça https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/bilim-kurulu-uyesi-yamanelden-okullarla-ilgili-flas-aciklama-5970623/ https://www.hurriyet.com.tr/egitim/son-dakika-haberi-bakan-selcuk-hibrit-egitim-detaylarini-verdi-3-gun-okulda-3-gun-uzaktan-41571480 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Boeing, MAX serisi uçakların kötü şöhretini unutturmak için isim değişikliğine gitti
    3 sa.
    Yapay zekânın insana karşı verdiği it dalaşı mücadelesinde kazanan yapay zekâ! Sonuç 5-0
    12 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ata122 (Ata Marangoz) 2 hf. en beğenilen cheers darlin
    Maske takmayan hıyarın biri suratına öksürünce de söyle bu lafı. O zaman anlarsın virüsle yaşamayı öğrenmenin sadece ütopyada olacağını.Bugün tatillerde cirit atanlara ne kadar güzel öğretmişiz dimi virüsle yaşamayı 5 ayda, gerçek fikrini merak ediyorum önümüzdeki 5 ayda onların bunu öğrenebileceğini düşündüren nedir?
    Maske takmayan hıyarın biri suratına öksürünce de söyle bu lafı. O zaman anlarsın virüsle yaşamayı öğrenmenin sadece ütopyada olacağını.Bugün tatillerde cirit a...
    Devamını Gör
    Yanıtla +23
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Murat.Ak (Murat Ak) 2 hf. cheers darlin
    Dostum bu dediklerini ölen insanların yakınları duymasın. Ateş düştüğü yeri yakar tabii ki. Yeterli önlemi almak devletin sorumluluğu, bu sorumluluğu yerine getirmekte milletin sorumluluğu. İnsanlar 45 sene devlete baktık 45 gün bakamadı diye isyan ediyor. Umarım başına gelmez
    Dostum bu dediklerini ölen insanların yakınları duymasın. Ateş düştüğü yeri yakar tabii ki. Yeterli önlemi almak devletin sorumluluğu, bu sorumluluğu yerine get...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cheers darlin 2 hf. (düzenlendi)
    aşı konusunda çalışan bilim adamları aşıya bel bağlamayın diyorlar bunlar da hala ülkeyi kapatma peşinde...



    nasıl influenzadan her yıl yüz binlerce kişi ölmesine rağmen korkmuyorsanız sarscov2 ile de birlikte yaşamayı,ondan korkmamayı öğreneceksiniz.
    aşı konusunda çalışan bilim adamları aşıya bel bağlamayın diyorlar bunlar da hala ülkeyi kapatma peşinde... nasıl influenzadan her yıl yüz bi...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    neilblack (n k) 2 hf.
    Dışarıya baktığımda çocuklar alt alta üst üsteler, okulların açılması majör bir değişiklik yapmayabilir ama dikkat eden aileler ne olacak? Okul çağında çocuğum yok bir başka merak ettiğim konu da, özel okullar. Okul ücreti, senelik servis yemek ücretlerini talep edecekler mi? Çocuk 1 sene evden okuyacaksa 30k dan 150k ya değişen özel okul ücretlerinin tamamı ödenmemeli, cüzi bir ücret ile eğitime devam edilmeli
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    W.Amadeus (Fatih ) 2 hf.
    Covid yuzunden yaklasik olarak yil basindan bu yana cocuklar evde. Kesinlikle cok zorunlu durumlar disinda cocuklar sokak yuzu gormediler, tatili de iptal ettik. Ben de sahsen “ihtiyac” haric disariya hic cikmadim cunku vicdanen rahatsiz oluyorum. (Evde 1 bebek, 2 cocuk var. (6 ve 9 yas))



    Gel gelelim ornegin 9 yasindaki kizimin bir cok arkadasi yaz boyunca tatil ve gezmelerden geri kalmadi. Aslinda cevremde hic kimse “bu sene de tatile gitmeyelim” demedi. Virus kimsenin umurunda bile olmadi. (En azindan cevrem icin konusuyorum) Kis boyunca “evde kal” diyenler yaz boyunca tartllerini paylastilar, hic utanmadan! Kis gelsin gene “evde kal” paylasimlari yapacaklar eminim!



    Velilerle konusuyoruz; özet geciyorum “biz zaten surekli disaridayiz, bir sey oldugu yok, cocuklardan da biktik, ne olursa olsun okula gondercegiz” gibi cevaplar aldik.



    Durum su; Okullar acilacak ve aylardir evde olan kizimla aylardir tatilde olan “+zaten surekli disarida olan” arkadaslari bir araya gelecek. Bu durumda soyle bir soru geliyor akla; biz aptal miyiz?



    “Cozum?” diye soracak olursaniz umarim uzaktan egitim gelistirilmistir derim.



    Cocuklar ne maske kullanabilir, ne sosyal mesafeye uyabilir. Hadi ikisine de uydular, kapali bir alanda o kadar zaman ve kisi birbirlerinin nefeslerini alip verecekler, hastalik bulasmamasi mucize olur.



    “Okullarda onlem aldik” deniyor ancak okula ucarak gidilmeyecek, toplu tasima ile gelen ogrenciler, ogretmenler, servisler... “uzaktan egitime devam” haberi benim icin mujdeli bir haber olacak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Turkuaz Prusa (durmaz nakliyat) 2 hf.
    okulların açılmasına imkan yok
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    elLbufFer (selçuk dabak) 2 hf.
    Okulların açılması gerekiyor . Kırtasiyeci olarak sadece kendim için değil genele vurdugumuzda büyük bir ekonomik kayıp ve geri dönülmez bir borç a girmiş oluyoruz . Şuan tatil yerlerinde ki kalabalığa veya AVM lerde ki kalabalığa bakın bunu görüp okulllari tatil etmek aptallık değil mi ? Veliye önlem yok çocuğa var ki , çocuklar bu konuda daha hassas davranıyor .
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Emirhazar 2 hf.
    şuan için açılması pek sağlıklı gözükmüyor
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Elektrikliarabasever 2 hf.
    Devleti korumak için o kadar askere gidip vergi veriyorsak devlette bizi ve çocuklarımızı korumak zorunda yok doğuda bilgisayarı olmayan çocuklar varmış tablet dağıtım bilgisayarda tabletten aldığınız vergilerini sıfırlayın devlet korumuyorki bizi.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    10 Numara (***** *****) 2 hf.
    Tatil yerlerine virüs uğramadığı için oralarda okullar açılabilir. Sıkıntı olmaz. Diğer bölgelerde uzaktan eğitime devam.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    YigitErkin20 (Yiğit Erkin) 2 hf.
    Açılmasın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Usluco (v b.d.el) 2 hf.
    3 aydır ayasofya ile uğraşacaklarına okullara bir çözüm üretselerdiya. tam bir muamma. Bakan bile bilmiyor neyin nasıl olacağını.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cheers darlin 2 hf. (düzenlendi)
    aşı konusunda çalışan bilim adamları aşıya bel bağlamayın diyorlar bunlar da hala ülkeyi kapatma peşinde...



    nasıl influenzadan her yıl yüz binlerce kişi ölmesine rağmen korkmuyorsanız sarscov2 ile de birlikte yaşamayı,ondan korkmamayı öğreneceksiniz.
    2 Yanıt Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ata122 (Ata Marangoz) 2 hf. cheers darlin
    Maske takmayan hıyarın biri suratına öksürünce de söyle bu lafı. O zaman anlarsın virüsle yaşamayı öğrenmenin sadece ütopyada olacağını.Bugün tatillerde cirit atanlara ne kadar güzel öğretmişiz dimi virüsle yaşamayı 5 ayda, gerçek fikrini merak ediyorum önümüzdeki 5 ayda onların bunu öğrenebileceğini düşündüren nedir?
    Yanıtla +23
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Murat.Ak (Murat Ak) 2 hf. cheers darlin
    Dostum bu dediklerini ölen insanların yakınları duymasın. Ateş düştüğü yeri yakar tabii ki. Yeterli önlemi almak devletin sorumluluğu, bu sorumluluğu yerine getirmekte milletin sorumluluğu. İnsanlar 45 sene devlete baktık 45 gün bakamadı diye isyan ediyor. Umarım başına gelmez
    1 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Alqu +258 kozmos beni sevmiyor +181 BTopbas +174 fuckulteli +150 NeyzenEfendi +144 javaprof +142 Sawasson +126 muslera251 +125 sounderland +123 Farfaraway21 +117
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 clarq26 ilk kez +157 2 CrowMeister ilk kez +114 3 Fluuman ilk kez +113
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2043 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Türkiye Haberleri, covid-19 ve Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası252b
    Twitter Profili90,8b
    YouTube Kanalı298b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Huawei GameCenter indirmeye sunuldu 2 hf. Sony, Horizon Zero Dawn PC sürümü üzerindeki inceleme ambargosunu kaldırdı 2 hf. TikTok benzeri Instagram Reels ülkemizde kullanıma açıldı 2 hf. Türk oyun firması 'Rollic', Zynga'ya satıldı! Tam 168 milyon dolar 2 hf. Samsung dersini almış! Galaxy Z Fold 2 yenilenen tasarımıyla karşınızda 2 hf. Nissan, yeni kompakt SUV konsepti Magnite'in iç mekanını gösterdi 2 hf. Samsung; amiral gemilerinde güncelleme garantisini üç yıla çıkarıyor 2 hf. Günlük vaka sayısında korkutucu artış sürüyor (5 Ağustos) 2 hf. 2021 Kia Stonic tanıtıldı: Hafif hibrit seçeneği ve yeni güvenlik teknolojileri 2 hf. AMD sessiz sedasız 6 watt TDP’li 2 işlemcisini piyasaya sürdü 2 hf. Galaxy Tab S7 serisi tanıtıldı 2 hf. Samsung Galaxy Watch 3 tanıtıldı 2 hf. Galaxy Note 20 tanıtıldı! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı 2 hf. Galaxy Buds Live tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. Galaxy Note 20 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı 2 hf. Samsung büyük oynuyor! Note 20 ve Note 20 Ultra ön inceleme 2 hf. Gordon Murray T.50, dünyanın en hafif süper otomobili olmaya geldi 2 hf. Akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaşması için yasal düzenleme geliyor 2 hf. Olası RTX 3000 çıkış takvimi detaylandı 2 hf. Logitech G923 TRUEFORCE direksiyon ile yarışlar hiç olmadığı kadar gerçekçi 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Bilim Kurulu üyesi Yamanel: “Okulların açılmasına yönelik yeni kararlar alınabilir” Sonraki Otomobil satışları Temmuz'da rekor artış yaşadı: İşte en çok satış yapan markalar 2 hf. Yerli oyun Ertuğrul Gazi 2 en iyiler listesinde 2 hf. Starship’in SN5 prototipi nihayet havalandı 2 hf. Disney'in 200 milyon dolarlık Mulan filmi doğrudan internete geliyor 2 hf. FIFA 21’in yeni özelliklerini gösteren oynanış videosu yayınlandı 2 hf. Xiaomi Mi 10 Pro Plus çift hücreli pille gelecek 2 hf. Epic Games mağazasından The Alto Collection sürprizi 2 hf. Mi Band 4 ve Mi Band 5, Mi Fit 4.4 güncellemesiyle yeni özelliklere kavuştu 2 hf. Google'ın AirDrop benzeri Nearby Share özelliği kullanıma sunuldu 2 hf. Fortnite yarın arabalarına kavuşuyor 2 hf. Ryzen 7 4800H’ta stok sıkıntısı yaşanıyor: XMG Intel işlemci önerdi 2 hf. Google ve Cisco yonga siparişlerini Samsung kaptı 2 hf. Oyun Dünyasında Bu Ay - Ağustos 2020 2 hf. Apple iMac yenilendi 2 hf. The Boys'un 2. sezonundan fragman ve poster paylaşıldı 2 hf. Korkulan oldu! Günlük vaka sayısı yeniden 1000’in üzerine çıktı 2 hf. LG, 2020 ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı 2 hf. Xbox Game Pass ve Project xCloud, Android'e geliyor: 22 ülke var, Türkiye yok 2 hf. Nokia C3 uygun fiyatıyla dikkat çekiyor 2 hf. Vivo S7 tanıtıldı: 5G desteği ve 7.4 mm kalınlık Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız