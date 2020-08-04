Korkulan oldu! Günlük vaka sayısı yeniden 1000’in üzerine çıktı

T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Ağustos 2020 tarihinin Covid-19 vaka tablosunu paylaştı. Uzun aranın ardından yeni vaka sayısı yeniden 1000’in üzerine çıktı. Bugünkü yeni vaka sayısı 1083. 14 Temmuz’dan bugüne kadar günlük vaka sayısı 1000’in altındaydı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son haftalardaki tedbirsizlikleri gerekçe göstererek en geç 2 hafta içerisinde bunun sonucunu göreceğimizi belirtiyordu. Henüz Kurban Bayramı tatilinin etkisini yaşamdan, yeni vaka sayısı 1000’in üzerine çıktı. Tatildeki yakınlaşmaların da etkisiyle günlük vaka sayısındaki yükselişin devam edeceği düşünülüyor. Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda, "Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var." dedi.İlginizi Çekebilir Yeni vaka sayısında korkunç artış: 1400'ü geçti (20 Ağustos)
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Bugünkü vefat eden hasta sayısı ise 18, ağır hasta sayımız ise 583 olarak açıklandı. Türkiye’deki toplam vaka sayısı 234934’e çıktı.
Önceki günlere ait vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.
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ikincisi, türkiyede 2019 da günlük ortalama 1200 kişi ölmüş. öldürme oranı yaklaşık %0.4 olan coronanın günlük vaka sayısı bile 1200 ün altında iken bu kadar şamata gereksiz.
Tüm dünya bu vürüse önlem alamaz...
Çünkü bu kapitalist düzende herkesin çalışıp ödemelerini yapması lazım... :(
Tüm dünyada bunun bilincinde....
PARA >sağlık
Son 1 aydır turistik seyahat kısıtlamaları kaldırılsın, güvenli ülkeler listesine girelim diye 1000 in altında kalmak için çok uğraştılar ama sezon sonu gelmesine rağmen pek de işe yaramadı bence, yabancı turist hala çok az
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