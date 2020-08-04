Korkulan oldu! Günlük vaka sayısı yeniden 1000’in üzerine çıktı

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T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Ağustos 2020 tarihinin Covid-19 vaka tablosunu paylaştı. Uzun aranın ardından yeni vaka sayısı yeniden 1000’in üzerine çıktı. Bugünkü yeni vaka sayısı 1083. 14 Temmuz’dan bugüne kadar günlük vaka sayısı 1000’in altındaydı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son haftalardaki tedbirsizlikleri gerekçe göstererek en geç 2 hafta içerisinde bunun sonucunu göreceğimizi belirtiyordu. Henüz Kurban Bayramı tatilinin etkisini yaşamdan, yeni vaka sayısı 1000’in üzerine çıktı. Tatildeki yakınlaşmaların da etkisiyle günlük vaka sayısındaki yükselişin devam edeceği düşünülüyor. Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda, "Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var." dedi.

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Bugünkü vefat eden hasta sayısı ise 18, ağır hasta sayımız ise 583 olarak açıklandı. Türkiye’deki toplam vaka sayısı 234934’e çıktı.

Önceki günlere ait vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.

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