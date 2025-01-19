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    Bina dışına kaplanması için estetik görünümlü güneş enerjisi paneli geliştirildi

    İsviçreli Lehner Versand yaptığı genişleme ile binanın üç yanını mavi renk baskılı, açılı pul desenli bir yüzey kaplaması yaparak bina üzeri PV kaplamada çok estetik bir görünüm elde etti.
    Bina dışına estetik görünümlü güneş enerjisi paneli geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Güneş panellerini hep sadece çatıya monte edilecek gibi düşünülür. Aslında binaya entegre olan (BIPV) paneller binanın yan yüzeylerinde de kullanılabilir. Fakat şimdiye kadar kullanılan sistemler elektrik üretse bile çok göze hitap etmiyordu. Bu nedenle mimarlar tarafından pek tercih edilmiyordu. İsviçreli bir PV entegrasyon firması olan Felix & Co. Windgate ile Avusturya’dan Ertex Solar adlı firma ortak çalışarak harika bir görünüm yaratmayı başarmışlar. Bu sayede hem marka imajı yaratılırken hem de elektrik masrafları azaltılmış, yani bir taşla iki kuş vurmuşlar.

     Bu açılı, pul şeklinde yerleştirilmiş mavi renkli PV paneller toplamda 868 m2’lik tepe kısmın yan taraflarını kaplıyor. Bu eklenti aslında bir renovasyon projesi ile olmuş. Paketleme departmanına ait binayı yükseltmeyi planlayan firma bu kısmı 12 metre yükseltmeden önce çatıdaki PV panelleri sökmüş. Sonrası güney, batı ve doğu yüzünü bu PV panellerle giydirip çatıya önceki PV panelleri eklemiş.

    Bina dışına estetik görünümlü güneş enerjisi paneli geliştirildi Tam Boyutta Gör

    Önceden çatıdan sadece 48 MWs yıllık üretim elde edilirken şimdi ilave 67 MWs eklenmiş ve 115 MWs seviyesine çıkmış. Bu sayede tesisin tükettiği 470 MWs elektriğin %24.5’i güneşten karşılanır hale gelmiş. 

    Yan yüzeydeki paneller gerek estetik kaygılardan, gerek açısının güneşe tam bakmaması nedeniyle, çatıdaki PV panellerin yarısından az üretim yapıyor olsa da kışın dikey paneller güneşin çok yükselmemesi sayesinde öz tüketimi arttırmış.

    Bina dışına estetik görünümlü güneş enerjisi paneli geliştirildi Tam Boyutta Gör

    İki cam arasına yerleştirilmiş olan panellerin yüzeyi iki farklı mavi renkte desen ile basılmış. Sonra bir perde giydirme üzerine, 4 farklı açı verilebilecek şekilde monte edilmiş. Toplam 646 parçadan oluşan sistem 100 KW anlık güç üretim kapasitesine de sahip. 

    Tüm bu özellikleri ile proje İsviçre Güneş Ödülleri 2024’de renovasyon dalında insanların seçimi ödülünü kazandı.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 2 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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