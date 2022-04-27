Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Biostar’dan Radeon RX 6600 ekran kartlı madencilik sistemi

    Biostar iMiner 660MX8D2 madencilik sisteminde Radeon RX 6600 ekran kartlarına yer verilmiş. 248MH/s kazım performansı olan kartlar 1056W enerji tüketim değerine sahip. 
    Oy Ver

    Biostar iMiner 660MX8D2
    Tam Boyutta Gör

    Her ne kadar Ethereum blok zincirinin yakın bir dönemde madenciliği sona erdirecek yeni yönetim sistemine geçiş yapması beklense de üreticiler yeni sistemler geliştirmeye devam ediyor. 

    Biostar iMiner 660MX8D2 neler sunuyor?

    Biostar iMiner 660MX8D2 adıyla duyurulan yeni madencilik sistemi 8 adet Radeon RX 6600 ekran kartından oluşuyor. B360 anakart çoklu GPU kullanımı için optimize edilirken Intel G4900 işlemci, 120GB SSD ve 8GB DDR4 2666 RAM belleğe yer verilmiş. 

    Biostar iMiner 660MX8D2 madencilik sisteminin Ethereum blok zincirinde 248MH/s kazım performansına ulaştığı belirtiliyor. ETC, RVN, ERG gibi zincirleri de kazabilen sistem 2000W güç kaynağına sahip. Ekran kartları ise 1056W enerji tüketiyor. 

    Kullanıcı dostu kolay bir ara yüz ile gelen Biostar iMiner 660MX8D2 madencilik sistemi büyük siparişleri karşılayacak şekilde üretiliyor. Fiyat konusunda bir bilgi verilmezken RX 580 ekran kartlı iMiner A588X8D2 sisteminden sadece yüzde 7 daha iyi performans sunuyor. 
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 9S
    Xiaomi Redmi Note 9S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo E14 Gen 2
    Lenovo E14 Gen 2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız