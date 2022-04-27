Biostar’dan Radeon RX 6600 ekran kartlı madencilik sistemi

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Her ne kadar Ethereum blok zincirinin yakın bir dönemde madenciliği sona erdirecek yeni yönetim sistemine geçiş yapması beklense de üreticiler yeni sistemler geliştirmeye devam ediyor.

Biostar iMiner 660MX8D2 neler sunuyor?

Biostar iMiner 660MX8D2 adıyla duyurulan yeni madencilik sistemi 8 adet Radeon RX 6600 ekran kartından oluşuyor. B360 anakart çoklu GPU kullanımı için optimize edilirken Intel G4900 işlemci, 120GB SSD ve 8GB DDR4 2666 RAM belleğe yer verilmiş.

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Biostar iMiner 660MX8D2 madencilik sisteminin Ethereum blok zincirinde 248MH/s kazım performansına ulaştığı belirtiliyor. ETC, RVN, ERG gibi zincirleri de kazabilen sistem 2000W güç kaynağına sahip. Ekran kartları ise 1056W enerji tüketiyor.

Kullanıcı dostu kolay bir ara yüz ile gelen Biostar iMiner 660MX8D2 madencilik sistemi büyük siparişleri karşılayacak şekilde üretiliyor. Fiyat konusunda bir bilgi verilmezken RX 580 ekran kartlı iMiner A588X8D2 sisteminden sadece yüzde 7 daha iyi performans sunuyor.



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Biostar iMiner 660MX8D2 madencilik sistemi tanıtıldı