Bitcoin kahramanı mı yoksa manipülasyon mu yapıyor? Microstrategy’nin ilginç stratejisi

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Kripto para dünyasına kurumsal organizasyonların ilgisinin artması aslında Microstrategy’nin portföyüne Bitcoin eklemeye başladığı 2020 yılı ile birlikte gerçekleşmişti. O dönemden itibaren Microstrategy ve kurucusu Michael Saylor kripto para dünyasının önemli isimlerinden birisi haline geldi. Hesabında olan 120 binden fazla Bitcoin ile en fazla kripto parası olan kurumsal organizasyon.

Microstrategy manipülasyon mu yapıyor?

Michael Saylor ismi kripto para dünyasına yeni olsa da aslında biraz kapalı bir geçmişi var. Dotcom balonu olarak da adlandırılan ve com uzantılı işletmelerin patlama yaptığı 90’lı yılların sonunda Michael Saylor da dolar milyarderleri arasına girmişti.

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Hisse senetleri 3000$ seviyesine kadar çıkan Saylor, balonun patlaması ile birlikte 4$ seviyelerine düştü ve 13 milyar dolardan fazla para kaybetti. O dönem en büyük finansal kayıp olarak kayıtlara geçmişti.

Saylor mağdur gibi görünse de Menkul Kıymetler Komisyonu soruşturma başlattı ve dolandırıcılık, kötü yönetim, muhasebe ihmalleri gibi sebeplerden 350 bin dolar ceza kesti. Saylor ayrıca hissedarlara 8.3 milyon dolar ödeme yaptı. Şirketin aslında para kazanmadığı ve piyasada oluşan heyecan ile yeni gelen yatırımcıların varlıkları sayesinde kazanıyor gibi göründüğü ortaya çıktı.

Bugün Microstrategy ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Aslında geçen yıldan bu yana Microstrategy’nin hamleleri takip ediliyor. Macrostrategy adında özel bir iştirak kuran Saylor, 92 bin civarında Bitcoin varlığını buraya transfer etmişti.

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Her seferinde Bitcoin satmayacağını dile getiren Saylor’un pazarı manipüle ettiği iddia ediliyor. Microstrategy sattığı her Bitcoin varlığını komisyona rapor etmek zorunda. Bununla birlikte Macrostrategy özel şirket olduğu için rapor etme zorunluluğu yok. Yani Bitcoin satışlarını gizli yapabiliyor.

Saylor’un Bitcoin adreslerini takip eden bazı kaynaklar bugüne kadar toplamda 63 milyon dolarlık bir satışın gerçekleştiğini iddia ediyor. Bu satışlar Coinbase ve Okex borsaları üzerinden yapılmış. Yani Saylor her Bitcoin satın aldığını duyurduğunda aslında el altından satıyormuş. Bu da Saylor’un açıklamaları sonrasında Bitcoin fiyatının neden düştüğü ile ilgili bir bilgi verebilir.

Kripto para konusunda ciddi düzenlemeler olmadığı için Saylor’un satış yapıp yapmadığı kendisi tarafından kabul edilmediği sürece ispat edilebilir bir şey değil. Bununla birlikte kripto para piyasasının manipülasyona açık yapısını da gözler önüne seriyor.



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