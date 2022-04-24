Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bitcoin kahramanı mı yoksa manipülasyon mu yapıyor? Microstrategy’nin ilginç stratejisi

    En fazla Bitcoin varlığına sahip kurumsal kişilik durumundaki Microstrategy firması neden her satın alımda piyasayı aşağı çekiyor? Cevabı bu haberde olabilir.   
    Oy Ver

    Bitcoin
    Tam Boyutta Gör

    Kripto para dünyasına kurumsal organizasyonların ilgisinin artması aslında Microstrategy’nin portföyüne Bitcoin eklemeye başladığı 2020 yılı ile birlikte gerçekleşmişti. O dönemden itibaren Microstrategy ve kurucusu Michael Saylor kripto para dünyasının önemli isimlerinden birisi haline geldi. Hesabında olan 120 binden fazla Bitcoin ile en fazla kripto parası olan kurumsal organizasyon. 

    Microstrategy manipülasyon mu yapıyor?

    Michael Saylor ismi kripto para dünyasına yeni olsa da aslında biraz kapalı bir geçmişi var. Dotcom balonu olarak da adlandırılan ve com uzantılı işletmelerin patlama yaptığı 90’lı yılların sonunda Michael Saylor da dolar milyarderleri arasına girmişti. 

    Hisse senetleri 3000$ seviyesine kadar çıkan Saylor, balonun patlaması ile birlikte 4$ seviyelerine düştü ve 13 milyar dolardan fazla para kaybetti. O dönem en büyük finansal kayıp olarak kayıtlara geçmişti. 

    Saylor mağdur gibi görünse de Menkul Kıymetler Komisyonu soruşturma başlattı ve dolandırıcılık, kötü yönetim, muhasebe ihmalleri gibi sebeplerden 350 bin dolar ceza kesti. Saylor ayrıca hissedarlara 8.3 milyon dolar ödeme yaptı. Şirketin aslında para kazanmadığı ve piyasada oluşan heyecan ile yeni gelen yatırımcıların varlıkları sayesinde kazanıyor gibi göründüğü ortaya çıktı. 

    Bugün Microstrategy ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Aslında geçen yıldan bu yana Microstrategy’nin hamleleri takip ediliyor. Macrostrategy adında özel bir iştirak kuran Saylor, 92 bin civarında Bitcoin varlığını buraya transfer etmişti. 

    Microstrategy
    Tam Boyutta Gör

    Her seferinde Bitcoin satmayacağını dile getiren Saylor’un pazarı manipüle ettiği iddia ediliyor. Microstrategy sattığı her Bitcoin varlığını komisyona rapor etmek zorunda. Bununla birlikte Macrostrategy özel şirket olduğu için rapor etme zorunluluğu yok. Yani Bitcoin satışlarını gizli yapabiliyor. 

    Saylor’un Bitcoin adreslerini takip eden bazı kaynaklar bugüne kadar toplamda 63 milyon dolarlık bir satışın gerçekleştiğini iddia ediyor. Bu satışlar Coinbase ve Okex borsaları üzerinden yapılmış. Yani Saylor her Bitcoin satın aldığını duyurduğunda aslında el altından satıyormuş. Bu da Saylor’un açıklamaları sonrasında Bitcoin fiyatının neden düştüğü ile ilgili bir bilgi verebilir. 

    Kripto para konusunda ciddi düzenlemeler olmadığı için Saylor’un satış yapıp yapmadığı kendisi tarafından kabul edilmediği sürece ispat edilebilir bir şey değil. Bununla birlikte kripto para piyasasının manipülasyona açık yapısını da gözler önüne seriyor. 
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    marto1 1 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

    Profil resmi
    NewSphere 2 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

    Profil resmi
    Black Heart Rebellion 2 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

    Profil resmi
    fakcakaya 2 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI GE76 Raider 11UG-260XTR
    MSI GE76 Raider 11UG-260XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız