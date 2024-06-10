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    WatchOS 11 tanıtıldı: İşte yenilikler ve güncelleme alacak modeller

    Apple kısa süre önce iOS 18 ile birlikte Apple Watch sahipleri için de yeni watchOS 11 güncellemesini yayınladı. İşte watchOS 11 özellikleri ve güncelleme alacak modeller
    WatchOS 11 tanıtıldı! İşte özellikleri ve güncellenecek modeller Tam Boyutta Gör
    Apple, bugün düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC24) etkinliğinde iOS 18 başta olmak üzere yeni yazılım güncellemelerini tanıttı. Bunlardan birisi de WatchOS 11 oldu. Apple Watch'lar için sunulacak güncelleme, küçük çaplı yeniliklerle geliyor. İşte watchOS 11 özellikleri ve güncelleme alacak modeller

    watchOS 11 yenilikleri neler 🆕

    WWDC 2024 etkinliğinde, Apple'ın belki de en büyük odağı iOS 18 oldu diyebiliriz. watchOS 11 ise, bir önceki sürüme kıyasla WatchOS'un eksik özellikleri tamamlıyor. Elbette bunlarla birlikte küçük çaplı değişiklik, yeni özellik ve iyileştirmeler de güncelleme içerisinde bulunuyor.

    WatchOS 11 tanıtıldı! İşte özellikleri ve güncellenecek modeller Tam Boyutta Gör
    Her zaman olduğu watchOS 11, yeni sağlık özellikleriyle birlikte geliyor. WatchOS 11'in belki de en önemli özelliği, antrenman yoğunluğunun ve süresinin vücudunuzu zaman içinde nasıl etkilediğini değerlendiren antrenman modu.

    Antrenman modu ve Vitals 🏃‍♂️

    Apple Watch artık Antrenman modu sayesinde egzersiz rutininizin yoğunluğunu ve bunun dinlenmenizi nasıl etkileyebileceğini ölçmenin bir yolunu sunuyor. Böylece kalp atış hızınız ve temponuz gibi verileri, kilonuz ve boyunuzla birleştirerek antrenman eforunuza ilişkin 1-10 arası bir puan alabiliyorsunuz. Üstelik bunun yanında "sağlık ölçümlerine" hızlıca göz atmanızı sağlayan yeni Vitals uygulaması da tanıtıldı.

    Böylece aktivite hedeflerini haftanın gününe göre özelleştirebilecek, birden fazla sağlık ölçümünün ne zaman hatalı olduğunu öğrenebilecek ve dinlenme gününe ihtiyacınız olduğunda hedefleri duraklatabileceksiniz.  Ayrıca hamilelik için gebelik yaşını gösterebilecek yeni döngü izleme özellikleri de olacak. Arayüz bölümünde ise WatchOS 11 makine öğrenimi kullanan yeniden tasarlanmış bir Fotoğraflar saat yüzü sunuyor. Böylece Apple Watch, en iyi görünen fotoğrafları otomatik olarak seçilebilecek.

    WatchOS 11 tanıtıldı! İşte özellikleri ve güncellenecek modeller Tam Boyutta Gör
    Yeni güncellemeyle Canlı aktiviteler de Apple Watch’a geliyor. Bir diğer gelişme ise, WatchOS 11 ile Apple, Double Tap'ı yani Çift Dokunuş Hareketini'de geliştiricilere açıyor. Kaçıranlar için Apple Watch Series 9 ve Ultra 2'de mevcut olan Double Tap, yalnızca Apple'ın kendi uygulamalarında mevcuttu ancak artık geliştiriciler bu özelliğe erişebilecek.
    • Fitness uygulaması için özelleştirilebilir "Özet" modu
    • Yeni Antrenman Yükü özelliği
    • Fitness uygulaması için yeni dinlenme günü modu
    • Kalp atış hızı, uyku ve daha fazlasını izlemek için yeni bir "Vitals" uygulaması
    • Smart Stack için akıllı öneriler, canlı etkinlik desteği, Check In ve daha fazlası
    • Yeni Çeviri uygulaması
    • Üçüncü taraf geliştiriciler için yeni Double Tap API
    • Yeniden tasarlanan Fotoğraflar yüzü

    watchOS 11 çıkış tarihi 📅

    Apple, WWDC24 etkinliğinde watchOS 11'i tanıttı ve geliştiriciler için beta sürümünü yayınladı. Halka açık beta ise yaklaşık bir ay sonra yayınlanacak. WatchOS 11'in tam çıkış tarihi kesin olmamakla birlikte, kararlı sürümün Eylül aylarında çıkması bekleniyor.

    watchOS 11 güncellemesi alacak Apple Watch'lar ⌚

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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