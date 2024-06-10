WatchOS 11 tanıtıldı: İşte yenilikler ve güncelleme alacak modeller

- watchOS 11 yenilikleri neler 🆕
- Antrenman modu ve Vitals 🏃♂️
- watchOS 11 çıkış tarihi 📅
- watchOS 11 güncellemesi alacak Apple Watch'lar ⌚
- Yorumlar
watchOS 11 yenilikleri neler 🆕
WWDC 2024 etkinliğinde, Apple'ın belki de en büyük odağı iOS 18 oldu diyebiliriz. watchOS 11 ise, bir önceki sürüme kıyasla WatchOS'un eksik özellikleri tamamlıyor. Elbette bunlarla birlikte küçük çaplı değişiklik, yeni özellik ve iyileştirmeler de güncelleme içerisinde bulunuyor.
Antrenman modu ve Vitals 🏃♂️
Apple Watch artık Antrenman modu sayesinde egzersiz rutininizin yoğunluğunu ve bunun dinlenmenizi nasıl etkileyebileceğini ölçmenin bir yolunu sunuyor. Böylece kalp atış hızınız ve temponuz gibi verileri, kilonuz ve boyunuzla birleştirerek antrenman eforunuza ilişkin 1-10 arası bir puan alabiliyorsunuz. Üstelik bunun yanında "sağlık ölçümlerine" hızlıca göz atmanızı sağlayan yeni Vitals uygulaması da tanıtıldı.
Böylece aktivite hedeflerini haftanın gününe göre özelleştirebilecek, birden fazla sağlık ölçümünün ne zaman hatalı olduğunu öğrenebilecek ve dinlenme gününe ihtiyacınız olduğunda hedefleri duraklatabileceksiniz. Ayrıca hamilelik için gebelik yaşını gösterebilecek yeni döngü izleme özellikleri de olacak. Arayüz bölümünde ise WatchOS 11 makine öğrenimi kullanan yeniden tasarlanmış bir Fotoğraflar saat yüzü sunuyor. Böylece Apple Watch, en iyi görünen fotoğrafları otomatik olarak seçilebilecek.
- Fitness uygulaması için özelleştirilebilir "Özet" modu
- Yeni Antrenman Yükü özelliği
- Fitness uygulaması için yeni dinlenme günü modu
- Kalp atış hızı, uyku ve daha fazlasını izlemek için yeni bir "Vitals" uygulaması
- Smart Stack için akıllı öneriler, canlı etkinlik desteği, Check In ve daha fazlası
- Yeni Çeviri uygulaması
- Üçüncü taraf geliştiriciler için yeni Double Tap API
- Yeniden tasarlanan Fotoğraflar yüzü
watchOS 11 çıkış tarihi 📅
Apple, WWDC24 etkinliğinde watchOS 11'i tanıttı ve geliştiriciler için beta sürümünü yayınladı. Halka açık beta ise yaklaşık bir ay sonra yayınlanacak. WatchOS 11'in tam çıkış tarihi kesin olmamakla birlikte, kararlı sürümün Eylül aylarında çıkması bekleniyor.
watchOS 11 güncellemesi alacak Apple Watch'lar ⌚
- Apple Watch Series 4
- Apple Watch Series 5
- Apple Watch Series 6
- Apple Watch Series 7
- Apple Watch Series 8
- Apple Watch Series 9
- Apple Watch Ultra
- Apple Watch Ultra 2
- Apple Watch SE (2. Nesil)
- Apple Watch SE
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.