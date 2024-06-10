WatchOS 11 tanıtıldı: İşte yenilikler ve güncelleme alacak modeller

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, bugün düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC24) etkinliğinde iOS 18 başta olmak üzere yeni yazılım güncellemelerini tanıttı. Bunlardan birisi de WatchOS 11 oldu. Apple Watch'lar için sunulacak güncelleme, küçük çaplı yeniliklerle geliyor. İşte watchOS 11 özellikleri ve güncelleme alacak modeller

watchOS 11 yenilikleri neler 🆕

WWDC 2024 etkinliğinde, Apple'ın belki de en büyük odağı iOS 18 oldu diyebiliriz. watchOS 11 ise, bir önceki sürüme kıyasla WatchOS'un eksik özellikleri tamamlıyor. Elbette bunlarla birlikte küçük çaplı değişiklik, yeni özellik ve iyileştirmeler de güncelleme içerisinde bulunuyor.

iOS 18 özellikleri tanıtıldı: İşte iOS 18 yenilikleri 1 sa. önce eklendi

Tam Boyutta Gör Her zaman olduğu watchOS 11, yeni sağlık özellikleriyle birlikte geliyor. WatchOS 11'in belki de en önemli özelliği, antrenman yoğunluğunun ve süresinin vücudunuzu zaman içinde nasıl etkilediğini değerlendiren antrenman modu.

Antrenman modu ve Vitals 🏃‍♂️

Apple Watch artık Antrenman modu sayesinde egzersiz rutininizin yoğunluğunu ve bunun dinlenmenizi nasıl etkileyebileceğini ölçmenin bir yolunu sunuyor. Böylece kalp atış hızınız ve temponuz gibi verileri, kilonuz ve boyunuzla birleştirerek antrenman eforunuza ilişkin 1-10 arası bir puan alabiliyorsunuz. Üstelik bunun yanında "sağlık ölçümlerine" hızlıca göz atmanızı sağlayan yeni Vitals uygulaması da tanıtıldı.

Böylece aktivite hedeflerini haftanın gününe göre özelleştirebilecek, birden fazla sağlık ölçümünün ne zaman hatalı olduğunu öğrenebilecek ve dinlenme gününe ihtiyacınız olduğunda hedefleri duraklatabileceksiniz. Ayrıca hamilelik için gebelik yaşını gösterebilecek yeni döngü izleme özellikleri de olacak. Arayüz bölümünde ise WatchOS 11 makine öğrenimi kullanan yeniden tasarlanmış bir Fotoğraflar saat yüzü sunuyor. Böylece Apple Watch, en iyi görünen fotoğrafları otomatik olarak seçilebilecek.

Tam Boyutta Gör Yeni güncellemeyle Canlı aktiviteler de Apple Watch’a geliyor. Bir diğer gelişme ise, WatchOS 11 ile Apple, Double Tap'ı yani Çift Dokunuş Hareketini'de geliştiricilere açıyor. Kaçıranlar için Apple Watch Series 9 ve Ultra 2'de mevcut olan Double Tap, yalnızca Apple'ın kendi uygulamalarında mevcuttu ancak artık geliştiriciler bu özelliğe erişebilecek.

Fitness uygulaması için özelleştirilebilir "Özet" modu

Yeni Antrenman Yükü özelliği

Fitness uygulaması için yeni dinlenme günü modu

Kalp atış hızı, uyku ve daha fazlasını izlemek için yeni bir "Vitals" uygulaması

Smart Stack için akıllı öneriler, canlı etkinlik desteği, Check In ve daha fazlası

Yeni Çeviri uygulaması

Üçüncü taraf geliştiriciler için yeni Double Tap API

Yeniden tasarlanan Fotoğraflar yüzü

watchOS 11 çıkış tarihi 📅

Apple, WWDC24 etkinliğinde watchOS 11'i tanıttı ve geliştiriciler için beta sürümünü yayınladı. Halka açık beta ise yaklaşık bir ay sonra yayınlanacak. WatchOS 11'in tam çıkış tarihi kesin olmamakla birlikte, kararlı sürümün Eylül aylarında çıkması bekleniyor.

watchOS 11 güncellemesi alacak Apple Watch'lar ⌚

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

WatchOS 11 tanıtıldı! İşte özellikleri ve güncellenecek modeller