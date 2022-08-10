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Bir dönemin en başarılı ve efsane oyunlarından Pac-Man, beyaz perdeye uyarlanıyor. Sevilen yapıma daha önce film ve dizilerde yer verilse de, Bandai Namco oyunun özel bir canlı aksiyon filmi için yeşil ışık yaktı.

Wayfarer Studios'ta çalışmalar başladı

The Hollywood Reporter'a göre markanın haklarını elinde bulunduran Bandai Namco, yeni yapım için Wayfarer Studios (Disney Plus's Clouds'un arkasındaki stüdyo) birlikte çalışıyor. Bununla birlikte projenin henüz ''geliştirilme aşamasında'' olduğu belirtilirken, 2020 Sonic the Hedgehog filminde yardımcı yapımcı olarak görev yapan Chuck Williams'ın orijinal fikrine dayanacak.

DC Marvel gibi 10 yıllık planla ilerleyecek 3 gün önce eklendi

Öte yandan tüm zamanların en çok satan ve en çok hasılat yapan oyunlarından biri haline gelen Pac-Man, günümüzde sekiz Guinness Dünya Rekoru’nu elinde bulunduruyor. Yaklaşan Pac-Man filmi hakkında bilinenler sınırlı olsa da, gelecekte birçok sevilen yapımın beyaz perde uyarlamaları ile karşılacağız gibi görünüyor. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Bir dönemin efsane oyunu Pac-Man, film oluyor