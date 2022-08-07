DC sonunda plan yapmaya başladı: Marvel gibi 10 yıllık planla ilerleyecekler

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Marvel bildiğiniz gibi şu anda sinema sektörüdne lider konumunda. Ancak ne yazık ki DC, Marvel'ın gösterdiği başarıyı gösteremiyor. Geçtiğimiz saatlerde ise umutlandırıcı bir haber geldi.

DC 10 Yıllık Plan Yapacak

Geçtiğimiz saatlerde Geçtiğimiz saatlerde Warner Bros. Discovery'nin CEO'su ve Başkanı olarak görev yapan David Zaslav, DC filmleri için önlerindeki 10 yıllık plan için bir ekip kurduklarını söyledi. Bu plan süreci için de Kevin Feige'nin Marvel için kullandığı tarzı benimsediklerini de ekledi.

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Şüphesiz şu anda Marvel ve DC arasındaki en büyük fark plansız hareketsiz edilmesi. Filmlerin kalitesi tartışılabilir ancak Marvel gerçekten düzenli bir şekilde ilerliyor. DC tarafında ise karışık bir durum söz konusu. Umuyoruz ki planlı programlı ve sürekli oyuncuların değişmediği bir DC evreni görebiliriz.

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DC Marvel gibi 10 yıllık planla ilerleyecek