Bir dönemin sonu: GTX ekran kartları için destek kesiliyor

GTX ekran kartları için olun sonu göründü
Nvidia'nın paylaştığı duyuruda göre, eski GTX 700 serisinden 2016 GTX 1000 serisine kadar birçok modelin yeni CUDA özelliklerine yönelik desteği sona erdi. Bu da yakın gelecekte, Game Ready sürücü paketinden ayrılacağı anlamına geliyor. Ayrıca Pascal mimarisi, hala resmi olarak destekleniyor olsa da yeni özellikler veya optimizasyonlar eklenmeyecek.
Yeni haberin şaşırtıcı olmadığını söyleyelim. Günümüzde Nvidia, genellikle birkaç yıl arayla bir sonraki mimariye olan desteği sonlandırıyor. Bu da en son 2021 yılında olmuştu. Bu arada, eski kartları için ayrı bir sürücü bölümü olmaya devam edecek. Ancak bu sürümler genellikle yalnızca birkaç ayda bir yayınlanıyor ve yeni oyunlar için yeni özellikler veya performans optimizasyonları sağlamaktan ziyade güvenlik güncellemelerine odaklanıyor.
Sırasıyla 2014 ve 2016 yıllarında piyasaya çıkan Maxwell ve Pascal mimarileri, birçok grafik kartının temelini oluşturuyordu. Üstelik bunlar arasında, güç verimliliği ile öne çıkan Maxwell tabanlı GeForce GTX 750 Ti da yer alıyor. Diğer tarafta GTX 1060'ın ise, 5 yıldan uzun süredir Steam Donanım Anketi'nde en popüler ekran kartı olduğunu hatırlatalım. Üstelik halen 12. sırada yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Şampanya kulesine direnen süspansiyon
Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)
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