Nvidia App güncellendi: Yeni ekran seçenekleri ve daha fazlası

Nvidia App güncellendi
Nvidia uygulamasındaki en dikkat çekici özelliklerden biri, gelişmiş ekran ayarlarının yönetilebilmesi. Artık "Ekran yönlendirme" ve "Gelişmiş Ekran Seçenekleri" gibi özellikler Nvidia App'in "Sistem" sekmesinde bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar, her ekran için çözünürlük, yenileme hızı ve G-Sync gibi ayarları tek bir arayüzden kolaylıkla yapabiliyor olacak.
Son olarak yeni güncelleme, dil ayarı değiştirildikten sonra sürücü geri almanın çalışmaması veya Mikrofon algılama ve seçilme sorunları çözüldü. gibi uygulamadaki bazı sorunlara da çözüm getiriyor. Düzeltilen sorunlara aşağıdan göz atabilir ve Nvidia uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.
- Dil ayarı değiştirildikten sonra sürücü geri almanın çalışmaması sorunu çözüldü.
- Instant Replay kayıtlarının doğru dizine kaydedilmemesi sorunu düzeltildi.
- Pencere modundaki ekran görüntülerinin yanlış kaydedilmesi sorunu giderildi.
- OneDrive ile video senkronizasyonu hataları düzeltildi.
- Mikrofon algılama ve seçilme sorunları çözüldü.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)