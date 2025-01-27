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    Nvidia App güncellendi: Yeni ekran seçenekleri ve daha fazlası

    Nvidia'nın geçtiğimiz aylarda kullanıcılarla buluşturduğu yeni "Nvidia App" uygulaması güncellendi. Yeni sürüm, yeni ekran ayarları ve daha fazlasıyla geliyor. 
    Nvidia App güncellendi: Yeni ekran seçenekleri ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Nvidia, bildiğiniz gibi GeForce Experience uygulamasını kaldırılıp yerine yeni bir uygulama getirdi. "NVIDIA app" olarak isimlendirilen bu uygulama, oyun kitaplığınıza ve güncellemelere hızlıca ulaşabilmenizi sağlıyor. Son olarak Nvidia uygulaması için yeni bir güncelleme paylaşıldı. Yeni sürüm, ekran ayarları dahil olmak üzere ek özellikler getiriyor.

    Nvidia App güncellendi

    Nvidia uygulamasındaki en dikkat çekici özelliklerden biri, gelişmiş ekran ayarlarının yönetilebilmesi. Artık "Ekran yönlendirme" ve "Gelişmiş Ekran Seçenekleri" gibi özellikler Nvidia App'in "Sistem" sekmesinde bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar, her ekran için çözünürlük, yenileme hızı ve G-Sync gibi ayarları tek bir arayüzden kolaylıkla yapabiliyor olacak.

    Nvidia App güncellendi: Yeni ekran seçenekleri ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Ayrıca, "Shadowplay" video yakalama bitrate ayarları artık çözünürlük, kare hızı ve codec'e göre otomatik olarak yapılandırılabiliyor. Manuel ayarlar içinse oyun içi "Yer Paylaşımı Ayarları" sekmesine gidilebiliyor. Yeni özelliklere ek olarak Nvidia, 7 yeni oyuna özel optimize edilmiş ayar desteğiniduyurdu. Bunlar Delta Force, Farming Simulator 25, Indiana Jones and The Great Circle, Marvel Rivals, Microsoft Flight Simulator 2024, Path of Exile 2 ve S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

    Son olarak yeni güncelleme, dil ayarı değiştirildikten sonra sürücü geri almanın çalışmaması veya Mikrofon algılama ve seçilme sorunları çözüldü. gibi uygulamadaki bazı sorunlara da çözüm getiriyor. Düzeltilen sorunlara aşağıdan göz atabilir ve Nvidia uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

    • Dil ayarı değiştirildikten sonra sürücü geri almanın çalışmaması sorunu çözüldü.
    • Instant Replay kayıtlarının doğru dizine kaydedilmemesi sorunu düzeltildi.
    • Pencere modundaki ekran görüntülerinin yanlış kaydedilmesi sorunu giderildi.
    • OneDrive ile video senkronizasyonu hataları düzeltildi.
    • Mikrofon algılama ve seçilme sorunları çözüldü.
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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    B
    berkandinçay 4 saat önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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