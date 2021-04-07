Bir NBA takımı, oyuncularına Bitcoin’le ödeme yapmaya hazırlanıyor

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NBA’in popüler takımlarından Sacramento Kings, oyuncularına BTC ile ödeme yapmaya hazırlanıyor. Sacramento Kings Başkanı ve CEO’su Vivek Ranadivé, bugün katıldığı bir Clubhouse oturumunda, takımda yer alan herkesin maaşını BTC ile alabileceğini duyurdu.

Clubhouse oturumuna katılan Neil Jacobs tarafından Twitter aracılığıyla aktarılan bilgilere göre Sacramento Kings Başkanı ve CEO’su Vivek Ranadivé şunları kaydetti:

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"Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Sacramento Kings’in tüm çalışanlarına BTC ile maaşlarını alabileceklerini duyuracağım. Buna oyuncular da dahil."

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Sacramento Kings’in kripto paralarla ilişkisi daha da eskiye dayanıyor. Öyle ki popüler NBA takımı, 2014 yılında kripto para tabanlı ödeme sağlayıcısı BitPay ile ortaklık kurmuş ve taraftar mağazasında satılan ürünler için BTC ile ödeme kabul etmeye başlamıştı.

Sacramento Kings Başkanı ve CEO’su Vivek Ranadivé, o günlerde BitPay ortaklığıyla birlikte taraftarların cüzdanlarını evde bırakmaya bir adım daha yaklaştığını ifade etmişti.

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