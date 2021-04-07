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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bir NBA takımı, oyuncularına Bitcoin’le ödeme yapmaya hazırlanıyor

    Kurumsal şirketler son günlerde peş peşe kripto paralara adım attı. Bu trendin devamı olarak şimdi de bir NBA takımı, oyuncularının maaşlarını Bitcoin ile ödeme yapacak.
    07 Nisan 2021, 10:00 (1 hf.)
    1,2b
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    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bir NBA takımı, oyuncularına Bitcoin’le ödeme yapmaya hazırlanıyor
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    NBA’in popüler takımlarından Sacramento Kings, oyuncularına BTC ile ödeme yapmaya hazırlanıyor. Sacramento Kings Başkanı ve CEO’su Vivek Ranadivé, bugün katıldığı bir Clubhouse oturumunda, takımda yer alan herkesin maaşını BTC ile alabileceğini duyurdu. 

    Clubhouse oturumuna katılan Neil Jacobs tarafından Twitter aracılığıyla aktarılan bilgilere göre Sacramento Kings Başkanı ve CEO’su Vivek Ranadivé şunları kaydetti:

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    "Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Sacramento Kings’in tüm çalışanlarına BTC ile maaşlarını alabileceklerini duyuracağım. Buna oyuncular da dahil."

    Ayrıca Bkz. "MicroStrategy yine Bitcoin satın aldı: Toplam rezervi 91 bin 326 BTC’ye ulaştı"

    Sacramento Kings’in kripto paralarla ilişkisi daha da eskiye dayanıyor. Öyle ki popüler NBA takımı, 2014 yılında kripto para tabanlı ödeme sağlayıcısı BitPay ile ortaklık kurmuş ve taraftar mağazasında satılan ürünler için BTC ile ödeme kabul etmeye başlamıştı. 

    Sacramento Kings Başkanı ve CEO’su Vivek Ranadivé, o günlerde BitPay ortaklığıyla birlikte taraftarların cüzdanlarını evde bırakmaya bir adım daha yaklaştığını ifade etmişti. 

     


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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    E emirhan159 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hey nasılsın adamım seni meşgul ettiğim için özür dilerim ama mining işleri ile ilgilendiğini biliyorum :) O yüzden bu 
    sitelerden biri senin dikkatini çekebilir bu sitelere üye olarak sen de para kazanabilirsin
    Evde oturarak para kazanmak istiyorsan bu sitelere bi bakmanı tercih ederim. Şimdiden bol kazançlar!!

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    F fırcasızressam 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Herkesi bitcoinle ödeme yapmaya davet ediyoruz :)
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    B birokyanus 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Elon muskdan sonra en çok bitcoine güvenen kesin sac başkanıdır
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    S sven07 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    2014den bu yana ne para kazanmışlardır vay be
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    E edward7 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Doların nesi gözlerine batmış da böyle bir yeniliğe geçilmiş.
    1 Yanıt Yanıtla
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    H hiddencat 5 gün ( Mesaj Silindi ) edward7
    Bitcoin zaten Dolar gibi fiat paralara karşı çıktı. Bitcoin'in felsefesini beğendikleri için bunu yapmış olabilirler. Amerika'da merkez bankasına karşı olan çok kişi var.
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    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Tezgah yok ne kadar a sozlesme var ise anlik dolar bazina gore coin olarak odeme yaparlar bunu anlamak zor olmasa gerek
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    Y yucelmezin (yücel mezin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu demek oluyorki anlaşmada 5 vericez dicekler yeri gelicek 4 vericekler yeri gelicek 6 vericekler güzel tezgah
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    U uluscebecicankaya 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bir tweet alabilir miyiz
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