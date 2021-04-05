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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MicroStrategy yine Bitcoin satın aldı: Toplam rezervi 91 bin 326 BTC’ye ulaştı

    Dünyanın en fazla Bitcoin'ine sahip şirketi MicroStrategy, bir kez daha yüklü miktarda Bitcoin satın aldı. Firmanın toplam rezervi 91 bini keçti.
    05 Nisan 2021, 19:05 (Güncellendi, 1 hf.)
    2,7b
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    8
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    6

    MicroStrategy yine Bitcoin satın aldı: Toplam rezervi 91 bin 326 BTC’ye ulaştı
    Tam Boyutta Gör

    2020 yılından bu yana yaptığı satın alım hamleleriyle BTC’deki yükselişi körükleyen NASDAQ’ta işlem gören iş zekası şirketi MicroStrategy’den yeni haberler var. Şirketin CEO’su Michael Saylor tarafından çok kısa bir süre önce yapılan açıklamada MicroStrategy’nin yaklaşık 15 milyon dolar değerinde 253 BTC daha satın aldığı duyuruldu. 

    Yapılan açıklamada bu satın alma işleminin Bitcoin başına 59.339 dolar ortalama ile gerçekleştirildiği belirtildi. MicroStrategy son hamlesiyle birlikte şu anda yaklaşık 5.3 milyar dolar değerinde 91.326 BTC’ye sahip. 

    Ayrıca Bkz. "Milyarder Mark Cuban’dan heyecanlandıran Ethereum yorumu"

    Bitcoin Treasuries’ten elde ettiğimiz verilere göre Wall Street devi MicroStrategy’den sonra en çok Bitcoin’e sahip olan diğer şirketler diğer Wall Street devleri Tesla ve Square. Şu anda MicroStrategy’den sonra en çok Bitcoin’e sahip olan ikinci şirket 48.000 BTC ile Tesla. Tesla’nın ardından üçüncü sırada Twitter’ın da kurucusu olan Jack Dorsey’in dijital ödemeler şirketi Square yer alıyor.  Square’ın ise şu anda yaklaşık 8.028 BTC’si bulunuyor. 

    Rezerv para birimi olarak en çok Bitcoin bulunduran ilk 5 şirket şu şekilde:

    1.     MicroStrategy Inc:. 91.326 BTC
    2.     Tesla Inc.: 48.000 BTC
    3.     Square. 8.028 BTC
    4.     Marathon Digital Holdings. 5.067 BTC
    5.     Galaxy Digital Holdings: 4.000 BTC


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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    S sething (sething ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen java
    ısmarlama alım ve pompalama haberleri.
    o fiyatlardan almıyorlar ama o fiyatlardan satacaklar.
    nasıl ki birileri dolarla türk halkını soyuyorsa birileride btc ile şu an dünya halklarını soyuyor.
    iş çığrından çıktı ve blokçayin mlokçayin olayına odaklanan kesim belkide milyonda 1.
    geri kalanı benim gibi sardalya sürüsünden payını kapmaya çalışıyor.

    not : 6 aydır ufak geri çekilmelerle istikrarlı yükseliş gördük.
    çok dikkatli olun.eş dosttan borçla krediyle ev araba satmayla girilecek vakit değil.
    sonra haber olursunuz.
    illa girecek olan varsa ufak miktarla ve min %50 düzeltmeyle girebilir.
    45k altı görmeden eldekinin yarısı ile dahi girmezdim.:)
    y.t.d

    özel tavsiye mesajları istemeyin..
    ısmarlama alım ve pompalama haberleri. o fiyatlardan almıyorlar ama o fiyatlardan satacaklar. nasıl ki birileri dolarla türk halkını soyuyorsa birileride ...
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    Yanıtla +7
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    M mekanikk.g 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Normal artık bitcoin almayan şirket kaldımı ki
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    V Venomm88 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bizim bildiğimiz Elon Musk ilk 100K btcsi olan kişi olur. Görürüz ilerdeki günlerde o sayedede btc 70e çıkar
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    Bethesta 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Başka konuya da yazdım, ama cevap alamadım:


    Ben kripto paralarda şu durumu anlamıyorum, lütfen aydınlatırmısınız beni???

    Kripto paraların neredeyse hiçbirinde UZUN vadede zarar etmek mümkün değil gibi duruyor. Belki 1-3 aylık incelendiğinde inişler düşüşler görülecektir, ama bikaç yıllık özet çıkardığınızda tüm paraların değeri artıyor. Uzun vadede zarar etmek mümkün değil gibi duruyor... ben borsa veya yatırım işlerinden anlamam, ama sonuçta grafiklerde zik zak olsa da uzun vadede hep değer artıyor. Bir coin'den uzun vadede zarar etmenin tek yolu o coin'ın "geçersiz" sayılması falan olabilir herhalde diyorum.

    Beni bu konuda aydınlatır mısınız???? Tüm kripto paraların değerleri uzun vadede arttığı halde bu kazançlar nasıl oluşuyor? Yani birileri kazanırken birileri o parayı kaybetmesi gerekir...?!?!?!?!
    1 Yanıt Yanıtla
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    K Krone 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Bethesta
    Düştüğünü gören panikle elden çıkartıyor ve zarar ediyor. Uzun vadede bekleyen, sabreden ise kazanıyor olay bu. Önce şişiriyorlar coini, herkes balıklama atlıyor, düşerken satanlar bekleyenlere kazandırıyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    java (Kaya Kaya) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    "MicroStrateg Inc"

    Son sıralamada "y" eksik kalmış... :)



    Asıl yoruma gelirsek;


    Bu adamlar bu kadar alıyorsa bu firmanın kime/kimlere ait olduğuna ve gelecekte ne gibi bir güç sahibi olmak istediklerine bakmak lazım...
    2 Yanıt Yanıtla
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    S sething (sething ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) java
    ısmarlama alım ve pompalama haberleri.
    o fiyatlardan almıyorlar ama o fiyatlardan satacaklar.
    nasıl ki birileri dolarla türk halkını soyuyorsa birileride btc ile şu an dünya halklarını soyuyor.
    iş çığrından çıktı ve blokçayin mlokçayin olayına odaklanan kesim belkide milyonda 1.
    geri kalanı benim gibi sardalya sürüsünden payını kapmaya çalışıyor.

    not : 6 aydır ufak geri çekilmelerle istikrarlı yükseliş gördük.
    çok dikkatli olun.eş dosttan borçla krediyle ev araba satmayla girilecek vakit değil.
    sonra haber olursunuz.
    illa girecek olan varsa ufak miktarla ve min %50 düzeltmeyle girebilir.
    45k altı görmeden eldekinin yarısı ile dahi girmezdim.:)
    y.t.d

    özel tavsiye mesajları istemeyin..
    Yanıtla +7
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) java
    Y harfini ekledim. teşekkürler
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