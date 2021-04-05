MicroStrategy yine Bitcoin satın aldı: Toplam rezervi 91 bin 326 BTC’ye ulaştı

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2020 yılından bu yana yaptığı satın alım hamleleriyle BTC’deki yükselişi körükleyen NASDAQ’ta işlem gören iş zekası şirketi MicroStrategy’den yeni haberler var. Şirketin CEO’su Michael Saylor tarafından çok kısa bir süre önce yapılan açıklamada MicroStrategy’nin yaklaşık 15 milyon dolar değerinde 253 BTC daha satın aldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada bu satın alma işleminin Bitcoin başına 59.339 dolar ortalama ile gerçekleştirildiği belirtildi. MicroStrategy son hamlesiyle birlikte şu anda yaklaşık 5.3 milyar dolar değerinde 91.326 BTC’ye sahip.

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Bitcoin Treasuries’ten elde ettiğimiz verilere göre Wall Street devi MicroStrategy’den sonra en çok Bitcoin’e sahip olan diğer şirketler diğer Wall Street devleri Tesla ve Square. Şu anda MicroStrategy’den sonra en çok Bitcoin’e sahip olan ikinci şirket 48.000 BTC ile Tesla. Tesla’nın ardından üçüncü sırada Twitter’ın da kurucusu olan Jack Dorsey’in dijital ödemeler şirketi Square yer alıyor. Square’ın ise şu anda yaklaşık 8.028 BTC’si bulunuyor.

Rezerv para birimi olarak en çok Bitcoin bulunduran ilk 5 şirket şu şekilde:

MicroStrategy Inc:. 91.326 BTC Tesla Inc.: 48.000 BTC Square. 8.028 BTC Marathon Digital Holdings. 5.067 BTC Galaxy Digital Holdings: 4.000 BTC

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