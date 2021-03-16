Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bir The Mandalorian hayranı, dizideki uzay gemisinin birebir aynısını yaptı: 10.000$ harcadı

    Disney Plus'ta yayınlanan The Mandalorian'ın bir hayranı, dizide bulunan Razor Crest isimli geminin birebir aynısını yaptı. Bunun için toplamda 10.000 dolar harcadı.
    16 Mart 2021, 15:00 (10 sa.)
    2,8b
    7
    9
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Bir The Mandalorian hayranı, dizideki uzay gemisinin birebir aynısını yaptı: 10.000$ harcadı
    Tam Boyutta Gör

    Popüler kültüre ait yapımların içerisinde bildiğiniz gibi oyuncağı yapılabilecek birçok karakter, araç veya nesne bulunur. Bu tarz şeylerin genelde stüdyo tarafından oyuncağı yapılır ve şirkete yüksek miktarda para kazandırır. Bazen de hayranlar bu tarz oyuncağı olabilecek şeyleri kendisi yapar. Özellikle kılıçları çok fazla gördüğümüzü söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde de hayran yapımı nesnelerin arasına bir yenisi daha eklendi.

    İlginizi Çekebilir Avatar BluTV’nin ilk dönem dizisi Yeşilçam'dan ilk görseller paylaşıldı

    Ayrıca Bkz. "Marvel dizisi The Falcon and The Winter Soldier'ın son fragmanı yayınlandı"

    2019 yılında Disney Plus'ta başlayan Star Wars dizisi The Mandalorian'ın bir hayranı, dizideki ana karakter olan Din Djarin'in gemisinin gerçek boyutlu bir maketini yaptı. Bu gemiyi yapabilmek için de toplamda 10.000 dolardan fazla para harcadı

    Ayaal Fedorov ve arkadaşları, internet üzerinden para topladı ve Razor Crest isimli gemiyi birebir aynı boyutta inşa etti. Bağışlanan para yetmediği için Fedorov'un arabasını da sattığı açıklandı. Gemi şu anda dünyanın en soğuk şehri olarak bilinen Yakutsk'da bulunuyor. Geminin görsellerini aşağıdaki galeride bulabilirsiniz.



    https://screenrant.com/mandalorian-razor-crest-life-sized-replica-image/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 1 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 1 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 1 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    AnadoluEfes 10 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Türkiye'de bunu yapamazsın yaparsan uzay gemisi vergisi ve ÖTV'sini alırlar
    Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kuklacini (bugra aslan) 9 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Birebir aynısı dersen CLİCKBAİT oluyor sayın editör bey.Şimdi konuya girip resimleri görüp giden forum üyeleri
    Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    0 01myavuz (Mustafa YAVUZ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Köşegen motor yapmış en başta çok sırıtıyor, bizimkiler çakma ürünü dahi daha iyi yapar.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D dede17 (amdfusion ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Neresi bire bir ÇAK
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheJudgé 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Odundam uzay gemisimi olur fjfjdj
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C cand. 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Birebir aynısı mı paintten çizsem daha çok benzetirdim sadece şekil benziyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kuklacini (bugra aslan) 9 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Birebir aynısı dersen CLİCKBAİT oluyor sayın editör bey.Şimdi konuya girip resimleri görüp giden forum üyeleri
    Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Guhong01 (Guhong 01 ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben anlamıyorum arkadaş biz kıçımızı yırtıyoruz, dünyada ne insanlar var ne paralar kazanıp harcıyorlar bu işsizlikle...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AnadoluEfes 10 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Türkiye'de bunu yapamazsın yaparsan uzay gemisi vergisi ve ÖTV'sini alırlar
    Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    basartenk (basar tenk) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    İşsiz çok
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    B bytkgb 10 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Güzel olmuş
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 sa. Apple, yakında iOS yazılım güncellemesinden bağımsız olarak güvenlik güncellemeleri sunabilir 4 sa. Turkcell Dergilik uygulamasına Podcast özelliği geldi 4 sa. Warner Bros, DC karakterleri Batgirl ve Zatanna için projelerinin olduğunu onayladı 4 sa. Instagram, yetişkinlerin kendilerini takip etmeyen gençlere mesaj göndermesini yasaklıyor 5 sa. iQOO Neo5 tanıtıldı: Snapdragon 870, 12GB RAM ve oyun optimizasyonları 5 sa. Amazfit markası geçen yıl 45 milyon adet sattı 5 sa. Gerçekçi grafiklere sahip FPS kovboy oyunu Wild West Dynasty duyuruldu 6 sa. Huawei yeni gelir kaynağını buldu: Apple ve Samsung'tan 5G patent ücreti alacak 6 sa. 8/16 Intel Core i7-11800H Geekbench’te ortaya çıktı 6 sa. HyperX Loot Drop etkinliği %40'a varan indirimlerle başlıyor 6 sa. Toyota, elektrikli SUV modelinin ön gösterimi için tarih verdi 7 sa. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan dijital para açıklaması 7 sa. Peaky Blinders'ın final sezonu çekimlerinden ilk görüntü paylaşıldı 7 sa. Xbox Game Pass'e Mart ayında eklenecek oyunlar belli oldu: Uzun bir liste 7 sa. 4800 MHz DDR5 RAM’ler %28 performans artışı sunuyor 8 sa. 11. nesil Core işlemcilerinin fiyatı sızdı: Fiyat artışı yolda 8 sa. Poco serisinin yeni telefonları haftaya geliyor 9 sa. Ghost of Tsushima, PS4'ün en çok bitirilen 2. açık dünya oyunu oldu: İşte en çok bitirilen açık dünya PS4 oyunları 9 sa. Ford Otosan resmen duyurdu: Yeni Volkswagen Transporter Türkiye'de üretilecek 10 sa. Black Shark 4 serisi 23 Mart’ta geliyor 10 sa. GÖRÜNTÜLENEN Bir The Mandalorian hayranı, dizideki uzay gemisinin birebir aynısını yaptı: 10.000$ harcadı Sonraki RTX 3060’ın kripto para kazma kilidini kaldıran sürücü ortaya çıktı, Nvidia’dan açıklama geldi 11 sa. Şık tasarımıyla dikkat çeken Huawei Watch Fit Elegant tanıtıldı 11 sa. Sony, PS4 desteğini yavaş yavaş sonlandırıyor: Nisan'da "Topluluklar" kapanacak 12 sa. Huawei MateBook D16 ve FreeBuds 4i modelleri Türkiye’de satışa çıktı 12 sa. Poco X3 Pro'nun Avrupa fiyatı ortaya çıktı 12 sa. Xiaomi Türkiye telefon fabrikasının açılış tarihi belli oldu 13 sa. COVID-19 aşı takibini Facebook’tan yapabileceksiniz 13 sa. Bir GTA Online oyuncusu, oyunun yükleme sürelerini %70 azalttı: Rockstar güncelleme hazırlıyor 14 sa. Yeni Xiaomi Mi Notebook Pro için geri sayım başladı: İşte ilk görüntüsü 14 sa. Otomobil satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirildi 14 sa. App Store platformu Avrupa’da istihdama önemli katkı yapıyor 15 sa. Cyberpunk 2077'nin PS Store'dan kaldırılmasının üzerinden 3 ay geçti 16 sa. 2015'in en iyi oyunlarından Undertale, bugün Xbox Game Pass'e ekleniyor 1 gün Fantastik golf oyunu Arcane Golf, mobil cihazlar için yayınlandı 1 gün Macera oyunu Pigeon: A Love Story, mobil cihazlar için yayınlandı 1 gün JRPG türündeki SaGa Frontier Remastered, mobil cihazlar için 15 Nisan'da yayınlanacak 1 gün İsveçli pil üreticisi, Volkswagen'den 14 milyar dolarlık sipariş aldı 1 gün AirPods Max'in, bu yıl 1 milyon adetten daha az satılması bekleniyor 1 gün Netflix'in popüler filmi Bird Box'ın yan hikayesini anlatan yeni bir film duyuruldu 1 gün MCDODO ve DH iş birliğiyle 'YAZA MERHABA' yarışması başladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız