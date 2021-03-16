Bir The Mandalorian hayranı, dizideki uzay gemisinin birebir aynısını yaptı: 10.000$ harcadı

Tam Boyutta Gör

Popüler kültüre ait yapımların içerisinde bildiğiniz gibi oyuncağı yapılabilecek birçok karakter, araç veya nesne bulunur. Bu tarz şeylerin genelde stüdyo tarafından oyuncağı yapılır ve şirkete yüksek miktarda para kazandırır. Bazen de hayranlar bu tarz oyuncağı olabilecek şeyleri kendisi yapar. Özellikle kılıçları çok fazla gördüğümüzü söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde de hayran yapımı nesnelerin arasına bir yenisi daha eklendi.

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2019 yılında Disney Plus'ta başlayan Star Wars dizisi The Mandalorian'ın bir hayranı, dizideki ana karakter olan Din Djarin'in gemisinin gerçek boyutlu bir maketini yaptı. Bu gemiyi yapabilmek için de toplamda 10.000 dolardan fazla para harcadı.

Ayaal Fedorov ve arkadaşları, internet üzerinden para topladı ve Razor Crest isimli gemiyi birebir aynı boyutta inşa etti. Bağışlanan para yetmediği için Fedorov'un arabasını da sattığı açıklandı. Gemi şu anda dünyanın en soğuk şehri olarak bilinen Yakutsk'da bulunuyor. Geminin görsellerini aşağıdaki galeride bulabilirsiniz.

https://screenrant.com/mandalorian-razor-crest-life-sized-replica-image/

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