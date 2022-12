Hafızalara kazınan en iyi Oscar ödüllü filmler

Tam Boyutta Gör Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından her yıl bir kez verilen Akademi Ödülleri veya popüler ismiyle Oscar ödülleri, sinema endüstrisinin en büyük ödülü olarak kabul ediliyor ve izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Oluşturduğumuz Oscar ödüllü filmler listemiz bu bağlamda tam size göre:

Akademi tarafından verilen Oscar ödülleri, ilk olarak 1929 yılında verilme başlandı. Çoğunlukla her yılın ilk çeyreğinde yapılan törende Oscar adayı filmler, kırk kategoride yarışır ve heykelciğin (Akademi Liyakat Ödülü - Academy Award of Merit) sahibi olur. Genellikle Oscar en iyi film algısı yaratsa da çok geniş kategorilerde ödüller verildiğinden buradaki “en iyi” aslında biraz göreceli kalmakta ve bu yönüyle de eleştirilmekte. En son 94. Oscar töreni gerçekleştirilmiş olup 12 Mart 2023'te ise 95. Akademi Ödülleri töreninin yapılması planlanmakta. Yapmış olduğumuzOscar ödüllü filmler içeriğimizde birbirinden güzel filmleri bulabilirsiniz. Sözü çok uzatmadan devam edelim.

Mutlaka izlenmesi gereken Oscar ödüllü filmler 🎥

Tam Boyutta Gör En iyi Oscar ödüllü film listemizde neredeyse her kategoriden film bulunuyor. Ancak burada yer vereceğimiz yapımların hepsinin En İyi Film Akademi Ödülü kazanmadığını belirtelim. Zira dediğimiz gibi Oscar alan filmler, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu gibi kırk kategoride yarışıyor.

Öte yandan en çok Oscar alan film ise 11 ödüllü Ben-Hur (1959), Titanic (1997) ve Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003) olmuştu. En çok Oscar kazanan oyuncu ise 22 ödül ile Walt Disney.

Buradaki liste genel olarak en sevilen yapımları ele alıyor ve bunları mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz. İşte en iyi Oscar ödülü alan filmler listesi 🔽

1. The Godfather: Part II 🎞️

IMDb puanı: 9.0

9.0 Yayın Tarihi: 1974

1974 Yönetmen: Francis Ford Coppola

Francis Ford Coppola Oyuncular: Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton, Robert De Niro

Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton, Robert De Niro En iyi alıntı: “Babam bana burada çok şeyler öğretti. Bu odada öğretti.Dostlarını yakın tut ama düşmanlarını daha da yakın tut.”

Sadakat, aile ve fedakarlık temaları, Francis Ford Coppola'nın Corleone ailesinin öyküsündeki ikinci bölümünü bizlere yansıtıyor. Selefini geride bırakan ilk devam filmlerinden biri olan En İyi Film Akademi Ödülü'nün sahibi Baba 2’de Coppola, ilk filmde en beğenilen şeyleri alıp daha iyi yaparak çıtayı aşılması güç bir yere koyuyor. Baba 2, Vito Corleone'nin Sicilya'daki ilk yıllarına bir göz atıyor ve New York mafyası olmadan önceki başarılarını gözler önüne seriyor. Vito’nun oğlu Michael Corleone’nin ise yolculuğu kaldığı yerden devam ediyor.

2. Casablanca 💘

IMDb puanı: 8,5

8,5 Yayın Tarihi: 1942

1942 Yönetmen: Michael Curtiz

Michael Curtiz Oyuncular: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman

Humphrey Bogart, Ingrid Bergman En iyi alıntı: “İşte sana bakıyorum, evlat.”

En iyi Oscarlı filmler arasında gösterilen Casablanca, başrollerde dönemin en iyi iki oyuncunun yer aldığı, romantizm, gerilim ve savaştan zarar görmüş aksiyonun mükemmel bir karışımı. Adını ne koyarsanız koyun, Michael Curtiz'in yönetmenliğini yaptığı ve en iyi Oscar ödüllü aşk filmlerinden birisi olarak gösterilen Casablanca’da, Humphrey Bogart ve Ingrid Bergman'ın kimyası, aralarındaki duygunun aktarımını çok ender görülecek bir başarıyla gözler önüne seriyor.

3. Lawrence of Arabia ⚔️

IMDb puanı: 8,3

8,3 Yayın Tarihi: 1962

1962 Yönetmen: David Lean

David Lean Oyuncular: Peter O'Toole, Omar Sharif, Alec Guinness

Peter O'Toole, Omar Sharif, Alec Guinness En iyi alıntı: "Hırsızlar arasında onur olabilir ama politikacılarda hiç yoktur."

Hem Spielberg hem de George Lucas’ın en sevdiği Oscar ödüllü savaş filmlerinden birisi olan, David Lean'in Arabistanlı Lawrence'ı sinematografi açısından kendisini zamanının ötesine taşıyor diyebiliriz. Peter O'Toole’un Birinci Dünya Savaşı subayı TE Laurence'i mükemmel canlandırışı İngilizlerin işgal ettiği insanlara karşı olan tutumunu harika bir şekilde yansıtıyor. Bu arada Arabistanlı Lawrence, 227 dakikalık uzunluğuyla halen daha En İyi Film Oscar ödülünü eve götüren en uzun film olmaya ve devam ediyor.

4. All About Eve 🏴

IMDb puanı: 8,2

8,2 Yayın Tarihi: 1950

1950 Yönetmen: Joseph L. Mankiewicz

Joseph L. Mankiewicz Oyuncular: Bette Davis, Anne Baxter, George Sanders

Bette Davis, Anne Baxter, George Sanders En iyi alıntı: “Emniyet kemerlerinizi bağlayın, engebeli bir gece olacak”

Joseph L. Mankiewicz'in yazıp yönettiği Marilyn Monroe'un da küçük bir rolünün bulunduğu son derece güzel Oscar filmlerinden olan All About Eve (Perde Açılıyor) hem oyunculuk hem de jilet gibi keskin diyaloglarıyla büyülüyor. Joseph L. Mankiewicz’in kariyerindeki belki de en önemli eserri olan All About Eve, 1950 yılında tam 14 dalda Oscar’a aday olmuş ve bu ödüllerin 6 tanesini kazanmıştır.

5. Silence of the Lambs 🐑

IMDb puanı: 8,6

8,6 Yayın Tarihi: 1991

1991 Yönetmen: Jonathan Demme

Jonathan Demme Oyuncular: Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn

Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn En iyi alıntı: “Jack Crawford bana bir stajyer mi gönderdi?”

Kuzuların Sessizliği (Silence of the Lambs), yamyamlar ve deri giyen psikopatları içeren filmlerinde Oscar alabileceğinin kanıtı niteliğinde. Psikolojik gerilim türünün en iyilerinden olan filmde Clarice Starling’in (Jodie Foster) Hannibal Lecter'in (Anthony Hopkins) hastalıklı zihninin derinliklerine inmeye çalışmasına tanıklık ediyoruz. Film ayrıca Hopkins’e 16 dakikalık performansıyla en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandırdı.

6. The Godfather 👪

IMDb puanı : 9,2

: 9,2 Yayın Tarihi: 1972

1972 Yönetmen: Francis Ford Coppola

Francis Ford Coppola Oyuncular: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall

Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall En iyi alıntı: "Ona reddedemeyeceği bir teklif yapacağım."

Mario Puzo'nun romanından uyarlanan Baba (The Godfather), modern gangster filmlerinin doğuşunu tetikledi. Tüm gangster türü üzerindeki etkisi, New York City'nin suç lordlarının ipuçlarını Corleone ailesinden almasıyla gerçek hayata bile sıçradı. Gösterime girdiği andan itibaren çok ilgi The Godfather, birçok kurum, enstitü ve dergi tarafından gelmiş geçmiş en iyi yapımlar arasında gösterildi. Bu arada film, Don Vito Corleone'nin başında olduğu, İtalyan asıllı Corleone mafya ailesinin hikayesini anlatmaktadır.

7. Annie Hall 💌

IMDb puanı: 8

8 Yayın Tarihi: 1977

1977 Yönetmen: Woody Allen

Woody Allen Oyuncular: Woody Allen, Diane Keaton, Tony Roberts

Woody Allen, Diane Keaton, Tony Roberts En iyi alıntı: “Sanatta her zaman bir şeylerin mükemmel olmasını sağlamaya çalıştığınızı bilirsiniz çünkü hayatta bu gerçekten zordur”

Komedi ve romantizm karışımı Woody Allen’ın ustalık eseri film, New York'lu komedyen yazar Alvy Singer (Woody Allen) ve şarkıcı Annie Hall (Diane Keaton) ile olan ilişkisini konu ediniyor. En komik anları, bir sonraki randevularını tartışırken, söylediklerimizle kastettiklerimiz arasındaki farkları gösteren bir dizi altyazı olarak ortaya çıkıyor. Dördüncü duvarı yıkan ilk yönetmen olmasa da, bunun olasılıklarından en çok faydalanan Allen’ı diyebiliriz.

8. The French Connection 🚓

IMDb puanı: 7,7

7,7 Yayın Tarihi: 1971

1971 Yönetmen: William Friedkin

William Friedkin Oyuncular: Gene Hackman, Fernando Rey, Roy Scheider

Gene Hackman, Fernando Rey, Roy Scheider En iyi alıntı: “Dikkat edin, soruları sonra soracağız!”

Hackman'ın polisinin trene bağlı hedefini takip etmek için Pontiac'ıyla sokaklarda hızla koşturduğu ve bu sahne için şehrin metrosunun büyük bir bölümünün kapatıldığı The French Connection (Kanunun Kuvveti), Yönetmen William Friedkin'in amansız talepleriyle birleşerek izleyicinin karşısına çıkıyor. Şimdiye kadar filme alınmış en iyi araba kovalamacalarına sahip olan filmde iki New York'lu polisin Fransa'dan gelecek olan büyük bir uyuşturucu sevkiyatını önleme çabalarını izliyoruz.

9. No Country For Old Men 💊

IMDb puanı: 8,2

8,2 Yayın Tarihi: 2007

2007 Yönetmen: Ethan Coen

Ethan Coen Oyuncular: Josh Brolin, Tommy Lee Jones, Javier Bardem

Josh Brolin, Tommy Lee Jones, Javier Bardem En iyi alıntı: "Kötü şansının seni daha kötü hangi şanstan kurtardığını asla bilemezsin."

Coen kardeşlerin en iddialı çabalarından biri olan İhtiyarlara Yer Yok (No Country for Old Men), cehennem gibi bir gizem için sahneyi hazırlayan koyu, keyifsiz alt tonlarla olgunlaşmış, güncellenmiş bir western filmi olarak karşımıza çıkıyor. Filmde Llewellyn Moss’un (Josh Brolin) kendisini yanlışlıkla uyuşturucu olaylarının ortasında bulmasını ve onun peşine takılan katil Anton Chigurh’ü (Javier Bardem) izliyoruz.

10. Moonlight 🌗

IMDb puanı : 7,4

: 7,4 Yayın Tarihi: 2016

2016 Yönetmen: Barry Jenkins

Barry Jenkins Oyuncular: Trevante Rhodes, André Holland, Janelle Monáe

Trevante Rhodes, André Holland, Janelle Monáe En iyi alıntı: "Bir noktada, kim olacağına kendin karar vermelisin. Kimsenin senin için bu kararı vermesine izin veremem.”

Her biri ana karakterin hayatındaki farklı bir zaman dilimine odaklanan üç farklı perdeye bölünmüş bir film olan Moonlight (Ay Işığı) kadar yürek burkan çok az film vardır. Chiron/Black/Little'ı canlandıran üç farklı oyuncuyla, bu bir ton karmaşasına dönüşebilirdi ancak Barry Jenkins'in ustaca dokunuşu altında, her biri diğeriyle mükemmel bir uyum içinde ilerlemeyi başarıyor.

11. Unforgiven 🤠

IMDb puanı: 8,2

8,2 Yayın Tarihi: 1992

1992 Yönetmen: Clint Eastwood

Clint Eastwood Oyuncular: Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman

Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman En iyi alıntı: "Hepimizin geleceği var, evlat."

“Emekliliğin eşiğindeki bir polis, son gününde hayatını değiştirecek bir davanın içine sürüklenir.” Son derece sıradan değil mi? Ancak Clint Eastwood'un 1992 tarihli western'i Unforgiven’i, bu fikri alıp bazı iğrenç faaliyetlere tanık olmuş küçük bir kasaba olan Big Whisky'nin toz ve kiri içinden adeta çekip çıkarıyor ve çok başarılı bir baş yapıt haline sokuyor. Bu filmde Eastwood, hem kamera önünde hem de arkasında zirveye ulaşırken, en iyi performanslarından birini kır saçlı olarak sergiliyor oluşu da ayrı bir tat doğrusu.

12. 12 Years a Slave ⛓️

IMDb puanı: 8,1

8,1 Yayın Tarihi: 2013

2013 Yönetmen: Steve McQueen

Steve McQueen Oyuncular: Chiwetel Ejiofor Michael Fassbender Benedict Cumberbatch

Chiwetel Ejiofor Michael Fassbender Benedict Cumberbatch En iyi alıntı: “Yaşam, yaşayan her varlık için değerli; yerde sürünen solucan bile yaşamak için çabalar.”

Yönetmen Steve McQueen’in bu dönem dramasıyla En İyi Film ödülünü kazanan ilk Siyah film yapımcısı olduğu, Solomon Northup'ın 1853 tarihli anı kitabından uyarlanan 12 Years a Slave, Northup'ın New York'ta özgür bir Siyahi olarak doğumundan 1841'de kaçırılıp köleleştirilmesine kadar olan yolculuğunu konu alıyor.

13. The Revenant 🐻

IMDb puanı : 8,0

: 8,0 Yayın Tarihi : 2015

: 2015 Yönetmen : Alejandro González Iñárritu

: Alejandro González Iñárritu Oyuncular : Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson

: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson En iyi alıntı: “İntikam Tanrı'nın elinde, benim değil.”

Leonardo DiCaprio’nun bir ayıyla dövüşerek Oscar kazandığı The Revenant’ta Fitzgerald (Tom Hardy) Glass'ın (Leonardo DiCaprio) genç yarı Kızılderili oğlunu öldürür ve kendisini de soyarak ölüme terk eder. İntikam tutkusuyla tutuşan Glass'ın pes etmeyişinin işlendiği film, bizleri 1823 Amerika’sının benzersiz güzelliğine, gizemine ve tehlikesine götürüyor ve burada adaletin, onurun, inancın ve ailenin içgüdüsünü keşfettiriyor.

14 The Dark Knight 🦇

IMDb puanı: 9

9 Yayın Tarihi: 2008

2008 Yönetmen: Christopher Nolan

Christopher Nolan Oyuncular: Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Gary Oldman

Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Gary Oldman En iyi alıntı: “Ya iyi olarak yaşarsın, ya da kötüye dönüşecek kadar uzun yaşarsın.”

Nolan’ın Batman üçlemesinin ikinci filmi olan The Dark Knight (Kara Şövalye) bizlere mantığı, doğruyu, yanlışı, düzeni ve düzensizliği neden sorgulamamız ve özümsememiz gerektiğini aktarıyor aslında. Dolayısıyla bu film diğer süper kahraman filmlerinden çok ayrı bir noktada bulundu ve bulunacak. Batman: The Long Halloween çizgi romanından esinlenilen film Nolan’ın dokunuşu ve ustaca kurgulanmış efektleriyle doyumsuz bir zevk yaşatıyor.

15. Room 🏠

IMDb puanı: 8,1

8,1 Yayın Tarihi: 2015

2015 Yönetmen: Lenny Abrahamson

Lenny Abrahamson Oyuncular: Brie Larson, Jacob Tremblay, Joan Allen

Brie Larson, Jacob Tremblay, Joan Allen En iyi alıntı: “Bazen korkutucu. Ama sorun değil. Çünkü hala sadece sen ve ben varız..."

Gizli Dünya (Room) bir annenin küçük bir odaya yine orada doğmuş oğluyla hapsedilmesini ve birlikte orada yaşadıkları ağır dramı anlatıyor. Yıllardır bu odada kalan anne Ma (Brie Larson) artık 5 yaşında gelen ve olayları fark etmeye başlayan oğluyla bir şekilde buradan kurtulmak zorundadır. Bu dram dolu yapısı Room'u Oscarlık filmler arasına sokmaya yetiyor.

Oscar 2022: Ödül kazanan filmler 📽️

Tam Boyutta Gör Oscar 2022 ödülleri bu yıl 28 Mart tarihinde Los Angeles’de gerçekleştirildi ve sahiplerini buldu. Son 12 ayın en iyilerinin seçildiği tören 94. Akademi Ödülleri olarak tarihe geçti. Törende Will Smith’in komedyen Chris Rock’a tokat atması sansasyon yaratırken en fazla ödülü 6 tane ile Dune kazandı. Eğer 2022 yılının Oscar filmi listesini arıyorsanız doğru yere bakıyorsunuz. İşte 2022 Oscar kazanan filmler:

En İyi Film 🎦

CODA

Belfast

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

En İyi Kadın Oyuncu 👩‍🦰

Jessica Chastain - The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman - The Lost Daughter

Penélope Cruz - Parallel Mothers

Nicole Kidman - Being the Ricardos

Kristen Stewart - Spencer

En İyi Erkek Oyuncu 👨‍🦰

Will Smith - King Richard

Javier Bardem - Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch - The Power of the Dog

Andrew Garfield - tick, tick… BOOM!

Denzel Washington - The Tragedy of Macbeth

En İyi Yönetmen 🎬

Jane Campion - The Power of the Dog

Kenneth Branagh - Belfast

Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza

Ryûsuke Hamaguchi - Drive My Car

Steven Spielberg - West Side Story

En İyi Uluslararası Film 🗺️

Drive My Car

Flee

The Hand of God

Lunana: A Yak in the Classroom

The Worst Person in the World

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu 👩

Ariana DeBose - West Side Story

Jessie Buckley - The Lost Daughter

Judi Dench - Belfast

Kirsten Dunst - The Power of the Dog

Anjanue Ellis - King Richard

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 👨

Troy Kotsur - CODA

Ciarán Hinds - Belfast

Jesse Plemons - The Power of the Dog

JK Simmons - Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee - The Power of the Dog

En İyi Uyarlama Senaryo 📖

CODA

Drive My Car

Dune

The Lost Daughter

The Power of the Dog

En İyi Animasyon 👘

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells vs the Machines

Raya and the Last Dragon

En İyi Görüntü Yönetmeni 📸

Dune - Greig Fraser

Nightmare Alley

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

En İyi Orijinal Senaryo ✒️

Belfast - Kenneth Branagh

CODA

Drive My Car

Dune

The Lost Daughter

The Power of the Dog

En İyi Kısa Film 📹

The Long Goodbye - Aneil Karia ve Riz Ahmed

Ala Kachuu - Take and Run

The Dress

On My Mind

Please Hold

En İyi Kısa Animasyon Filmi 🐘

The Windshield Wiper - Alberto Mielgo ve Leo Sanchez

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

En İyi Kostüm Tasarımı 🥻

Cruella - Jenny Beavan

Cyrano

Dune

Nightmare Alley

West Side Story

En İyi Orijinal Film Müziği 🎼

Dune - Hans Zimmer

Don’t Look Up

Dune

Encanto

Parallel Mothers

The Power of the Dog

En İyi Kurgu ✏️

Dune- Joe Walker

Don’t Look Up

King Richard

The Power of the Dog

tick, tick... BOOM!

En İyi Makyaj ve Saç 💇

The Eyes of Tammy Faye - Linda Dowds, Stephanie Ingram ve Justin Raleigh

Coming 2 America

Cruella

Dune

House of Gucci

En İyi Orijinal Şarkı 👩‍🎤

“No Time to Die” - No Time to Die

“Be Alive” (King Richard)

“Dos Oruguitas” (Encanto)

“Down to Joy” (Belfast)

“No Time to Die” (No Time to Die)

“Somehow You Do” (Four Good Days)

En İyi Belgesel 🪸

Summer of Soul

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Writing with Fire

En İyi Görsel Efekt 🖼️

Dune

Free Guy

No Time to Die

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Spider-Man: No Way Home

En İyi Prodüksiyon Tasarımı 💱

Dune - Patrice Vermette ve Zsuzsanna Sipos

Nightmare Alley

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

2023 Oscar ödülleri için kısa aday listesi 🛩️

Tam Boyutta Gör Tüm bunların yanında Oscar 2023 ödülleri için kısa aday listesi de paylaşılmış durumda. Bu liste için kesin adaylar 12-17 Ocak arasında yapılacak olan oylama ile belirlenecek. 12 Mart'ta da Los Angeles'ta düzenlenen törenle 95. Oscar Ödülleri sahiplerini bulacak.

En İyi Belgesel 🦌

All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Bad Axe

Children of the Mist

Descendant

Fire of Love

Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song

Hidden Letters

A House Made of Splinters

The Janes

Last Flight Home

Moonage Daydream

Navalny

Retrograde

The Territory

En İyi Kısa Belgesel 🐕

American Justice on Trial: People v. Newton

Anastasia

Angola Do You Hear Us? Voices from a Plantation Prison

As Far as They Can Run

The Elephant Whisperers

The Flagmakers

Happiness Is £4 Million

Haulout

Holding Moses

How Do You Measure a Year?

The Martha Mitchell Effect

Nuisance Bear

Shut Up and Paint

Stranger at the Gate

38 at the Garden

En İyi Uluslararası Film 🌐

Arjantin, Argentina, 1985

Avusturya, Corsage

Belçika, Close

Kamboçya, Return to Seoul

Danimarka, Holy Spider

Fransa, Saint Omer

Almanya, All Quiet on the Western Front

Hindistan, Last Film Show

İrlanda, The Quiet Girl

Meksika, Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths

Fas, The Blue Caftan

Pakistan, Joyland

Polonya, EO

Güney Kore, Decision to Leave

İsveç, Cairo Conspiracy

En İyi Makyaj ve Saç Tasarım 💄

All Quiet on the Western Front

Amsterdam

Babylon

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Blonde

Crimes of the Future

Elvis

Emancipation

The Whale

En İyi Film Müziği 🎵

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

Babylon

The Banshees of Inisherin

Black Panther: Wakanda Forever

Devotion

Don't Worry Darling

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Guillermo del Toro's Pinocchio

Nope

She Said

The Woman King

Women Talking

En İyi Orijinal Müzik 🎶

"Time" - Amsterdam

"Nothing Is Lost (You Give Me Strength)" - Avatar: The Way of Water

"Lift Me Up" - Black Panther: Wakanda Forever

"This Is A Life" - Everything Everywhere All at Once

"Ciao Papa" - Guillermo del Toro's Pinocchio

"Til You’re Home" - A Man Called Otto

"Naatu Naatu" - RRR

"My Mind & Me" - Selena Gomez: My Mind & Me

"Good Afternoon" - Spirited

"Applause" - Tell It like a Woman

"Stand Up" - Till

"Hold My Hand" - Top Gun: Maverick

"Dust & Ash" - The Voice of Dust and Ash

"Carolina" - Where the Crawdads Sing

"New Body Rhumba" - White Noise

En İyi Kısa Animasyon 💣

Black Slide

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

The Debutante

The Flying Sailor

The Garbage Man

Ice Merchants

It’s Nice in Here

More than I Want to Remember

My Year of Dicks

New Moon

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

Passenger

Save Ralph

Sierra

Steakhouse

En İyi Kısa Film 🍿

All in Favor

Almost Home

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

The Lone Wolf

Nakam

Night Ride

Plastic Killer

The Red Suitcase

The Right Words

Sideral

The Treatment

Tula

Warsha

En İyi Ses 🔉

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

Babylon

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Everything Everywhere All at Once

Guillermo del Toro's Pinocchio

Moonage Daydream

Top Gun: Maverick

En İyi Görsel Efekt 📊

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

Jurassic World Dominion

Nope

Thirteen Lives

Top Gun: Maverick

En iyi film Oscar’ı alan filmler listesi (1929-2022) 🏆

Her yıl, ödül sezonu ve stüdyo kampanyasının kargaşasından sonra, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, sinemadaki en büyük ödülü dağıtıyor: En iyi film Oscar'ı. Yıllar içerisinde Akademi toplamda 94 tane ''En İyi Film'' ödülünü dağıttı. Hemen aşağıdaki listeden Oscar ödülü alan filmleri görebilirsiniz.

2021 - "CODA"

2020 - "Parasite"

2019 - "Green Book"

2018 - "The Shape of Water"

2017 - "Moonlight"

2016 - "Spotlight"

2015 - "Birdman"

2014 - "12 Years a Slave"

2013 - "Argo"

2012 - "The Artist"

2011 - "The King's Speech"

2010 - "The Hurt Locker"

2009 - "Slumdog Millionaire"

2008 - "No Country for Old Men"

2007 - "The Departed"

2006 - "Crash"

2005 - "Million Dollar Baby"

2004 - "The Lord of the Rings: The Return of the King"

2003 - "Chicago"

2002 - "A Beautiful Mind"

2001 - "Gladiator"

2000 - "American Beauty"

1999 - "Shakespeare in Love"

1998 - "Titanic"

1997 - "The English Patient"

1996 - "Braveheart"

1995 - "Forrest Gump"

1994 - "Schindler’s List"

1993 - "Unforgiven"

1992 - "The Silence of the Lambs"

1991 - "Dances With Wolves"

1990 - "Driving Miss Daisy"

1989 - "Rain Man"

1988 - "The Last Emperor"

1987 - "Platoon"

1986 - "Out of Africa"

1985 - "Amadeus"

1984 - "Terms of Endearment"

1983 - "Gandhi"

1982 - "Chariots of Fire"

1981 - "Ordinary People"

1980 - "Kramer vs. Kramer"

1979 - "The Deer Hunter"

1978 - "Annie Hall"

1977 - "Rocky"

1976 - "One Flew over the Cuckoo's Nest"

1975 - "The Godfather Part II"

1974 - "The Sting"

1973 - "The Godfather"

1972 - "The French Connection"

1971 - "Patton"

1970 - "Midnight Cowboy"

1969 - "Oliver!"

1968 - "In the Heat of the Night"

1967 - "A Man for All Seasons"

1966 - "The Sound of Music"

1965 - "My Fair Lady"

1964 - "Tom Jones"

1963 - "Lawrence of Arabia"

1962 - "West Side Story"

1961 - "The Apartment"

1960 - "Ben-Hur"

1959 - "Gigi"

1958 - "The Bridge on the River Kwai"

1957 - "Around the World in 80 Days"

1956 - "Marty"

1955 - "On the Waterfront"

1954 - "From Here to Eternity"

1953 - "The Greatest Show on Earth"

1952 - "An American in Paris"

1951 - "All About Eve"

1950 - "All the Kings Men"

1949 - "Hamlet"

1948 - "Gentleman's Agreement"

1947 - "The Best Years of Our Lives"

1946 - "The Lost Weekend"

1945 - "Going My Way"

1944 - "Casablanca"

1943 - "Mrs. Miniver"

1942 - "How Green Was My Valley"

1941 - "Rebecca"

1940 - "Gone with the Wind"

1939 - "You Can't Take It with You"

1938 - "The Life of Emile Zola"

1937 - "The Great Ziegfeld"

1936 - "Mutiny on the Bounty"

1935 - "It Happened One Night"

1933/1934 - "Cavalcade"

1932/1933 - "Grand Hotel"

1931/1932 - "Cimarron"

1930/1931 - "All Quiet on the Western Front"

1929/1930 - "The Broadway Melody"

1928/1929 - "Wings"

Oscar ödüllü filmler içeriğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sinema endüstrisinin en prestijli ödüllerinden olan Oscar veya Akademi Ödülleri, yukarıda da dediğimiz gibi her yılın ilk çeyreğinde sahiplerine veriliyor. Genellikle Ocak ayında Oscar adayları belirleniyor ve muhtemelen de 2023 Oscar adayları da yine aynı dönemde belirlenecek. Akademi tarafından verilen oylarla seçilen bir Oscar ödüllü film, genellikle teknik açıdan başarılı olarak sayılıyor. Eğer sinemaya tutkun biriyseniz yukarıda verdiğimiz uzun Oscar alan filmler listeleri sizin içindir diyebiliriz. Bu arada yorumlar kısmında 2023 için Oscar alacak film tahmininde bulunmayı unutmayın, benim tahminim ise The Fabelmans.

