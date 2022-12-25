Hafızalara kazınan en iyi Oscar ödüllü filmler

- Mutlaka izlenmesi gereken Oscar ödüllü filmler 🎥
- 1. The Godfather: Part II 🎞️
- 2. Casablanca 💘
- 3. Lawrence of Arabia ⚔️
- 4. All About Eve 🏴
- 5. Silence of the Lambs 🐑
- 6. The Godfather 👪
- 7. Annie Hall 💌
- 8. The French Connection 🚓
- 9. No Country For Old Men 💊
- 10. Moonlight 🌗
- 11. Unforgiven 🤠
- 12. 12 Years a Slave ⛓️
- 13. The Revenant 🐻
- 14 The Dark Knight 🦇
- 15. Room 🏠
- Oscar 2022: Ödül kazanan filmler 📽️
- En İyi Film 🎦
- En İyi Kadın Oyuncu 👩🦰
- En İyi Erkek Oyuncu 👨🦰
- En İyi Yönetmen 🎬
- En İyi Uluslararası Film 🗺️
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu 👩
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 👨
- En İyi Uyarlama Senaryo 📖
- En İyi Animasyon 👘
- En İyi Görüntü Yönetmeni 📸
- En İyi Orijinal Senaryo ✒️
- En İyi Kısa Film 📹
- En İyi Kısa Animasyon Filmi 🐘
- En İyi Kostüm Tasarımı 🥻
- En İyi Orijinal Film Müziği 🎼
- En İyi Kurgu ✏️
- En İyi Makyaj ve Saç 💇
- En İyi Orijinal Şarkı 👩🎤
- En İyi Belgesel 🪸
- En İyi Görsel Efekt 🖼️
- En İyi Prodüksiyon Tasarımı 💱
- 2023 Oscar ödülleri için kısa aday listesi 🛩️
- En İyi Belgesel 🦌
- En İyi Kısa Belgesel 🐕
- En İyi Uluslararası Film 🌐
- En İyi Makyaj ve Saç Tasarım 💄
- En İyi Film Müziği 🎵
- En İyi Orijinal Müzik 🎶
- En İyi Kısa Animasyon 💣
- En İyi Kısa Film 🍿
- En İyi Ses 🔉
- En İyi Görsel Efekt 📊
- En iyi film Oscar’ı alan filmler listesi (1929-2022) 🏆
- Yorumlar
Akademi tarafından verilen Oscar ödülleri, ilk olarak 1929 yılında verilme başlandı. Çoğunlukla her yılın ilk çeyreğinde yapılan törende Oscar adayı filmler, kırk kategoride yarışır ve heykelciğin (Akademi Liyakat Ödülü - Academy Award of Merit) sahibi olur. Genellikle Oscar en iyi film algısı yaratsa da çok geniş kategorilerde ödüller verildiğinden buradaki “en iyi” aslında biraz göreceli kalmakta ve bu yönüyle de eleştirilmekte. En son 94. Oscar töreni gerçekleştirilmiş olup 12 Mart 2023'te ise 95. Akademi Ödülleri töreninin yapılması planlanmakta. Yapmış olduğumuzOscar ödüllü filmler içeriğimizde birbirinden güzel filmleri bulabilirsiniz. Sözü çok uzatmadan devam edelim.
Mutlaka izlenmesi gereken Oscar ödüllü filmler 🎥
Öte yandan en çok Oscar alan film ise 11 ödüllü Ben-Hur (1959), Titanic (1997) ve Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003) olmuştu. En çok Oscar kazanan oyuncu ise 22 ödül ile Walt Disney.
Buradaki liste genel olarak en sevilen yapımları ele alıyor ve bunları mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz. İşte en iyi Oscar ödülü alan filmler listesi 🔽
1. The Godfather: Part II 🎞️
- IMDb puanı: 9.0
- Yayın Tarihi: 1974
- Yönetmen: Francis Ford Coppola
- Oyuncular: Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton, Robert De Niro
- En iyi alıntı: “Babam bana burada çok şeyler öğretti. Bu odada öğretti.Dostlarını yakın tut ama düşmanlarını daha da yakın tut.”
Sadakat, aile ve fedakarlık temaları, Francis Ford Coppola'nın Corleone ailesinin öyküsündeki ikinci bölümünü bizlere yansıtıyor. Selefini geride bırakan ilk devam filmlerinden biri olan En İyi Film Akademi Ödülü'nün sahibi Baba 2’de Coppola, ilk filmde en beğenilen şeyleri alıp daha iyi yaparak çıtayı aşılması güç bir yere koyuyor. Baba 2, Vito Corleone'nin Sicilya'daki ilk yıllarına bir göz atıyor ve New York mafyası olmadan önceki başarılarını gözler önüne seriyor. Vito’nun oğlu Michael Corleone’nin ise yolculuğu kaldığı yerden devam ediyor.
2. Casablanca 💘
- IMDb puanı: 8,5
- Yayın Tarihi: 1942
- Yönetmen: Michael Curtiz
- Oyuncular: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman
- En iyi alıntı: “İşte sana bakıyorum, evlat.”
En iyi Oscarlı filmler arasında gösterilen Casablanca, başrollerde dönemin en iyi iki oyuncunun yer aldığı, romantizm, gerilim ve savaştan zarar görmüş aksiyonun mükemmel bir karışımı. Adını ne koyarsanız koyun, Michael Curtiz'in yönetmenliğini yaptığı ve en iyi Oscar ödüllü aşk filmlerinden birisi olarak gösterilen Casablanca’da, Humphrey Bogart ve Ingrid Bergman'ın kimyası, aralarındaki duygunun aktarımını çok ender görülecek bir başarıyla gözler önüne seriyor.
3. Lawrence of Arabia ⚔️
- IMDb puanı: 8,3
- Yayın Tarihi: 1962
- Yönetmen: David Lean
- Oyuncular: Peter O'Toole, Omar Sharif, Alec Guinness
- En iyi alıntı: "Hırsızlar arasında onur olabilir ama politikacılarda hiç yoktur."
Hem Spielberg hem de George Lucas’ın en sevdiği Oscar ödüllü savaş filmlerinden birisi olan, David Lean'in Arabistanlı Lawrence'ı sinematografi açısından kendisini zamanının ötesine taşıyor diyebiliriz. Peter O'Toole’un Birinci Dünya Savaşı subayı TE Laurence'i mükemmel canlandırışı İngilizlerin işgal ettiği insanlara karşı olan tutumunu harika bir şekilde yansıtıyor. Bu arada Arabistanlı Lawrence, 227 dakikalık uzunluğuyla halen daha En İyi Film Oscar ödülünü eve götüren en uzun film olmaya ve devam ediyor.
4. All About Eve 🏴
- IMDb puanı: 8,2
- Yayın Tarihi: 1950
- Yönetmen: Joseph L. Mankiewicz
- Oyuncular: Bette Davis, Anne Baxter, George Sanders
- En iyi alıntı: “Emniyet kemerlerinizi bağlayın, engebeli bir gece olacak”
Joseph L. Mankiewicz'in yazıp yönettiği Marilyn Monroe'un da küçük bir rolünün bulunduğu son derece güzel Oscar filmlerinden olan All About Eve (Perde Açılıyor) hem oyunculuk hem de jilet gibi keskin diyaloglarıyla büyülüyor. Joseph L. Mankiewicz’in kariyerindeki belki de en önemli eserri olan All About Eve, 1950 yılında tam 14 dalda Oscar’a aday olmuş ve bu ödüllerin 6 tanesini kazanmıştır.
5. Silence of the Lambs 🐑
- IMDb puanı: 8,6
- Yayın Tarihi: 1991
- Yönetmen: Jonathan Demme
- Oyuncular: Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn
- En iyi alıntı: “Jack Crawford bana bir stajyer mi gönderdi?”
Kuzuların Sessizliği (Silence of the Lambs), yamyamlar ve deri giyen psikopatları içeren filmlerinde Oscar alabileceğinin kanıtı niteliğinde. Psikolojik gerilim türünün en iyilerinden olan filmde Clarice Starling’in (Jodie Foster) Hannibal Lecter'in (Anthony Hopkins) hastalıklı zihninin derinliklerine inmeye çalışmasına tanıklık ediyoruz. Film ayrıca Hopkins’e 16 dakikalık performansıyla en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandırdı.
6. The Godfather 👪
- IMDb puanı: 9,2
- Yayın Tarihi: 1972
- Yönetmen: Francis Ford Coppola
- Oyuncular: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall
- En iyi alıntı: "Ona reddedemeyeceği bir teklif yapacağım."
Mario Puzo'nun romanından uyarlanan Baba (The Godfather), modern gangster filmlerinin doğuşunu tetikledi. Tüm gangster türü üzerindeki etkisi, New York City'nin suç lordlarının ipuçlarını Corleone ailesinden almasıyla gerçek hayata bile sıçradı. Gösterime girdiği andan itibaren çok ilgi The Godfather, birçok kurum, enstitü ve dergi tarafından gelmiş geçmiş en iyi yapımlar arasında gösterildi. Bu arada film, Don Vito Corleone'nin başında olduğu, İtalyan asıllı Corleone mafya ailesinin hikayesini anlatmaktadır.
7. Annie Hall 💌
- IMDb puanı: 8
- Yayın Tarihi: 1977
- Yönetmen: Woody Allen
- Oyuncular: Woody Allen, Diane Keaton, Tony Roberts
- En iyi alıntı: “Sanatta her zaman bir şeylerin mükemmel olmasını sağlamaya çalıştığınızı bilirsiniz çünkü hayatta bu gerçekten zordur”
Komedi ve romantizm karışımı Woody Allen’ın ustalık eseri film, New York'lu komedyen yazar Alvy Singer (Woody Allen) ve şarkıcı Annie Hall (Diane Keaton) ile olan ilişkisini konu ediniyor. En komik anları, bir sonraki randevularını tartışırken, söylediklerimizle kastettiklerimiz arasındaki farkları gösteren bir dizi altyazı olarak ortaya çıkıyor. Dördüncü duvarı yıkan ilk yönetmen olmasa da, bunun olasılıklarından en çok faydalanan Allen’ı diyebiliriz.
8. The French Connection 🚓
- IMDb puanı: 7,7
- Yayın Tarihi: 1971
- Yönetmen: William Friedkin
- Oyuncular: Gene Hackman, Fernando Rey, Roy Scheider
- En iyi alıntı: “Dikkat edin, soruları sonra soracağız!”
Hackman'ın polisinin trene bağlı hedefini takip etmek için Pontiac'ıyla sokaklarda hızla koşturduğu ve bu sahne için şehrin metrosunun büyük bir bölümünün kapatıldığı The French Connection (Kanunun Kuvveti), Yönetmen William Friedkin'in amansız talepleriyle birleşerek izleyicinin karşısına çıkıyor. Şimdiye kadar filme alınmış en iyi araba kovalamacalarına sahip olan filmde iki New York'lu polisin Fransa'dan gelecek olan büyük bir uyuşturucu sevkiyatını önleme çabalarını izliyoruz.
9. No Country For Old Men 💊
- IMDb puanı: 8,2
- Yayın Tarihi: 2007
- Yönetmen: Ethan Coen
- Oyuncular: Josh Brolin, Tommy Lee Jones, Javier Bardem
- En iyi alıntı: "Kötü şansının seni daha kötü hangi şanstan kurtardığını asla bilemezsin."
Coen kardeşlerin en iddialı çabalarından biri olan İhtiyarlara Yer Yok (No Country for Old Men), cehennem gibi bir gizem için sahneyi hazırlayan koyu, keyifsiz alt tonlarla olgunlaşmış, güncellenmiş bir western filmi olarak karşımıza çıkıyor. Filmde Llewellyn Moss’un (Josh Brolin) kendisini yanlışlıkla uyuşturucu olaylarının ortasında bulmasını ve onun peşine takılan katil Anton Chigurh’ü (Javier Bardem) izliyoruz.
10. Moonlight 🌗
- IMDb puanı: 7,4
- Yayın Tarihi: 2016
- Yönetmen: Barry Jenkins
- Oyuncular: Trevante Rhodes, André Holland, Janelle Monáe
- En iyi alıntı: "Bir noktada, kim olacağına kendin karar vermelisin. Kimsenin senin için bu kararı vermesine izin veremem.”
Her biri ana karakterin hayatındaki farklı bir zaman dilimine odaklanan üç farklı perdeye bölünmüş bir film olan Moonlight (Ay Işığı) kadar yürek burkan çok az film vardır. Chiron/Black/Little'ı canlandıran üç farklı oyuncuyla, bu bir ton karmaşasına dönüşebilirdi ancak Barry Jenkins'in ustaca dokunuşu altında, her biri diğeriyle mükemmel bir uyum içinde ilerlemeyi başarıyor.
11. Unforgiven 🤠
- IMDb puanı: 8,2
- Yayın Tarihi: 1992
- Yönetmen: Clint Eastwood
- Oyuncular: Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman
- En iyi alıntı: "Hepimizin geleceği var, evlat."
“Emekliliğin eşiğindeki bir polis, son gününde hayatını değiştirecek bir davanın içine sürüklenir.” Son derece sıradan değil mi? Ancak Clint Eastwood'un 1992 tarihli western'i Unforgiven’i, bu fikri alıp bazı iğrenç faaliyetlere tanık olmuş küçük bir kasaba olan Big Whisky'nin toz ve kiri içinden adeta çekip çıkarıyor ve çok başarılı bir baş yapıt haline sokuyor. Bu filmde Eastwood, hem kamera önünde hem de arkasında zirveye ulaşırken, en iyi performanslarından birini kır saçlı olarak sergiliyor oluşu da ayrı bir tat doğrusu.
12. 12 Years a Slave ⛓️
- IMDb puanı: 8,1
- Yayın Tarihi: 2013
- Yönetmen: Steve McQueen
- Oyuncular: Chiwetel Ejiofor Michael Fassbender Benedict Cumberbatch
- En iyi alıntı: “Yaşam, yaşayan her varlık için değerli; yerde sürünen solucan bile yaşamak için çabalar.”
Yönetmen Steve McQueen’in bu dönem dramasıyla En İyi Film ödülünü kazanan ilk Siyah film yapımcısı olduğu, Solomon Northup'ın 1853 tarihli anı kitabından uyarlanan 12 Years a Slave, Northup'ın New York'ta özgür bir Siyahi olarak doğumundan 1841'de kaçırılıp köleleştirilmesine kadar olan yolculuğunu konu alıyor.
13. The Revenant 🐻
- IMDb puanı: 8,0
- Yayın Tarihi: 2015
- Yönetmen: Alejandro González Iñárritu
- Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson
- En iyi alıntı: “İntikam Tanrı'nın elinde, benim değil.”
Leonardo DiCaprio’nun bir ayıyla dövüşerek Oscar kazandığı The Revenant’ta Fitzgerald (Tom Hardy) Glass'ın (Leonardo DiCaprio) genç yarı Kızılderili oğlunu öldürür ve kendisini de soyarak ölüme terk eder. İntikam tutkusuyla tutuşan Glass'ın pes etmeyişinin işlendiği film, bizleri 1823 Amerika’sının benzersiz güzelliğine, gizemine ve tehlikesine götürüyor ve burada adaletin, onurun, inancın ve ailenin içgüdüsünü keşfettiriyor.
14 The Dark Knight 🦇
- IMDb puanı: 9
- Yayın Tarihi: 2008
- Yönetmen: Christopher Nolan
- Oyuncular: Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Gary Oldman
- En iyi alıntı: “Ya iyi olarak yaşarsın, ya da kötüye dönüşecek kadar uzun yaşarsın.”
Nolan’ın Batman üçlemesinin ikinci filmi olan The Dark Knight (Kara Şövalye) bizlere mantığı, doğruyu, yanlışı, düzeni ve düzensizliği neden sorgulamamız ve özümsememiz gerektiğini aktarıyor aslında. Dolayısıyla bu film diğer süper kahraman filmlerinden çok ayrı bir noktada bulundu ve bulunacak. Batman: The Long Halloween çizgi romanından esinlenilen film Nolan’ın dokunuşu ve ustaca kurgulanmış efektleriyle doyumsuz bir zevk yaşatıyor.
15. Room 🏠
- IMDb puanı: 8,1
- Yayın Tarihi: 2015
- Yönetmen: Lenny Abrahamson
- Oyuncular: Brie Larson, Jacob Tremblay, Joan Allen
- En iyi alıntı: “Bazen korkutucu. Ama sorun değil. Çünkü hala sadece sen ve ben varız..."
Gizli Dünya (Room) bir annenin küçük bir odaya yine orada doğmuş oğluyla hapsedilmesini ve birlikte orada yaşadıkları ağır dramı anlatıyor. Yıllardır bu odada kalan anne Ma (Brie Larson) artık 5 yaşında gelen ve olayları fark etmeye başlayan oğluyla bir şekilde buradan kurtulmak zorundadır. Bu dram dolu yapısı Room'u Oscarlık filmler arasına sokmaya yetiyor.
Oscar 2022: Ödül kazanan filmler 📽️
En İyi Film 🎦
- CODA
- Belfast
- Don’t Look Up
- Drive My Car
- Dune
- King Richard
- Licorice Pizza
- Nightmare Alley
- The Power of the Dog
- West Side Story
En İyi Kadın Oyuncu 👩🦰
- Jessica Chastain - The Eyes of Tammy Faye
- Olivia Colman - The Lost Daughter
- Penélope Cruz - Parallel Mothers
- Nicole Kidman - Being the Ricardos
- Kristen Stewart - Spencer
En İyi Erkek Oyuncu 👨🦰
- Will Smith - King Richard
- Javier Bardem - Being the Ricardos
- Benedict Cumberbatch - The Power of the Dog
- Andrew Garfield - tick, tick… BOOM!
- Denzel Washington - The Tragedy of Macbeth
En İyi Yönetmen 🎬
- Jane Campion - The Power of the Dog
- Kenneth Branagh - Belfast
- Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza
- Ryûsuke Hamaguchi - Drive My Car
- Steven Spielberg - West Side Story
En İyi Uluslararası Film 🗺️
- Drive My Car
- Flee
- The Hand of God
- Lunana: A Yak in the Classroom
- The Worst Person in the World
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu 👩
- Ariana DeBose - West Side Story
- Jessie Buckley - The Lost Daughter
- Judi Dench - Belfast
- Kirsten Dunst - The Power of the Dog
- Anjanue Ellis - King Richard
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 👨
- Troy Kotsur - CODA
- Ciarán Hinds - Belfast
- Jesse Plemons - The Power of the Dog
- JK Simmons - Being the Ricardos
- Kodi Smit-McPhee - The Power of the Dog
En İyi Uyarlama Senaryo 📖
- CODA
- Drive My Car
- Dune
- The Lost Daughter
- The Power of the Dog
En İyi Animasyon 👘
- Encanto
- Flee
- Luca
- The Mitchells vs the Machines
- Raya and the Last Dragon
En İyi Görüntü Yönetmeni 📸
- Dune - Greig Fraser
- Nightmare Alley
- The Power of the Dog
- The Tragedy of Macbeth
- West Side Story
En İyi Orijinal Senaryo ✒️
- Belfast - Kenneth Branagh
- CODA
- Drive My Car
- Dune
- The Lost Daughter
- The Power of the Dog
En İyi Kısa Film 📹
- The Long Goodbye - Aneil Karia ve Riz Ahmed
- Ala Kachuu - Take and Run
- The Dress
- On My Mind
- Please Hold
En İyi Kısa Animasyon Filmi 🐘
- The Windshield Wiper - Alberto Mielgo ve Leo Sanchez
- Affairs of the Art
- Bestia
- Boxballet
- Robin Robin
- The Windshield Wiper
En İyi Kostüm Tasarımı 🥻
- Cruella - Jenny Beavan
- Cyrano
- Dune
- Nightmare Alley
- West Side Story
En İyi Orijinal Film Müziği 🎼
- Dune - Hans Zimmer
- Don’t Look Up
- Dune
- Encanto
- Parallel Mothers
- The Power of the Dog
En İyi Kurgu ✏️
- Dune- Joe Walker
- Don’t Look Up
- King Richard
- The Power of the Dog
- tick, tick... BOOM!
En İyi Makyaj ve Saç 💇
- The Eyes of Tammy Faye - Linda Dowds, Stephanie Ingram ve Justin Raleigh
- Coming 2 America
- Cruella
- Dune
- House of Gucci
En İyi Orijinal Şarkı 👩🎤
- “No Time to Die” - No Time to Die
- “Be Alive” (King Richard)
- “Dos Oruguitas” (Encanto)
- “Down to Joy” (Belfast)
- “No Time to Die” (No Time to Die)
- “Somehow You Do” (Four Good Days)
En İyi Belgesel 🪸
- Summer of Soul
- Ascension
- Attica
- Flee
- Summer of Soul
- Writing with Fire
En İyi Görsel Efekt 🖼️
- Dune
- Free Guy
- No Time to Die
- Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
- Spider-Man: No Way Home
En İyi Prodüksiyon Tasarımı 💱
- Dune - Patrice Vermette ve Zsuzsanna Sipos
- Nightmare Alley
- The Power of the Dog
- The Tragedy of Macbeth
- West Side Story
2023 Oscar ödülleri için kısa aday listesi 🛩️
En İyi Belgesel 🦌
- All That Breathes
- All the Beauty and the Bloodshed
- Bad Axe
- Children of the Mist
- Descendant
- Fire of Love
- Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song
- Hidden Letters
- A House Made of Splinters
- The Janes
- Last Flight Home
- Moonage Daydream
- Navalny
- Retrograde
- The Territory
En İyi Kısa Belgesel 🐕
- American Justice on Trial: People v. Newton
- Anastasia
- Angola Do You Hear Us? Voices from a Plantation Prison
- As Far as They Can Run
- The Elephant Whisperers
- The Flagmakers
- Happiness Is £4 Million
- Haulout
- Holding Moses
- How Do You Measure a Year?
- The Martha Mitchell Effect
- Nuisance Bear
- Shut Up and Paint
- Stranger at the Gate
- 38 at the Garden
En İyi Uluslararası Film 🌐
- Arjantin, Argentina, 1985
- Avusturya, Corsage
- Belçika, Close
- Kamboçya, Return to Seoul
- Danimarka, Holy Spider
- Fransa, Saint Omer
- Almanya, All Quiet on the Western Front
- Hindistan, Last Film Show
- İrlanda, The Quiet Girl
- Meksika, Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths
- Fas, The Blue Caftan
- Pakistan, Joyland
- Polonya, EO
- Güney Kore, Decision to Leave
- İsveç, Cairo Conspiracy
En İyi Makyaj ve Saç Tasarım 💄
- All Quiet on the Western Front
- Amsterdam
- Babylon
- The Batman
- Black Panther: Wakanda Forever
- Blonde
- Crimes of the Future
- Elvis
- Emancipation
- The Whale
En İyi Film Müziği 🎵
- All Quiet on the Western Front
- Avatar: The Way of Water
- Babylon
- The Banshees of Inisherin
- Black Panther: Wakanda Forever
- Devotion
- Don't Worry Darling
- Everything Everywhere All at Once
- The Fabelmans
- Glass Onion: A Knives Out Mystery
- Guillermo del Toro's Pinocchio
- Nope
- She Said
- The Woman King
- Women Talking
En İyi Orijinal Müzik 🎶
- "Time" - Amsterdam
- "Nothing Is Lost (You Give Me Strength)" - Avatar: The Way of Water
- "Lift Me Up" - Black Panther: Wakanda Forever
- "This Is A Life" - Everything Everywhere All at Once
- "Ciao Papa" - Guillermo del Toro's Pinocchio
- "Til You’re Home" - A Man Called Otto
- "Naatu Naatu" - RRR
- "My Mind & Me" - Selena Gomez: My Mind & Me
- "Good Afternoon" - Spirited
- "Applause" - Tell It like a Woman
- "Stand Up" - Till
- "Hold My Hand" - Top Gun: Maverick
- "Dust & Ash" - The Voice of Dust and Ash
- "Carolina" - Where the Crawdads Sing
- "New Body Rhumba" - White Noise
En İyi Kısa Animasyon 💣
- Black Slide
- The Boy, the Mole, the Fox and the Horse
- The Debutante
- The Flying Sailor
- The Garbage Man
- Ice Merchants
- It’s Nice in Here
- More than I Want to Remember
- My Year of Dicks
- New Moon
- An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It
- Passenger
- Save Ralph
- Sierra
- Steakhouse
En İyi Kısa Film 🍿
- All in Favor
- Almost Home
- An Irish Goodbye
- Ivalu
- Le Pupille
- The Lone Wolf
- Nakam
- Night Ride
- Plastic Killer
- The Red Suitcase
- The Right Words
- Sideral
- The Treatment
- Tula
- Warsha
En İyi Ses 🔉
- All Quiet on the Western Front
- Avatar: The Way of Water
- Babylon
- The Batman
- Black Panther: Wakanda Forever
- Elvis
- Everything Everywhere All at Once
- Guillermo del Toro's Pinocchio
- Moonage Daydream
- Top Gun: Maverick
En İyi Görsel Efekt 📊
- All Quiet on the Western Front
- Avatar: The Way of Water
- The Batman
- Black Panther: Wakanda Forever
- Doctor Strange in the Multiverse of Madness
- Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore
- Jurassic World Dominion
- Nope
- Thirteen Lives
- Top Gun: Maverick
En iyi film Oscar’ı alan filmler listesi (1929-2022) 🏆
Her yıl, ödül sezonu ve stüdyo kampanyasının kargaşasından sonra, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, sinemadaki en büyük ödülü dağıtıyor: En iyi film Oscar'ı. Yıllar içerisinde Akademi toplamda 94 tane ''En İyi Film'' ödülünü dağıttı. Hemen aşağıdaki listeden Oscar ödülü alan filmleri görebilirsiniz.
- 2021 - "CODA"
- 2020 - "Parasite"
- 2019 - "Green Book"
- 2018 - "The Shape of Water"
- 2017 - "Moonlight"
- 2016 - "Spotlight"
- 2015 - "Birdman"
- 2014 - "12 Years a Slave"
- 2013 - "Argo"
- 2012 - "The Artist"
- 2011 - "The King's Speech"
- 2010 - "The Hurt Locker"
- 2009 - "Slumdog Millionaire"
- 2008 - "No Country for Old Men"
- 2007 - "The Departed"
- 2006 - "Crash"
- 2005 - "Million Dollar Baby"
- 2004 - "The Lord of the Rings: The Return of the King"
- 2003 - "Chicago"
- 2002 - "A Beautiful Mind"
- 2001 - "Gladiator"
- 2000 - "American Beauty"
- 1999 - "Shakespeare in Love"
- 1998 - "Titanic"
- 1997 - "The English Patient"
- 1996 - "Braveheart"
- 1995 - "Forrest Gump"
- 1994 - "Schindler’s List"
- 1993 - "Unforgiven"
- 1992 - "The Silence of the Lambs"
- 1991 - "Dances With Wolves"
- 1990 - "Driving Miss Daisy"
- 1989 - "Rain Man"
- 1988 - "The Last Emperor"
- 1987 - "Platoon"
- 1986 - "Out of Africa"
- 1985 - "Amadeus"
- 1984 - "Terms of Endearment"
- 1983 - "Gandhi"
- 1982 - "Chariots of Fire"
- 1981 - "Ordinary People"
- 1980 - "Kramer vs. Kramer"
- 1979 - "The Deer Hunter"
- 1978 - "Annie Hall"
- 1977 - "Rocky"
- 1976 - "One Flew over the Cuckoo's Nest"
- 1975 - "The Godfather Part II"
- 1974 - "The Sting"
- 1973 - "The Godfather"
- 1972 - "The French Connection"
- 1971 - "Patton"
- 1970 - "Midnight Cowboy"
- 1969 - "Oliver!"
- 1968 - "In the Heat of the Night"
- 1967 - "A Man for All Seasons"
- 1966 - "The Sound of Music"
- 1965 - "My Fair Lady"
- 1964 - "Tom Jones"
- 1963 - "Lawrence of Arabia"
- 1962 - "West Side Story"
- 1961 - "The Apartment"
- 1960 - "Ben-Hur"
- 1959 - "Gigi"
- 1958 - "The Bridge on the River Kwai"
- 1957 - "Around the World in 80 Days"
- 1956 - "Marty"
- 1955 - "On the Waterfront"
- 1954 - "From Here to Eternity"
- 1953 - "The Greatest Show on Earth"
- 1952 - "An American in Paris"
- 1951 - "All About Eve"
- 1950 - "All the Kings Men"
- 1949 - "Hamlet"
- 1948 - "Gentleman's Agreement"
- 1947 - "The Best Years of Our Lives"
- 1946 - "The Lost Weekend"
- 1945 - "Going My Way"
- 1944 - "Casablanca"
- 1943 - "Mrs. Miniver"
- 1942 - "How Green Was My Valley"
- 1941 - "Rebecca"
- 1940 - "Gone with the Wind"
- 1939 - "You Can't Take It with You"
- 1938 - "The Life of Emile Zola"
- 1937 - "The Great Ziegfeld"
- 1936 - "Mutiny on the Bounty"
- 1935 - "It Happened One Night"
- 1933/1934 - "Cavalcade"
- 1932/1933 - "Grand Hotel"
- 1931/1932 - "Cimarron"
- 1930/1931 - "All Quiet on the Western Front"
- 1929/1930 - "The Broadway Melody"
- 1928/1929 - "Wings"
Oscar ödüllü filmler içeriğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sinema endüstrisinin en prestijli ödüllerinden olan Oscar veya Akademi Ödülleri, yukarıda da dediğimiz gibi her yılın ilk çeyreğinde sahiplerine veriliyor. Genellikle Ocak ayında Oscar adayları belirleniyor ve muhtemelen de 2023 Oscar adayları da yine aynı dönemde belirlenecek. Akademi tarafından verilen oylarla seçilen bir Oscar ödüllü film, genellikle teknik açıdan başarılı olarak sayılıyor. Eğer sinemaya tutkun biriyseniz yukarıda verdiğimiz uzun Oscar alan filmler listeleri sizin içindir diyebiliriz. Bu arada yorumlar kısmında 2023 için Oscar alacak film tahmininde bulunmayı unutmayın, benim tahminim ise The Fabelmans.
En İyi Oscar Ödüllü Filmler Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 3504Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d