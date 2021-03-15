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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Marvel dizisi The Falcon and The Winter Soldier'ın son fragmanı yayınlandı

    Disney Plus'ta yayınlanacak olan yeni Marvel dizisi The Falcon and the Winter Soldier'ın son fragmanı yayınlandı. Fragmanı haberimizde bulabilirsiniz.
    15 Mart 2021, 19:30 (6 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Marvel dizisi The Falcon and The Winter Soldier'ın son fragmanı yayınlandı
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    Marvel'ın Disney Plus'ta yayınlanacak olan ikinci dizisi konumundaki The Falcon and the Winter Soldier'ın son fragmanı geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Zack Snyder's Justice League'den ilk yorumlar geldi: "Mucize gibi bir film""

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    Normalde Disney+'ın ilk Marvel dizisi olacaktı ancak salgın sebebiyle çekimleri ertelenmişti ve yerini WandaVision'a bırakmıştı The Falcon and the Winter Soldier. Ancak şimdi bu dizinin de yayın tarihine çok az bir süre kaldı. Yayınlanan son fragmanda yine daha önce görmediğimiz birçok sahne görüyoruz.

    Geçtiğimiz günlerde de filmden ilk yorumlar gelmişti ve genel olarak yorumlar ilk bölümün çok iyi olduğu ve dizinin, Captain America: Winter Soldier filminin havasını yansıttığı söylenmişti. Son olarak ise dizinin ilk bölümünde gözüken bir karakterin ardından dizinin asıl konusunu anlayacağımız söylenmişti.

    WandaVision'ın başarısından sonra bu dizi için de beklentinin yüksek olduğunu söylemek gerek. The Falcon and the Winter Soldier, 19 Mart'ta ilk bölümü ile Disney Plus'ta başlayacak. Bahsi geçen fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.



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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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