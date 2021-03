Marvel dizisi The Falcon and The Winter Soldier'ın son fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Marvel'ın Disney Plus'ta yayınlanacak olan ikinci dizisi konumundaki The Falcon and the Winter Soldier'ın son fragmanı geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.

Normalde Disney+'ın ilk Marvel dizisi olacaktı ancak salgın sebebiyle çekimleri ertelenmişti ve yerini WandaVision'a bırakmıştı The Falcon and the Winter Soldier. Ancak şimdi bu dizinin de yayın tarihine çok az bir süre kaldı. Yayınlanan son fragmanda yine daha önce görmediğimiz birçok sahne görüyoruz.

Geçtiğimiz günlerde de filmden ilk yorumlar gelmişti ve genel olarak yorumlar ilk bölümün çok iyi olduğu ve dizinin, Captain America: Winter Soldier filminin havasını yansıttığı söylenmişti. Son olarak ise dizinin ilk bölümünde gözüken bir karakterin ardından dizinin asıl konusunu anlayacağımız söylenmişti.

WandaVision'ın başarısından sonra bu dizi için de beklentinin yüksek olduğunu söylemek gerek. The Falcon and the Winter Soldier, 19 Mart'ta ilk bölümü ile Disney Plus'ta başlayacak. Bahsi geçen fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

