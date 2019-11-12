Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Disney Plus; ABD, Kanada ve Hollanda'da yayın hayatına başladı

    Disney'in, Netflix, Apple TV Plus ve HBO Max gibi yayın platformlarına rakip, yeni dijital yayın platformu olan Disney Plus; ABD, Kanada ve Hollanda'da yayın hayatına başladı.
    1 hf.
    2b
    1
    3
    Sinema ve Dizi
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Disney Plus; ABD, Kanada ve Hollanda'da yayın hayatına başladı
    Tam Boyutta Gör

    Hollanda'da yapılan ilk testten sonra Disney Plus, resmi yayın hizmetine ABD ve Kanada'da bir çok dizi ve filmle başlıyor. Disney Plus, Avustralya ve Yeni Zelanda'da ise 19 Kasımda hizmete girecek.

    Ayrıca Bkz. "SpaceX, tam 60 Starlink uydusunu uzaya fırlattı: İşte müthiş görüntüler"

    İzleyiciler ABD'de, Disney Plus'a; aylık 6.99 $, yıllık ise 69.99 $ gibi bir ücretle ulaşabilecek. Disney yaptığı bir kampanyayla Disney Plus, ESPN Plus ve Hulu'yu içeren bir paketi aylık 12.99 $ ücretle sunuyor. Genel olarak bakıldığında Disney Plus, daha yeni bir platform olmasına rağmen rakipleri olan Netflix, Apple TV Plus ve HBO Max arasında kendinden çokça söz ettireceğe benziyor.

    Disney Plus'ta yer alacak bazı yapımlar

    • Walt Disney Animation Studios'un Walt Disney İmza Koleksiyonu'ndan, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Güzel ve Çirkin, Pinokyo, Aslan Kral, Küçük Denizkızı, Külkedisi ve daha fazlası.
    • Tüm zamanların en yüksek hasılat yapan dört filminden üçü: Yenilmezler: Endgame, Avatar ve Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor
    • 11 yıllık Emmy Ödüllü  The Simpsons serisinin otuz sezonu
    • Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı, Galaksinin Koruyucuları, Yenilmezler, Demir Adam 3 gibi Marvel filmleri
    • Star Wars: Güç Uyanıyor, Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmlerinin yanı sıra 1977-1999 yılları arasında yayınlanan klasik Star Wars filmlerinin altı tanesi

    Disney Plus, 31 Mart 2020 tarihi itibariyle İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya’da yayın hizmetine girecek.



    https://techcrunch.com/2019/11/12/disneys-officially-launches-its-streaming-crown-jewel-disney/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Biyturs_OnSr 1 hf.
    Sadece Linux sistemlerde çalışmama gibi enteresan bir huyu var sistemin. Kanala gömülü DRM sistemi, hangi tarayıcıdan bağlanıldığı fark etmeksizin Linux cihazlar ile uyumsuzluk yaşıyor. itsfoss.com/...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    The Hollow 1 hf.
    The Mandalorian çok iyi bir başlangıç yaptı. Beğendim. Bu arada Star Wars ile pek ilgim yok.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    The Mandalorian için dil seçenekleri mevcut. Mutlaka diğer yapımlarda da vardır. Henüz o kadar ayrıntılı inceleyemedim. Fakat Avrupa'da yaşayanların beklemesi için bir sebep yok. Ne güzel hem de dolar kurundan öderler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Dalette 1 hf.
    The Mandalorian internete 1 bölümü düştü bile
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Google Stadia'nın lansmanından hemen sonra oynanabilecek oyunlar belli oldu 1 hf. Tesla'nın Avrupa'daki ilk fabrikasını nereye kuracağı belli oldu 1 hf. Sıvı bataryalar için geliştirilen zar teknolojisi, uzun süreli enerji depolama çözümü vadediyor 1 hf. Bir yıl içinde ölecek hastaları tespit edebilen yapay zeka geliştirildi 1 hf. John McAfee, kripto şirketleri ve kripto suçları hakkında konuştu 1 hf. iOS 13.2.2 güncellemesi iPhone'ların pil ömrünü olumsuz etkiledi 1 hf. iPhone'un açığını bulan gence Apple'dan yalnızca 100 TL'lik ödül 1 hf. Xiaomi Wireless Mouse 2 duyuruldu 1 hf. VEX Robotics Yarışması, 16-17 Kasım tarihlerinde Nişantaşı Üniversitesi’nde 1 hf. Facebook Pay ile Facebook uygulamalarında ödeme dönemi başlıyor 1 hf. Huawei için güzel gelişmeler var | Mobilite 1 hf. Cooler Master oyuncular için hafif bir fare duyurdu 1 hf. CoinMarketCap, artık likidite verilerini kullanıcılarına sunuyor 1 hf. Ford'un 3 boyutlu örgü tekniğiyle üreteceği koltuk kılıfları akıllı telefonları şarj edebilecek 1 hf. Yerli hava savunma sisteminde 17 araçlık teslimata ulaşıldı 1 hf. Sonic filminin 'yenilenmiş halinden' ilk fragman yayınlandı 1 hf. Xiaomi Mi CC9 Pro’dan daha iyisi geliyor 1 hf. Google on milyonlarca ABD vatandaşının sağlık verilerini topluyor 1 hf. Alibaba, 11.11'de rekor satış gerçekleştirdi 1 hf. Chrome gibi görünen Android zararlı yazılımları 3 milyon kez indirildi 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Disney Plus; ABD, Kanada ve Hollanda'da yayın hayatına başladı Sonraki MediaTek'in 5G özellikli yonga setleri için resmi tarih belli oldu 1 hf. 2020 Kia Optima'nın tasarımı ortaya çıktı 1 hf. Dört arka kamera ve delikli ekrana sahip Galaxy A51 ortaya çıktı 1 hf. Huawei P30 serisi EMUI 10 güncellemesi almaya başladı 1 hf. Elektronik sigaralar en az tütün ürünleri kadar zararlı 1 hf. Samsung gelecekteki katlanabilir cihazları için, ultra ince cam tedarikçisi ile anlaştı 1 hf. Samsung Galaxy W20 5G modeliyle ilgili merak edilenler ortaya çıktı 1 hf. 2020 Skoda Octavia tanıtıldı: İşte tasarımı ve tüm özellikleri 1 hf. Avrupa Birliği, Ebola’ya karşı geliştirilen aşıya onay verdi 1 hf. 2020 iPad Pro modelleri 3D sensörlerle gelebilir 1 hf. Microsoft Flight Simulator'dan yeni oyun içi görüntüler geldi 1 hf. Chrome yavaş yüklenen web siteleri için uyarı gösterecek 1 hf. Healium AR uygulaması kaygı bozukluğuna karşı mücadele ediyor 1 hf. Snapdragon 865 yonga setinin bazı teknik detayları ortaya çıktı 1 hf. Samsung Exynos 980 teknik detayları belli oldu 1 hf. Samsung Galaxy S11'in ekranı belli oldu: SAMOLED 1 hf. SpaceX, tam 60 Starlink uydusunu uzaya fırlattı: İşte müthiş görüntüler 1 hf. 2019 SEMA fuarının en çılgın araçları [Galeri] 1 hf. Vivo S5'in resmi basın görselleri internete düştü 1 hf. Samsung döküm tesislerinde hatalar oluştu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sıfır araç teslim alma raconu
    DH Forum
    Xiaomi Mi 9T PRO / RedMi K20 PRO Ana Konu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim