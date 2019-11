Disney Plus; ABD, Kanada ve Hollanda'da yayın hayatına başladı

Tam Boyutta Gör

Hollanda'da yapılan ilk testten sonra Disney Plus, resmi yayın hizmetine ABD ve Kanada'da bir çok dizi ve filmle başlıyor. Disney Plus, Avustralya ve Yeni Zelanda'da ise 19 Kasımda hizmete girecek.

İzleyiciler ABD'de, Disney Plus'a; aylık 6.99 $, yıllık ise 69.99 $ gibi bir ücretle ulaşabilecek. Disney yaptığı bir kampanyayla Disney Plus, ESPN Plus ve Hulu'yu içeren bir paketi aylık 12.99 $ ücretle sunuyor. Genel olarak bakıldığında Disney Plus, daha yeni bir platform olmasına rağmen rakipleri olan Netflix, Apple TV Plus ve HBO Max arasında kendinden çokça söz ettireceğe benziyor.

Disney Plus'ta yer alacak bazı yapımlar

Walt Disney Animation Studios'un Walt Disney İmza Koleksiyonu'ndan, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler , Güzel ve Çirkin, Pinokyo , Aslan Kral, Küçük Denizkızı, Külkedisi ve daha fazlası.

, Güzel ve Çirkin, , Aslan Kral, Küçük Denizkızı, ve daha fazlası. Tüm zamanların en yüksek hasılat yapan dört filminden üçü: Yenilmezler: Endgame , Avatar ve Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor

, Avatar ve 11 yıllık Emmy Ödüllü The Simpsons serisinin otuz sezonu

serisinin otuz sezonu Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı , Galaksinin Koruyucuları, Yenilmezler, Demir Adam 3 gibi Marvel filmleri

, Galaksinin Koruyucuları, Yenilmezler, gibi Marvel filmleri Star Wars: Güç Uyanıyor, Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmlerinin yanı sıra 1977-1999 yılları arasında yayınlanan klasik Star Wars filmlerinin altı tanesi

Disney Plus, 31 Mart 2020 tarihi itibariyle İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya’da yayın hizmetine girecek.

