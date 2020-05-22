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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Birileri, şaka olsun diye Steve Carell’i gerçek Uzay Kuvvetleri komutanı yaptı

    ABD'deki Hava Kuvvetleri Müzesi'nin Uzay Kuvvetleri bölümüne müdahale eden şahıslar, Birliğin gerçek komutanının fotoğrafını, Netflix dizisinde izleyeceğimiz Streve Carell'inkiyle değiştirdi.
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    sosyal medya
    Gökhan G.
    Editör
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    Birileri, şaka olsun diye Steve Carell’i gerçek Uzay Kuvvetleri komutanı yaptı
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    ABD Silahlı Kuvvetlerinin çiçeği burnunda birimi Uzay Kuvvetleri, kurulalı sadece bir yıl geçmesine rağmen bir dizi olacak kadar popüler hale geldi. Netflix’te izleyeceğimiz ve ünlü oyuncu Steve Carell’i General Mark R. Naird karakteriyle göreceğimiz dizi 29 Mayıs itibariyle gösterime girecek.

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    Yeni kurulan birlik, bu kez dizi harici bir olayla daha gündeme geldi. Ohio eyaletinde bulunan Hava Kuvvetleri Müzesi’ndeki Uzay Kuvvetleri için ayrılan bölüme müdahale eden trol veya troller, birliğin asıl komutanı Orgeneral John Raymond’ın fotoğrafını Steve Carell’in canlandırdığı hayali karakterinkiyle değiştirdi. Şahıslar, Carell’in fotoğrafının altına bir de sahte öz geçmiş ekledi.

    Org. Mark. R. Naird, Amerikan Uzay Kuvvetleri Komutanlığı görevine 20 Aralık 2019 tarihinde başlamıştır. ABD Uzay Kuvvetleri; güçlü, savunulabilir ve ucuz uzay gücü sağlamaktan sorumludur. Birlik, ABD’ye uzayda veya uzaydan yöneltilebilecek tehditlere karşı ülkenin çıkarlarını korumakla sorumludur. Uzay Kuvvetleri bu kapsamda ani ve uzun süreli görevler icra edebilir.” ifadelerinin yer aldığı öz geçmişin ne kadar süre önce müzeye konduğu ise bilinmiyor.

    Halen daha görevde olan bir askeri personelin Reddit üzerinde paylaştığı fotoğraf ile ortaya çıkan olay, anlaşılan koronavirüs salgını nedeniyle eksik personelle çalışan müze ve yetkililerin gözünden kaçmış. Haberlerin ortaya çıkmasının ardından ise fotoğraf ve öz geçmiş aslıyla değiştirilmiş.

    Space Force’ın fragmanını halen daha izlemediyseniz Netflix tarafından yayınlanan en son videoya aşağıda göz atabilirsiniz.



    https://taskandpurpose.com/mandatory-fun/steve-carell-space-force-prank Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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