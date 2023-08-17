Tam Boyutta Gör Amerika Birleşik Devleti Uzay Kuvvetleri, diğer ulusların uydularını ve onları destekleyen yer istasyonlarını hedef almaya adanmış ilk ve tek birimini faaliyete geçirdi. 75. İstihbarat, Gözetleme ve Keşif Filosu (ISRS) 11 Ağustos'ta faaliyete geçti. Kurulan yeni birim ABD Uzay Kuvvetleri'nin düşman uzay yetenekleri hakkında istihbarat sağlamakla görevli Space Delta 7’nin bir parçası konumunda olacak.

ABD Uzay Kuvvetleri düşman uydular için birim kurdu

Yeni birim potansiyel hedeflerin kabiliyetlerini analiz etmek, bu hedeflerin yerini tespit etmek ve izlemek gibi işlerin yanı sıra, muhtemelen düşman uyduları, onları destekleyen yer istasyonlarını ve ikisi arasında gönderilen yayınları engellemekle görevli olacak. Yapılan açıklamada filoyu yöneten Yarbay Travis Anderson "Bu birim fikri dört yıl önce kağıt üzerinde başladı ve muhtemelen daha da uzun süredir ABD Hava Kuvvetleri istihbarat subaylarının zihnindeydi." dedi.

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ABD Uzay Kuvvetleri'nin açıklamasına göre 75. ISRS ayrıca "karşı uzay gücü tehditleri" de dahil olmak üzere düşman uzay yeteneklerini analiz edecek. Benzer tip birimler veya sistemler Çin’in de elinde bulunuyor. Bu sistemler, uydulardaki optik sensörleri kör edebilen yer tabanlı lazerlerden, sinyalleri karıştırabilen ya da rakip uydu sistemlerini hacklemek için siber saldırılar düzenleyebilen cihazlara kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Dünya çapındaki ordular navigasyon ve iletişim uyduları, erken uyarı füze takip sistemleri ve hedefleme sensörleri gibi uzay tabanlı araçlara giderek daha fazla bağımlı hale geliyor.

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ABD Uzay Kuvvetleri, düşman uyduları hedef alacak bir birim kurdu