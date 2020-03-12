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    Birleşmiş Milletler’den 2019'un çok sıcak geçtiğini ortaya koyan iklim raporu

    Birleşmiş Milletler ve Dünya Meteoroloji Kurumu, 2019 yılı Küresel İklim Raporu'nu yayınladı. Malumun ilanı gibi görünen rapora göre Paris Anlaşması kriterlerini yerine getirmekten çok uzağız.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Birleşmiş Milletler’den 2019'un çok sıcak geçtiğini ortaya koyan iklim raporu
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    Birleşmiş Milletler ve Dünya Meteoroloji Kurumu’nun 2019 yılına ait Küresel İklim Raporu’nu yayınladı. Rekorların kırıldığı bir yıl olarak kayıtlara geçen 2019, Paris Anlaşması’nın hedeflerinden uzaklaştığımız bir sene olarak kayıtlara geçti.

    2016 yılının ardından en sıcak yıl olarak kabul edilen 2019 senesi, sanayi devrimi öncesi döneme ait ortalama sıcaklıklara kıyasla 1.1 santigrat derece daha sıcak geçmiş. Temmuz ayı ise kayıtlardaki en sıcak ay olarak tescil edilmiş.

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    Ayrıca Bkz. "Ünlü aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson’da koronavirüs tespit edildi"

    Bu derece yüksek seyreden sıcaklıkların Gezegenimize etkileri ise bir hayli yıkıcı olmuş. Avustralya’nın en sıcak ve kuru yılı olan 2019, ülkeyi cehenneme çeviren orman yangınlarının da sorumlusu olmuş. Benzer şekilde artan sıcaklıkların neden olduğu sellerin ABD, Hindistan, Güney Amerika ve Doğu Asya’da etkili olduğu ifade ediliyor. 2019’da Grönland buz örtüsü ise 329 gigaton buz kaybetmiş.

    Birleşmiş Milletler’den 2019'un çok sıcak geçtiğini ortaya koyan iklim raporu
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    İklim raporunun tamamen karamsar bir tablo çizdiğini de söylemek yanlış olur. Zira raporda CO2 emisyonları ile ilgili sevindirici haberler var. 2019 yılında duraklama noktasına gelen emisyon değerlerinin gelişmiş ülkelerin aldığı tedbirler sayesinde artmadığı belirtilirken gelişmekte olan ülkelerin bu duruma katkıları ise neredeyse yok denecek kadar az. Ne yazık ki bu ülkeler fosil yakıt kullanmaktan vazgeçemedikleri için emisyon değerlerinin artış hanesine katkı sağlamış durumda.

    Tüm bu verilerin en dikkat çekici belki de en anlamlı sonucu ise sıcaklık artışlarındaki 2 santigrat derecelik nihai sınır olan hedefi tutturmaktan uzak olduğumuz gerçeği. Paris anlaşmasında alınan bu kararla ilgili değerlendirmeler ise Korona virüs salgını nedeniyle bir erteleme olmazsa 2020 yılının Kasım ayında Glasgow’da düzenlenecek İklim Değişikliği Konferansı’nda görüşülecek.



    https://newatlas.com/environment/un-wmo-2019-statement-state-climate-report/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Vega 2 gün
    Bolu.@agent1453
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    Ollivander 6 gün yeni yorumcu
    İyi mi kötü mü bilemedim.
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    DH Misafiri 6 gün
    Öleceğimiz varsa ölürük neyin kafasini yasiyoh
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    firat_kilic 1 hf.
    ısınmayan ısı yaymayan cihazlar... araçlar elektrikliye acil geçmeli... yada gebermeye yaklaşında kendiniz zaten düşünürsünüz bizde yumurta gelince düşünülüyor zaten.. bak şu benim sözüm... Atasözü diye kaydet..
    ** 2 çeşit düşünce vardır ***
    1. Düşmeden önce düşünmek
    2. Düştükten sonra düşünmek
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    monacomen 1 hf.
    Bu daha başlangıç. Bütün sorun bana göre felsefesi olmayan insanlar üretmemiz. Felsefe hayata niye geldiğin ve neden çalıştığın hayata ne kattığın ve yaşadığın dünyaya ne verip ne alacağını anlatır kişiye. Bizlerde verilen tek felsefe, en az iki çocuk yap, çok çalış, her çocuğa bir ev ve bir araba al, dikine değil enine mimari ile ne kadar arsayı işgal edersen o kadar iyi. Bu sadece bizde değil dünyanın genelinde olan bir şey. Bir insanın az çalışıp çok kazandığı, otoyollarda son model arabası ile gezdiği, lüks bir eve, yiye yiye bitiremediği dev menülü sofralara, bir giydiğini bir daha giymediği kıyafetlere, bir kullandığını bir senede yenilediği telefon ve cihazlara taptığı sürece ve bu lüksü kendisi ile birlikte her evladına ve torununa aktarmaya çalıştığı bir dünya idealinde dünyanın bu yükü taşıyacak ne kaynağı ne de alanı var. Bunun da sinyalini veriyor artık. Haddinden fazla insanın bindiği bir araba gibi artık lastikler patlıyor, su kaynatıyor yakında da ya yol ortasında yanacak ya da dağılacak ama illa ki bizi yolda bırakacak bir duruma geldi. Politikacılardan sizi daha zengin edecek beklentilerimiz ile oy verdiğimiz sürece de bu suç onların değil bizim olacak. Aza kanaat, daha küçük evler daha az yemek, daha az ama nitelikli çocuk, daha zekice şehir planlamaları ve dikine mimari ile doğaya daha fazla alan yaratıp vahşi yaşamın korunması ile hayvanların işgal ettiğimiz topraklarından çıkmamız gerekli. Ve bırakın Mars'a gitmeyi filan önce dünyanın bu gidişatı için para harcayın oradan gelecek maden ile zenginlik hayali bize sadece yeni virüsler kazandırır.
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    Vega 1 hf.
    Bu kış dışarı çıkarken ilk defa tişört üstüne kaban giydim. Gerçekten sıcak geçti. Doğru dürüst kar bile yağmadı.
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