Birleşmiş Milletler’den 2019'un çok sıcak geçtiğini ortaya koyan iklim raporu

Tam Boyutta Gör

Birleşmiş Milletler ve Dünya Meteoroloji Kurumu’nun 2019 yılına ait Küresel İklim Raporu’nu yayınladı. Rekorların kırıldığı bir yıl olarak kayıtlara geçen 2019, Paris Anlaşması’nın hedeflerinden uzaklaştığımız bir sene olarak kayıtlara geçti.

2016 yılının ardından en sıcak yıl olarak kabul edilen 2019 senesi, sanayi devrimi öncesi döneme ait ortalama sıcaklıklara kıyasla 1.1 santigrat derece daha sıcak geçmiş. Temmuz ayı ise kayıtlardaki en sıcak ay olarak tescil edilmiş.

İlginizi Çekebilir

Kayıtlara geçen en sıcak Ocak ayı, 2020 yılına ait

Ayrıca Bkz. "Ünlü aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson’da koronavirüs tespit edildi"

Bu derece yüksek seyreden sıcaklıkların Gezegenimize etkileri ise bir hayli yıkıcı olmuş. Avustralya’nın en sıcak ve kuru yılı olan 2019, ülkeyi cehenneme çeviren orman yangınlarının da sorumlusu olmuş. Benzer şekilde artan sıcaklıkların neden olduğu sellerin ABD, Hindistan, Güney Amerika ve Doğu Asya’da etkili olduğu ifade ediliyor. 2019’da Grönland buz örtüsü ise 329 gigaton buz kaybetmiş.

Tam Boyutta Gör

İklim raporunun tamamen karamsar bir tablo çizdiğini de söylemek yanlış olur. Zira raporda CO2 emisyonları ile ilgili sevindirici haberler var. 2019 yılında duraklama noktasına gelen emisyon değerlerinin gelişmiş ülkelerin aldığı tedbirler sayesinde artmadığı belirtilirken gelişmekte olan ülkelerin bu duruma katkıları ise neredeyse yok denecek kadar az. Ne yazık ki bu ülkeler fosil yakıt kullanmaktan vazgeçemedikleri için emisyon değerlerinin artış hanesine katkı sağlamış durumda.

Tüm bu verilerin en dikkat çekici belki de en anlamlı sonucu ise sıcaklık artışlarındaki 2 santigrat derecelik nihai sınır olan hedefi tutturmaktan uzak olduğumuz gerçeği. Paris anlaşmasında alınan bu kararla ilgili değerlendirmeler ise Korona virüs salgını nedeniyle bir erteleme olmazsa 2020 yılının Kasım ayında Glasgow’da düzenlenecek İklim Değişikliği Konferansı’nda görüşülecek.

https://newatlas.com/environment/un-wmo-2019-statement-state-climate-report/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.