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    Ünlü aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson’da koronavirüs tespit edildi

    Koronavirüs salgını dünya çapında hızla ilerlerken Hollywood'dan şok edici bir haber geldi. Film çekimleri için Avustralya'da bulunan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'da koronavirüs tespit edildi.
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    Sinema ve Dizi
    Gökhan G.
    Editör
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    Ünlü aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson’da koronavirüs tespit edildi
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    ABD’li müzisyen Elvis Presley’in hayatıyla ilgili bir film çekmek için Avustralya’da bulunan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson’da koronavirüs tespit edildi. Kendilerine yapılan testin pozitif çıktığını ifade eden ünlü aktör, karantina altına alınacakları bilgisini Twitter hesabı üzerinden verdi. Tom Hanks yaptığı paylaşımda;

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    Herkese merhaba. Rita ve ben şuan Avustralya’dayız. Bulunduğumuz süre zarfında sanki gripmişiz gibi kendimizi biraz yorgun, vücudumuzda da kırıklıklar hissetmeye başladık. Rita’ya arada sırada üşeme gelmeye başladı. İşleri şansa bırakmamak için koronavirüs testine tabi tutulduk ve test sonuçlarımız pozitif çıktı.

    Peki, şimdi N’olacak? Sağlık yetkilileri izlenmesi gereken protokoller olduğunu ifade etti. Halk sağlığı kapsamında alınan önlemler dâhilinde gerektiği süre kadar gözlem altında tutulacağız. Sanırım, günü yaşamaktan başka yapabileceğimiz pek de bir şey yok. Gelişmeler hakkında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.

    Ünlü aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson’da koronavirüs tespit edildi
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    63 yaşında olan Hanks, Avustralya’nın Gold Coast bölgesinde çekilen filmde, ünlü şarkıcının menajeri Colonel Tom Parker’ı canlandırıyordu.

    Ünlü aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson’da koronavirüs tespit edildi
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    Yapımcı Warner Bros ise film ekibinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. “Çalışanımız tedavi altına alınmıştır” şeklindeki açıklamada, Hanks’in kaç kişilik bir ekip ile çalıştığı bilgisi paylaşılmadı.



    https://www.hurriyet.com.tr/dunya/son-dakika-haberi-sosyal-medyadan-duyurdu-unlu-oyuncu-tom-hanks-ve-esinde-corona-virus-tespit-edildi-41466898 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Hayat bir kutu çikolata gibidir, içinden ne çıkacağını asla bilemezsin.
    Yorumu gör »     Rachsuchtig
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Godolphin (Cem Yılmaz) 1 hf. en beğenilen
    Acil şifalar dilerim iyi bir aktör.
    Yanıtla +19
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 1 hf.
    toplanmış yine ölümseverler...
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    tobepeople 1 hf.
    Tedavisi henüz olmayan bir hastalık: Eğer tedavisi varsa da bu adamı kurtarmasını isterim. Dünyanın en iyi erkek oyuncularından birini kaybetmek istemem , geride mükemmel filmleri olsa da insan daha fazlasını istiyor..
    Tedavisi henüz olmayan bir hastalık: Eğer tedavisi varsa da bu adamı kurtarmasını isterim. Dünyanın en iyi erkek oyuncularından birini kaybetmek istemem , gerid...
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    tobepeople 1 hf.
    Tedavisi henüz olmayan bir hastalık: Eğer tedavisi varsa da bu adamı kurtarmasını isterim. Dünyanın en iyi erkek oyuncularından birini kaybetmek istemem , geride mükemmel filmleri olsa da insan daha fazlasını istiyor..
    Yanıtla +5
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    PURECAUCASIANWHITE 1 hf. monacomen
    Zenginlerin,ünlülerin kapmasının nedeni çok seyahat etmeleri ve çevrelerinin çok geniş olmasından kaynaklandığını düşünüyorum
    Yanıtla +2
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    alito (A. Teyfik Görmez) 1 hf.
    Bu adama bir şey olursa, biz ünsüz fakirleri düşünemiyorum bile.
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    monacomen 1 hf.
    İşin ürkütücü tarafı bu kadar zengin ünlü ve bakımlı insanların bile etrafında bu virüs dolaşıyor iken normal sokaktaki vatandaşın başında kimbilir kaç milyon virüs dolaşıyor. Çok yakın zamanda acil şifalar dilerim. Belki de virüsü Yunanistan'dan kapmış olabilirler. Zira Yunanistanda evi bulunan ve yazlarını burada geçiren Hanks'e Yunanistan Cumhurbaşkanı geçen sene Yunan vatandaşlığı verdi. Acaba Avrupaya geldiklerinde virüs kapmış da olabilir diye düşünüyor insan.
    1 Yanıt Yanıtla
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    mastella16 1 hf. yeni yorumcu
    Harbiden şaşırtıcı acil şifalar dilerim umarım iyi olurlar.
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    Feyzuli 1 hf.
    Şimdi Yunanistan yardım eder ona.Tom dayının Yunanistana arka çıktığı gibi.
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 1 hf.
    toplanmış yine ölümseverler...
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    joven 1 hf.
    Vakti zananı dolan gider ne bir dakika öncesi ne bir dakika sonrası

    bu gerçekle yaşamayı insan idrak edemiyor hiç ölmeyecekmilş gibi

    fütursuzca umursamazca davranıyor netice yaradılan her canlı ölümü tadacak

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    Rachsuchtig 1 hf. editörün seçimi
    Hayat bir kutu çikolata gibidir, içinden ne çıkacağını asla bilemezsin.
    5 Yanıt Yanıtla +3
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    Godolphin (Cem Yılmaz) 1 hf. en beğenilen
    Acil şifalar dilerim iyi bir aktör.
    Yanıtla +19
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    4279 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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