Ünlü aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson’da koronavirüs tespit edildi

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ABD’li müzisyen Elvis Presley’in hayatıyla ilgili bir film çekmek için Avustralya’da bulunan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson’da koronavirüs tespit edildi. Kendilerine yapılan testin pozitif çıktığını ifade eden ünlü aktör, karantina altına alınacakları bilgisini Twitter hesabı üzerinden verdi. Tom Hanks yaptığı paylaşımda;

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“Herkese merhaba. Rita ve ben şuan Avustralya’dayız. Bulunduğumuz süre zarfında sanki gripmişiz gibi kendimizi biraz yorgun, vücudumuzda da kırıklıklar hissetmeye başladık. Rita’ya arada sırada üşeme gelmeye başladı. İşleri şansa bırakmamak için koronavirüs testine tabi tutulduk ve test sonuçlarımız pozitif çıktı.

Peki, şimdi N’olacak? Sağlık yetkilileri izlenmesi gereken protokoller olduğunu ifade etti. Halk sağlığı kapsamında alınan önlemler dâhilinde gerektiği süre kadar gözlem altında tutulacağız. Sanırım, günü yaşamaktan başka yapabileceğimiz pek de bir şey yok. Gelişmeler hakkında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.”

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63 yaşında olan Hanks, Avustralya’nın Gold Coast bölgesinde çekilen filmde, ünlü şarkıcının menajeri Colonel Tom Parker’ı canlandırıyordu.

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Yapımcı Warner Bros ise film ekibinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. “Çalışanımız tedavi altına alınmıştır” şeklindeki açıklamada, Hanks’in kaç kişilik bir ekip ile çalıştığı bilgisi paylaşılmadı.

https://www.hurriyet.com.tr/dunya/son-dakika-haberi-sosyal-medyadan-duyurdu-unlu-oyuncu-tom-hanks-ve-esinde-corona-virus-tespit-edildi-41466898

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