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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bitcoin borsası milyarlarca dolar aklamaktan suçlu bulundu

    BTC-e borsasının kurucusu Alexander Vinnick yaklaşık 4 milyar dolar civarında kara para akladığı suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası ve 100 bin Avro tazminat ile karşı karşıya kaldı.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bitcoin borsası milyarlarca dolar aklamaktan suçlu bulundu
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    2008 yılında Bitcoin geliştiricisi Satoshi Nakamoto’nun proje kağıdını okuyanlar bugün gelebileceği noktayı şüphesiz tahmin edememişti. Trilyon dolarlık hacme yürüyen ve devasa bir yatırımcı kitlesi toplayan kripto paralar yine de şüpheleri giderebilmiş değil.

    Milyarlarca dolar aklandı

    Kripto paralar ile ilgili en büyük tedirginlik şüphesiz kara para aklama ihtimali. Genelde takip edilemeyen hesapların olduğu merkeziyetsiz borsalarda kara para aklamanın yoğun bir şekilde yapıldığı düşünülüyor.

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    Daha kripto paraların ilk döneminde; 2011 yılında BTC-e adında bir kripto para borsası yayınlayan Rus Alexander Vinnick, kısa sürede pek çok suç unsurunun odağı haline geldi. Kara para aklama, siber saldırı, kişisel verilere izinsiz erişim ve komplo kurma bunlar arasında.

    2017 yılında Yunanistan’da göz altına alınan Vinnick sonrasında Fransa’ya iade edilmişti. ABD Adalet Bakanlığı’nın da yakından takip ettiği davada Vinnick suçlu bulundu. 5 yıl hapis ve 100 bin Avro para cezasına çarptırıldı.

    Vinnick’in yaklaşık 4 milyar dolar kara para akladığı iddia ediliyor. Toplamda 17 farklı olay isnat edilen Vinnick’in bir dönem saldırıya uğrayan Mt.Gox borsasından çalınan paraları da akladığı belirtiliyor. Hatta milyonlarca dolar zarar oluşturan Locky adlı fidye yazılımında da parmağı olduğu ifade ediliyor.

    Vinnick ise sadece bir operatör olduğunu ve borsa sahiplerinden gelen talimatları yerine getirdiğini iddia ediyor. Savcıların 17 suçlamadan sadece birini ispat edebilmesi nedeniyle Vinnick 10 yıl hapis ve 750 bin Avro tazminat cezasından kurtulmuş durumda ancak halen Fransa işin peşini bırakmış değil.



    https://www.engadget.com/bitcoin-alexander-vinnick-prison-money-laundering-083053555.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    rempuh (Burak Gökdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    5 yıl ve 100k ilginçmiş
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    justbejust 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bitcoin ve madenciliğin gerçekte amaçlanan yüzünü gösterdiği için güzel bir haber. Gizliliğin olduğu yerde suç kaçınılmazdır, deepweb ve darkweb diğer örneklerdir.
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    hanzele 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    benim zamanında 2000dolarlık bitcoin de iç olmuştu burada. FBI hiçbir cevap vermedi olan gene millete oldu.
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    bytradm (adem ademy) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    çok uçta biri değilseniz yeterli bakiye ile batıda acılmayacak
    kapı yok gibi. paranın ak kara olmasımı çok önemli
    yoksa kontrolun kimde olduğumu? (piysa-sist kontrl)
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