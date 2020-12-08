Bitcoin borsası milyarlarca dolar aklamaktan suçlu bulundu

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2008 yılında Bitcoin geliştiricisi Satoshi Nakamoto’nun proje kağıdını okuyanlar bugün gelebileceği noktayı şüphesiz tahmin edememişti. Trilyon dolarlık hacme yürüyen ve devasa bir yatırımcı kitlesi toplayan kripto paralar yine de şüpheleri giderebilmiş değil.

Milyarlarca dolar aklandı

Kripto paralar ile ilgili en büyük tedirginlik şüphesiz kara para aklama ihtimali. Genelde takip edilemeyen hesapların olduğu merkeziyetsiz borsalarda kara para aklamanın yoğun bir şekilde yapıldığı düşünülüyor.

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Daha kripto paraların ilk döneminde; 2011 yılında BTC-e adında bir kripto para borsası yayınlayan Rus Alexander Vinnick, kısa sürede pek çok suç unsurunun odağı haline geldi. Kara para aklama, siber saldırı, kişisel verilere izinsiz erişim ve komplo kurma bunlar arasında.

2017 yılında Yunanistan’da göz altına alınan Vinnick sonrasında Fransa’ya iade edilmişti. ABD Adalet Bakanlığı’nın da yakından takip ettiği davada Vinnick suçlu bulundu. 5 yıl hapis ve 100 bin Avro para cezasına çarptırıldı.

Vinnick’in yaklaşık 4 milyar dolar kara para akladığı iddia ediliyor. Toplamda 17 farklı olay isnat edilen Vinnick’in bir dönem saldırıya uğrayan Mt.Gox borsasından çalınan paraları da akladığı belirtiliyor. Hatta milyonlarca dolar zarar oluşturan Locky adlı fidye yazılımında da parmağı olduğu ifade ediliyor.

Vinnick ise sadece bir operatör olduğunu ve borsa sahiplerinden gelen talimatları yerine getirdiğini iddia ediyor. Savcıların 17 suçlamadan sadece birini ispat edebilmesi nedeniyle Vinnick 10 yıl hapis ve 750 bin Avro tazminat cezasından kurtulmuş durumda ancak halen Fransa işin peşini bırakmış değil.

https://www.engadget.com/bitcoin-alexander-vinnick-prison-money-laundering-083053555.html

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