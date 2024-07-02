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    Sony kripto para borsası işletmeye başladı

    Sony son dönemde artan kripto para ilgisine kayıtsız kalamadı ve iştiraki üzerinden aldığı Japon kripto para borsasını bu hafta resmen kendi bünyesinde işletmeye başladı. 
    Sony Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar adını eğlence, sinema, fotoğrafçılık, akıllı telefon gibi sektörlerde duyduğumuz Sony ilginç bir hamle yapıyor. Geçen yıl bir iştiraki üzerinden satın aldığı kripto para borsasını resmen işletmeye başladı.

    Sony borsası

    Özellikle ETF onayları ile birlikte kurumsal oyuncuların da kripto para piyasasına girmesi, pek çok fon birliğinin bu pazarı bir fırsat olarak görmesini sağladı. Sony de ek bir gelir modeli adına kripto para piyasasına girdi.

    Firmanın geçen yıl Quetta Web iştiraki üzerinden satın aldığı Amber Japan adlı kripto para borsası bu hafta S.BLOX adını alarak resmen Sony çatısı altında faaliyet göstereceğini duyurdu. Dev bir holding olan Sony’nin grup içerisinde borsayı kullanması bekleniyor. Örneğin Nuro Mobile anlaşmalı mobil satış platformunun üyelerine, borsaya üye oldukları takdirde 20$ civarında bir Bitcoin varlığı hediye ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 4 saat önce

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    H
    Halilcv 2 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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