Sony kripto para borsası işletmeye başladı

Sony borsası
Özellikle ETF onayları ile birlikte kurumsal oyuncuların da kripto para piyasasına girmesi, pek çok fon birliğinin bu pazarı bir fırsat olarak görmesini sağladı. Sony de ek bir gelir modeli adına kripto para piyasasına girdi.
Firmanın geçen yıl Quetta Web iştiraki üzerinden satın aldığı Amber Japan adlı kripto para borsası bu hafta S.BLOX adını alarak resmen Sony çatısı altında faaliyet göstereceğini duyurdu. Dev bir holding olan Sony’nin grup içerisinde borsayı kullanması bekleniyor. Örneğin Nuro Mobile anlaşmalı mobil satış platformunun üyelerine, borsaya üye oldukları takdirde 20$ civarında bir Bitcoin varlığı hediye ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.