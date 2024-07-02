Sony kripto para borsası işletmeye başladı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar adını eğlence, sinema, fotoğrafçılık, akıllı telefon gibi sektörlerde duyduğumuz Sony ilginç bir hamle yapıyor. Geçen yıl bir iştiraki üzerinden satın aldığı kripto para borsasını resmen işletmeye başladı.

Sony borsası

Özellikle ETF onayları ile birlikte kurumsal oyuncuların da kripto para piyasasına girmesi, pek çok fon birliğinin bu pazarı bir fırsat olarak görmesini sağladı. Sony de ek bir gelir modeli adına kripto para piyasasına girdi.

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Firmanın geçen yıl Quetta Web iştiraki üzerinden satın aldığı Amber Japan adlı kripto para borsası bu hafta S.BLOX adını alarak resmen Sony çatısı altında faaliyet göstereceğini duyurdu. Dev bir holding olan Sony’nin grup içerisinde borsayı kullanması bekleniyor. Örneğin Nuro Mobile anlaşmalı mobil satış platformunun üyelerine, borsaya üye oldukları takdirde 20$ civarında bir Bitcoin varlığı hediye ediliyor.

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