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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bitcoin fiyatı 31 bin doları geçti

    Kasım başlarında 14 bin dolar seviyesinde olan Bitcoin bugün 31 bin dolar sınırını da geçti ve yüzde 100 üzerinde yatırımcısına kazanç sağladı. Piyasanın değeri ise 1 trilyon dolara dayandı.
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    kripto para
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bitcoin fiyatı 31 bin doları geçti
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    Geçtiğimiz ay ilk kez 20 bin doları geçmeyi başaran Bitcoin adeta gaza bastı. Yaklaşık 15 gün gibi bir sürede yüzde 50 daha artış gösteren para birimi tüm zamanların en yüksek değeri rekorlarını kırmaya devam ediyor.

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    Bitcoin fiyatı rekor kırıyor

    Kasım ayındaki ABD başkanlık seçimleri sonrasında hareketlenen Bitcoin; 13 bin civarında iken atağa kalkarak önce 20 bin dolar sınırını, sonrasında da 25 bin dolar sınırını geçti. Bugün ise 31 bin doları geçerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

    Kasım ayının ortasında Bitcoin satın alan bir kişi bugün itibariyle yüzde 100 civarında kazanç sağlarken Aralık ayının ortasında satın alanlar ise yüzde 50 karı kasasına koydu. Kripto para piyasası toplamda 800 milyar dolar üzerinde değerlenmiş durumda.

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    Diğer kripto para birimleri için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Ethereum yaklaşık 760$ civarında geziniyor. ABD’de darbe yiyen XRP 23 cen civarında. LTC şu sıralar 130$ iken BCH birimi de 352$ seviyesinde. Özellikle büyük fonların Bitcoin alımına yönelmesi diğer kripto paralara yatırımın da önünü kesiyor.  



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    monacomen 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Herkesi ikna edene kadar yükselecektir. 2017 Yılında rekor kırıp 20.000 dolar olduğu günlerde de bu tür haberler çıkmış taksiciden bakkala, pazarcıdan terziye kadar ne kadar teknolojiden bir haber insanlar varsa varını yoğunu bitcoine basmıştı. Sahi ne oldu da geleceğin kumarı, pardon para birimi bir ay içinde 3.000 dolar oldu da kimi insanlar depresyona kimi aileler bölünmeye ve yıkılmaya kimileri de kendini öldürmeye varan çöküşler yaşadı? 20.000 Dolar korkusunu aşmaya çalışıyorlar, 30.000 ile güven aşılayıp olmadı 40.000 dolar daha koyup ikna etmeye çalışacaklar. Hala gelen olmaz ise 70.000 dolara kadar çıkarırlar. Ne zaman ki o bakkal, pazarcı, öğrenci, ev hanımı bitcoine girer, haber siteleri kanalları rekor kıran bitcoin haberleri yapıp koin zenginlerinin şatafatından bahsetmeye başlar o zaman küvetin tıpası çekilecektir. Bu bir kumar tekniği, kazanan bir slot makinesi olmaz ise kimse o kumarhaneye tekrar girmez. Tabii ki zengin olacaklar olacaktır ama kaybeden ne kadar çok ise zengin olan o kadar çok olacak. Piyasaya basılmış bunca milyar dolarları sermaye ve işe yatırmayanların elinden bir güzel alacaklar, size yedirirler mi o parayı. Devletler de aptal ama, ülkenin parasını bu ne olduğu belirsiz kumarda bir anda pul olmasını seyrediyor enayiler. Ya da arka tarafta kendileri de bitcoin aldı veya süper bilgisayarları ile coin üretiyorlar yoksa bu soygunu seyretmezlerdi diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir nokta net.

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    Herkesi ikna edene kadar yükselecektir. 2017 Yılında rekor kırıp 20.000 dolar olduğu günlerde de bu tür haberler çıkmış taksiciden bakkala, pazarcıdan terziye k...
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    3 Yanıt Yanıtla +16
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunlar gelip geçici şeyler. Şu an kumar gibi bir şey hatta.
    Evet ileride para tamamen dijitalleşecek ama bu Bitcon, zartcoin, zurtcoin olmayacak.
    Dijital dolar, dijital euro olacak. Ve tabiki dijital RMB yani yuan.Diğer dijital paraların hepsi çöp olacak.
    Yedirir mi bunlar sana, bana ya o kadar kolay mı bu işler?
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    kazuya58 (sinan polat) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Geçen XRP nin bir ülkenin tek bir sözü ile ne hale geldiğini gördük. daha önce olduğu gibi buda yakında dip yapar, sistemi kontrol edenler oradan toplarlar , 30k 40k onunca okuturlar.
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    Askaparta 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    🐳🐋
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Paramı çöpe atacak kadar zengin değilim. ama paramı dolar ve altına yatırmak yerine küçük küçük bitcoin alıyorum. Hani giderse bile umurumda olmaz. Yatırımın %95'i altın, %5'i bitcion. Daha 1 dolar seviyelerindeyken alsaydım şimdi paraya dalır diyordum. (cesaretsiz, yüreksiz ve vizyonsuz insanların korkaklığı yüzünden hiç bir işe girişemiyoruz.)

    Bir iş yapacaksanız kendinize yapın, başkasının aklı ile yaşamamayı öğrendiğinizde kazanmaya ve insan gibi yaşamaya başlarsınız.. bu sözümü kulağınıza küpe edin hatta duvarınıza asın ve hayallerinizin önüne set olarak çıkan insanlarla tanıştıktan sonra bu söz ile o seti yıkın.

    yok batacakmış yok düşecekmiş, atın bir kaç yüz lira kalsın orada. şimdi 30.000 bin yarın 3.000 mi oldu çokta umurunuzda olmasın. ben 20 sene sonrası için yatırım yapıyorum. aydan aya girip para yatırıp çıkıyorum. kar mı ettim zarar mı ettim hiç bakmıyorum. ne zaman bir mülk yada araç alırsam o zaman gider o parayı kullanırım. dedim ya gitse de üzülmeyecek kadar para yatırıyorum.

    Hayatın kendisi bir risk, araç alırsın daha kasko yaptırmadan tırın altında kalır aldığın araç pert olur. ev alırsın sevinçten kalp krizi geçirir oturamadan ölürsün. o riski alma bu riski alma ne yapalım üç kuruş maaş ile memurlar gibi 35-49 sene çalışıp kümes gibi bir evde mi oturalım ? ayrıca kazanmanın sırrı risk almaktır. Risk almazsan kazanamazsın
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    Tieion Amastris 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    $33.000
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    -Lanaya- (Arda asd) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bitcoin artti yine komploculara firsat dogdu. Bugünleri bekliyodunuz degil mi :)
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    Fearless_tr (Cengiz ................) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ciftlikcoin yine is basinda tosuncugu cagirin
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    monacomen 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Herkesi ikna edene kadar yükselecektir. 2017 Yılında rekor kırıp 20.000 dolar olduğu günlerde de bu tür haberler çıkmış taksiciden bakkala, pazarcıdan terziye kadar ne kadar teknolojiden bir haber insanlar varsa varını yoğunu bitcoine basmıştı. Sahi ne oldu da geleceğin kumarı, pardon para birimi bir ay içinde 3.000 dolar oldu da kimi insanlar depresyona kimi aileler bölünmeye ve yıkılmaya kimileri de kendini öldürmeye varan çöküşler yaşadı? 20.000 Dolar korkusunu aşmaya çalışıyorlar, 30.000 ile güven aşılayıp olmadı 40.000 dolar daha koyup ikna etmeye çalışacaklar. Hala gelen olmaz ise 70.000 dolara kadar çıkarırlar. Ne zaman ki o bakkal, pazarcı, öğrenci, ev hanımı bitcoine girer, haber siteleri kanalları rekor kıran bitcoin haberleri yapıp koin zenginlerinin şatafatından bahsetmeye başlar o zaman küvetin tıpası çekilecektir. Bu bir kumar tekniği, kazanan bir slot makinesi olmaz ise kimse o kumarhaneye tekrar girmez. Tabii ki zengin olacaklar olacaktır ama kaybeden ne kadar çok ise zengin olan o kadar çok olacak. Piyasaya basılmış bunca milyar dolarları sermaye ve işe yatırmayanların elinden bir güzel alacaklar, size yedirirler mi o parayı. Devletler de aptal ama, ülkenin parasını bu ne olduğu belirsiz kumarda bir anda pul olmasını seyrediyor enayiler. Ya da arka tarafta kendileri de bitcoin aldı veya süper bilgisayarları ile coin üretiyorlar yoksa bu soygunu seyretmezlerdi diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir nokta net.

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    3 Yanıt Yanıtla +16
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    WB 1 hf. ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Harika yorum
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    OPTİMİST (Hakan Deniz) 6 gün ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Üstad bitcoin almak öyle taksicinin, teyzelerin yapacağı iş değil. Altın gibi çok kolay erişilebilen bir meta değil. Dijital dünyayı iyi bilmek, mobil veya pc cihazları iyi kullanabilmek ve Bitcoin Borsa uygulamalarını kullanabilme yeteneği ister, bitcoin almanın daha kolay başka yolları varsa bile taksici , teyze işi değil gibi geliyor bana.
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    Halilowich (H Y) 6 gün ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Microstrategy, Paypal, Grayscale gibi firmalar neden portföylerinde, bilançolarında ve işlemlerinde bitcoine yer açtı peki? Spekülatif olarak girmiş olsalar çoktan soruşturma geçirmişlerdi SEC tarafından?
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    231407 (Barış Özdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    arkadaşlar bitcoin şuan uçtu daha da uçacak çünkü dünya her geçen gün daha da dijitalleşiyor yatırıma devam sıkıntı yok.
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    kax123 (Kaan Yılmaz) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Dh de sürekli bu bitcoine sazan avı filan yazan tayfa vardı valla ileride avmı olur yoksa başka bir şey mi bilmem ama Eğer 2020 Şubatda 100bin TL yatırsanız ŞUAN 2021 Ocak 2 de 803 bin TL niz vardı
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) kax123
    yüzde 800 mü oldu panpa bitcoin ?
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