Bitcoin fiyatı 31 bin doları geçti

Geçtiğimiz ay ilk kez 20 bin doları geçmeyi başaran Bitcoin adeta gaza bastı. Yaklaşık 15 gün gibi bir sürede yüzde 50 daha artış gösteren para birimi tüm zamanların en yüksek değeri rekorlarını kırmaya devam ediyor.İlginizi Çekebilir Bitcoin 40 bin doları geçti, Ethereum 1300$’a dayandı
Bitcoin fiyatı rekor kırıyor
Kasım ayındaki ABD başkanlık seçimleri sonrasında hareketlenen Bitcoin; 13 bin civarında iken atağa kalkarak önce 20 bin dolar sınırını, sonrasında da 25 bin dolar sınırını geçti. Bugün ise 31 bin doları geçerek tüm zamanların rekorunu kırdı.
Kasım ayının ortasında Bitcoin satın alan bir kişi bugün itibariyle yüzde 100 civarında kazanç sağlarken Aralık ayının ortasında satın alanlar ise yüzde 50 karı kasasına koydu. Kripto para piyasası toplamda 800 milyar dolar üzerinde değerlenmiş durumda.
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Diğer kripto para birimleri için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Ethereum yaklaşık 760$ civarında geziniyor. ABD’de darbe yiyen XRP 23 cen civarında. LTC şu sıralar 130$ iken BCH birimi de 352$ seviyesinde. Özellikle büyük fonların Bitcoin alımına yönelmesi diğer kripto paralara yatırımın da önünü kesiyor.
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Evet ileride para tamamen dijitalleşecek ama bu Bitcon, zartcoin, zurtcoin olmayacak.
Dijital dolar, dijital euro olacak. Ve tabiki dijital RMB yani yuan.Diğer dijital paraların hepsi çöp olacak.
Yedirir mi bunlar sana, bana ya o kadar kolay mı bu işler?
Bir iş yapacaksanız kendinize yapın, başkasının aklı ile yaşamamayı öğrendiğinizde kazanmaya ve insan gibi yaşamaya başlarsınız.. bu sözümü kulağınıza küpe edin hatta duvarınıza asın ve hayallerinizin önüne set olarak çıkan insanlarla tanıştıktan sonra bu söz ile o seti yıkın.
yok batacakmış yok düşecekmiş, atın bir kaç yüz lira kalsın orada. şimdi 30.000 bin yarın 3.000 mi oldu çokta umurunuzda olmasın. ben 20 sene sonrası için yatırım yapıyorum. aydan aya girip para yatırıp çıkıyorum. kar mı ettim zarar mı ettim hiç bakmıyorum. ne zaman bir mülk yada araç alırsam o zaman gider o parayı kullanırım. dedim ya gitse de üzülmeyecek kadar para yatırıyorum.
Hayatın kendisi bir risk, araç alırsın daha kasko yaptırmadan tırın altında kalır aldığın araç pert olur. ev alırsın sevinçten kalp krizi geçirir oturamadan ölürsün. o riski alma bu riski alma ne yapalım üç kuruş maaş ile memurlar gibi 35-49 sene çalışıp kümes gibi bir evde mi oturalım ? ayrıca kazanmanın sırrı risk almaktır. Risk almazsan kazanamazsın
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