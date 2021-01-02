Bitcoin fiyatı 31 bin doları geçti

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Geçtiğimiz ay ilk kez 20 bin doları geçmeyi başaran Bitcoin adeta gaza bastı. Yaklaşık 15 gün gibi bir sürede yüzde 50 daha artış gösteren para birimi tüm zamanların en yüksek değeri rekorlarını kırmaya devam ediyor.

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Bitcoin fiyatı rekor kırıyor

Kasım ayındaki ABD başkanlık seçimleri sonrasında hareketlenen Bitcoin; 13 bin civarında iken atağa kalkarak önce 20 bin dolar sınırını, sonrasında da 25 bin dolar sınırını geçti. Bugün ise 31 bin doları geçerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Kasım ayının ortasında Bitcoin satın alan bir kişi bugün itibariyle yüzde 100 civarında kazanç sağlarken Aralık ayının ortasında satın alanlar ise yüzde 50 karı kasasına koydu. Kripto para piyasası toplamda 800 milyar dolar üzerinde değerlenmiş durumda.

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Diğer kripto para birimleri için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Ethereum yaklaşık 760$ civarında geziniyor. ABD’de darbe yiyen XRP 23 cen civarında. LTC şu sıralar 130$ iken BCH birimi de 352$ seviyesinde. Özellikle büyük fonların Bitcoin alımına yönelmesi diğer kripto paralara yatırımın da önünü kesiyor.

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