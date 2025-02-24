Binance TR’den önemli güncelleme: Doğrulama yapmayanın hesabı kısıtlanacak!

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Tam Boyutta Gör Global kripto para borsası Binance’in Türkiye birimi olan Binance TR, kimlik doğrulama sisteminde güncellemeye gidiyor. Yeni kimlik doğrulamasını yapmayan hesapların 25 Nisan 2025’te kısıtlanacağı açıklandı.

Kimliik doğrulama süreci güncelleniyor

Binance TR’deki kimlik doğrulama süreci, 25 Aralık 2024 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişiklikler doğrultusunda güncellenecek. Yeni kimlik doğrulama sistemi 25 Şubat 2025’te (yarın) Binance TR web sitesinde ve mobil uygulamalarında kullanıma sunulacak.

25 Nisan’a kadar doğrulama yapmayanların hesabı kısıtlanacak

Yeni kimlik doğrulama sürecinin 25 Nisan 2025’e kadar tamamlanması zorunlu olacak. Kimlik kimlik doğrulama işlemini tamamlamayan kullanıcıların açık pozisyonları kapatılacak ve hesap fonksiyonları, para yatırma ve çekme işlemleri de dahil olmak üzere, geçici olarak kısıtlanacak. 25 Nisan 2025'ten sonra sadece kimlik doğrulamasını tamamlayan kullanıcılar işlem yapabilecek.

Binance TR kullanıcıları dikkat 2 gün önce eklendi

Binance TR’den yapılan açıklamada kullanıcıların mağduriyet yaşamaması için 25 Nisan 2025’ten önce kimlik doğrulama sürecinin tamamlanmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Açık pozisyonların kapatılması ve hesap kısıtlamaları nedeniyle oluşabilecek zararlardan Binance TR’nin sorumlu tutulamayacağı belirtildi.

Kullanıcıların herhangi bir soru veya destek ihtiyacı durumunda 7/24 hizmet veren müşteri hizmetlerine ulaşabileceği, ayrıca detaylı bilgi ve rehberler için “Duyurular” sayfasını ziyaret edebileceği ifade edildi.

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