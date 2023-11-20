Bitcoin İçin Çılgın Tahmin! Bitcoin ETF Onayı Bu Coin'e Mi Yarayacak?

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Fütürist yatırım yönetimi şirketi Ark Invest CEO’su Cathie Wood, lider kripto para birimi Bitcoin ile ilgili çılgın bir tahminde bulundu. Wood’un 600 bin dolar bandındaki Bitcoin tahmini, kripto para piyasasını hareketlendirdi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan spot Bitcoin ETF başvurusu ile ilgili yanıt bekleyen Ark Invest’in tepe yöneticisi Wood, yakın zamanda verdiği bir röportajda, SEC’in spot Bitcoin ETF başvurusu hakkında soru sormaya başladığını belirtti.

Normal şartlar altında SEC’in Ark Invest’in başvurularını doğrudan reddetmesini beklediğini söyleyen Wood, yaklaşmakta olan Bitcoin halving (yarılanma) sebebiyle yükseliş beklentisinde olduğunu dile getirdi.

Yahoo Finance’e verdiği demeçte Wood, Bitcoin için 600 ila 650 bin dolarlık bir tahminde bulundu. BTC arzının sınırlı olduğunu vurgulayan Cathie Wood, kurumsal yatırımcıların yakında piyasaya akın edeceğine dikkat çekti.

Spot Bitcoin ETF başvuruları ile ilgili olarak Wood, “SEC, Bitcoin ETF'sini onaylarsa kurumların takip edebilecekleri yolun açık olduğunu hissedeceklerini düşünüyoruz. Birçok kurumun bir süredir kripto varlıkları araştırdığını ve bunun yeni bir varlık sınıfı olduğu konusunda hemfikir olduğunu biliyoruz.” dedi.

Ark Invest CEO’sunun SEC’in spot Bitcoin ETF konusuna yakından ilgi gösterdiğini söylemesi, düzenleyici kurumun onayını bekleyen kripto meraklıları arasında büyük heyecana yol açtı. Spot Bitcoin ETF başvurularından ilham alan bir proje, kazandığı ivmeyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Spot Bitcoin ETF Haberleri BTCETF Tokene İvme Kazandırıyor

Bitcoin ETF başvurularıyla direkt olarak resmi bir bağlantısı olmasa da bu rüzgarı arkasına almak isteyen bir proje ekibi tarafından geliştirilen Bitcoin ETF token, yatırımcıların radarına takılıyor.

İndirimli fiyatlardan Bitcoin ETF token satın alma imkanı sunan ön satış etkinliğine ilgi gösteren yatırımcı sayısı gün geçtikçe artıyor. ABD piyasalarının heyecanla beklediği spot Bitcoin ETF başvurularından ilham alan proje, onay gelmesi durumunda hazırlıklı olmak isteyen yatırımcılardan ilgi görüyor.

BTCETF belirteci ile hayata geçirilen Bitcoin ETF token projesi, SEC’in onay vermesi durumunda yaşanacak muhtemelen ralliden istifade etmeyi amaçlıyor. Staking özellikleri ile dikkat çeken deflasyonist bir token olan BTCETF, spot Bitcoin ETF başvurularının tokenize versiyonu olarak konumlanıyor.

Bitcoin ETF Token Ön Satışı 1 Milyonu Aştı

Erken yatırımcı olarak düşük fiyatlardan Bitcoin ETF token satın alma imkanı sunan ön satış etkinliği hızlı ilerliyor. Ön satışta toplanan fonların 1 milyon doları aşmış olduğu görülüyor.

Şeffaflığı ve güvenliği ile bilinen Ethereum blok zinciri üzerinde inşa edilen bir ERC-20 tokeni olan Bitcoin ETF tokenin, toplamda 2 milyar 100 milyon adet token arzı bulunuyor. Bu tokenlerin yüzde 40’ı ön satışa, yüzde 25’i staking mekanizmasına, yüzde 25’i token yakmaya ve yüzde 10’u likiditeye ayrılıyor.

Ön satış için ayrılan 840 milyon adet token, aşamalı bir ön satış etkinliği ile yatırımcılarla buluşuyor. Ön satışta toplamda 10 aşama bulunuyor ve her aşama için 84 milyon adet token satışa sunuluyor.

Ön satışın ilk aşamasında Bitcoin ETF token, 0,005 dolardan fiyatlanıyor. Son aşamaya gelindiğinde ise yatırımcılar, 0,0068 dolar karşılığında Bitcoin ETF token satın alımı yapabiliyor.

Kademeli fiyat artışı, erken yatırımcıların potansiyel olarak daha fazla kar elde etmesine olanak tanıyor. Proje ekibi, toplamda 4 milyon 956 bin dolar fon toplamayı hedefliyor.

Projeyle ilgilenen yatırımcılar, ETH, USDT, MATIC veya BNB kullanarak Bitcoin ETF token satın alabiliyor. Yeterli bakiyesi olmayan yatırımcılar kart işlemleri ile satın alım da yapabiliyor.

Bitcoin ETF Token Staking Özelliği İle Dikkat Çekiyor

BTCETF token, staking özelliği ile yatırımcılarına pasif gelir elde etme imkanı tanıyor. Ağ güvenliğini ve istikrarı artırmak için toplam token arzının yüzde 25’lik bölümü staking mekanizmasına tahsis ediliyor.

BTCETF tokende değişken bir staking dönemi olması planlanıyor. Tokenlerini daha uzun süre kilitlemeye karar veren yatırımcıların, ulaşılan kilometre taşı başına stake engelleme ödüllerindeki artıştan faydalanması planlanıyor.

Proje ekibi, bu sistem ile uzun vadeli staking seçeneğinin daha çok tercih edilmesini teşvik etmek istiyor. BTCETF token için dönüm noktaları arasında ETF onay tarihinin açıklanması, Bitcoin’in 100 bin dolara ulaşması ve BTCETF tokenin 100 milyon dolarlık toplam hacme ulaşması gibi önemli olarak yer alıyor.

Bitcoin ETF token ekibi, başlangıçta yüzde 5 olan işlem vergisini, söz konusu dönüm noktalarının her biri için yüzde 1 oranında azaltmayı amaçlıyor. Bu sayede ekip, BTCETF tokeni deflasyonist bir hale getirmeyi hedefliyor.

Ekip ayrıca her dönüm noktası için toplam token arzının yüzde 5’inin yakılmasını planlıyor. Bu sayede tüm hedeflere ulaşıldığında tokenlerin toplamda yüzde 25’inin yakılmış olması amaçlanıyor.

Staking kontrol paneline göre şu ana kadar stake edilen BTCETF token sayısının 120 milyonu geçmiş olduğu görülüyor. Bu yazı yazıldığı saat itibarıyla APY’si yüzde 229 olan Bitcoin ETF token, heyecanlı kripto para yatırımcılarını bekliyor.





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