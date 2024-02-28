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    Anlık Bildirim

    Bitcoin fiyatı 63 bin doları da geçti, eşi görülmemiş yükseliş

    Henüz hafta başında 50 bin dolar seviyelerini konuşurken Bitcoin fiyatı sadece iki günde yüzde 30 civarında yükseliş yaşayarak 63500 dolar seviyelerine ulaştı.  
    Bitcoin
    Kripto para piyasası yeni yılın ilk günlerinden itibaren yatırımcıları büyük bir heyecanın içerisine sokmuş durumda. 40 bin dolar seviyelerinden başlayan yükseliş dalgası birer birer tarihi dirençleri kırarak yoluna devam ediyor.

    Bitcoin fiyatı rekora gidiyor

    Henüz haftanın başında 50 bin dolar seviyesini zorlayan Bitcoin sadece 2 gün içerisinde yüzde 30 civarında yükseliş yaşayarak 64 bin dolar seviyelerine doğru yaklaştı. Bitcoin spot ETF ürünlerine ise 7 milyar dolardan fazla giriş yaşandı.

    Henüz önemli bir gelişme veya haber olmadığı için yatırımcılar Bitcoin yükselişine temkinli yaklaşıyor ve keskin bir düzeltme bekliyor. Ne var ki Bitcoin her zaman olduğu gibi şaşırtmaya devam ediyor ve direnç üstüne direnç kırıyor.

    Piyasanın toplam değeri 2.3 trilyon dolar olurken Bitcoin hakimiyeti de yüzde 53 civarında gerçekleşti. Ethereum ise 3400$ sınırında biraz hızı kesilmiş durumda. Yatırımcı bu yükselişin nerede duracağını merakla bekliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 6 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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