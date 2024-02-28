Bitcoin fiyatı 63 bin doları da geçti, eşi görülmemiş yükseliş

Bitcoin fiyatı rekora gidiyor
Henüz haftanın başında 50 bin dolar seviyesini zorlayan Bitcoin sadece 2 gün içerisinde yüzde 30 civarında yükseliş yaşayarak 64 bin dolar seviyelerine doğru yaklaştı. Bitcoin spot ETF ürünlerine ise 7 milyar dolardan fazla giriş yaşandı.
Henüz önemli bir gelişme veya haber olmadığı için yatırımcılar Bitcoin yükselişine temkinli yaklaşıyor ve keskin bir düzeltme bekliyor. Ne var ki Bitcoin her zaman olduğu gibi şaşırtmaya devam ediyor ve direnç üstüne direnç kırıyor.
Piyasanın toplam değeri 2.3 trilyon dolar olurken Bitcoin hakimiyeti de yüzde 53 civarında gerçekleşti. Ethereum ise 3400$ sınırında biraz hızı kesilmiş durumda. Yatırımcı bu yükselişin nerede duracağını merakla bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.