Bitcoin fiyatı 63 bin doları da geçti, eşi görülmemiş yükseliş

Kripto para piyasası yeni yılın ilk günlerinden itibaren yatırımcıları büyük bir heyecanın içerisine sokmuş durumda. 40 bin dolar seviyelerinden başlayan yükseliş dalgası birer birer tarihi dirençleri kırarak yoluna devam ediyor.

Bitcoin fiyatı rekora gidiyor

Henüz haftanın başında 50 bin dolar seviyesini zorlayan Bitcoin sadece 2 gün içerisinde yüzde 30 civarında yükseliş yaşayarak 64 bin dolar seviyelerine doğru yaklaştı. Bitcoin spot ETF ürünlerine ise 7 milyar dolardan fazla giriş yaşandı.

Bitcoin durdurulamıyor 1 gün önce eklendi

Henüz önemli bir gelişme veya haber olmadığı için yatırımcılar Bitcoin yükselişine temkinli yaklaşıyor ve keskin bir düzeltme bekliyor. Ne var ki Bitcoin her zaman olduğu gibi şaşırtmaya devam ediyor ve direnç üstüne direnç kırıyor.

Piyasanın toplam değeri 2.3 trilyon dolar olurken Bitcoin hakimiyeti de yüzde 53 civarında gerçekleşti. Ethereum ise 3400$ sınırında biraz hızı kesilmiş durumda. Yatırımcı bu yükselişin nerede duracağını merakla bekliyor.

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