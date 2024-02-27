Bitcoin rekora koşuyor, 57 bin doları da geçti

Bitcoin fiyatı ne olacak?
53 bin dolar sınırını test ettikten sonra bir miktar gerileme yaşayan Bitcoin fiyatı hafta sonundan itibaren yeniden yükselişe başladı. 50 bin dolar seviyelerinden bugün 57 bin dolar seviyesine çıkmış durumda. Piyasanın toplam değeri 2.15 trilyon dolar oldu.
Ethereum da durmak bilmiyor. Önce kritik çizgi olan 3000$ seviyesini geçen Ethereum şimdi de 3300$ seviyelerini zorlamaya başladı. 2 yıl sonra yeniden bu seviyelere gelen Ethereum’un en yüksek noktası 4700$ civarı idi. Bitcoin ise 65 bin dolardan düşüş yaşamıştı. Kripto para dünyasının amansız ikilisi gidişat bozulmazsa yeni rekorlar kırabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.