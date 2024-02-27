Bitcoin rekora koşuyor, 57 bin doları da geçti

Geçen yılın başlarında kendisini toparlamaya başlayan ve spot ETF onayı ile de yükselişi hızlanan Bitcoin yatırımcısını güldürmeye devam ediyor. 40 bin dolar 50 bin dolar derken artık 60 bin dolar konuşulmaya başlandı.

Bitcoin fiyatı ne olacak?

53 bin dolar sınırını test ettikten sonra bir miktar gerileme yaşayan Bitcoin fiyatı hafta sonundan itibaren yeniden yükselişe başladı. 50 bin dolar seviyelerinden bugün 57 bin dolar seviyesine çıkmış durumda. Piyasanın toplam değeri 2.15 trilyon dolar oldu.

Ethereum fiyatı yükselişini sürdürdü 5 gün önce eklendi

Ethereum da durmak bilmiyor. Önce kritik çizgi olan 3000$ seviyesini geçen Ethereum şimdi de 3300$ seviyelerini zorlamaya başladı. 2 yıl sonra yeniden bu seviyelere gelen Ethereum’un en yüksek noktası 4700$ civarı idi. Bitcoin ise 65 bin dolardan düşüş yaşamıştı. Kripto para dünyasının amansız ikilisi gidişat bozulmazsa yeni rekorlar kırabilir.

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