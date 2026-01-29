Sennheiser yeni kulak içi kulaklığını duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Üst seviye kulaklık segmentinin beğenilen ismi Sennheiser son dönemin popülerlik kazanan kablolu kulaklık trendini es geçmiyor. Firma yeni kablolu kulak içi kulaklığını önemli özelliklerle destekliyor.

Sennhesier CX 80U özellikleri ve fiyatı

CX 80S modelini temel alan Sennhesier CX 80U kulaklık modeli U şeklindeki frekans tepki eğrisi nedeniyle bu isimlendirmeyi almış. USB Tip-C girişini kullanan kulaklık bu sayede dahili olarak 24-bit, 96 kHz seviyesine kadar akış sunabiliyor.

Sennheiser RS 275 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 5 gün önce eklendi

17Hz-20Hz arasında frekans aralığı olan kulaklığın bozulmadan önce işleyebileceği en yüksek ses seviyesi 120dB iken toplam harmonik bozulma - THD değeri de 0.5 seviyesinin altında kalıyor. Kablo üzerindeki MEMS mikrofon 100 Hz-10 kHz aralığında frekans tepkisine ve 24-bit, 48kHz ses çıkışına sahip. Sennhesier CX 80U kulaklık modeli 2699TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Sennhesier CX 80U tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: