Sennheiser yeni kulak içi kulaklığını duyurdu

Sennhesier CX 80U özellikleri ve fiyatı
CX 80S modelini temel alan Sennhesier CX 80U kulaklık modeli U şeklindeki frekans tepki eğrisi nedeniyle bu isimlendirmeyi almış. USB Tip-C girişini kullanan kulaklık bu sayede dahili olarak 24-bit, 96 kHz seviyesine kadar akış sunabiliyor.
17Hz-20Hz arasında frekans aralığı olan kulaklığın bozulmadan önce işleyebileceği en yüksek ses seviyesi 120dB iken toplam harmonik bozulma - THD değeri de 0.5 seviyesinin altında kalıyor. Kablo üzerindeki MEMS mikrofon 100 Hz-10 kHz aralığında frekans tepkisine ve 24-bit, 48kHz ses çıkışına sahip. Sennhesier CX 80U kulaklık modeli 2699TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.