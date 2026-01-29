Giriş
    Sennheiser yeni kulak içi kulaklığını duyurdu

    Sennhesier CX 80U kablolu kulak içi kulaklık modeli USB Tip-C bağlantı girişi sayesinde yüksek frekanslara kadar çıkabilirken kullanıcıları şarj derdinden de kurtarıyor.

    Sennhesier CX 80U Tam Boyutta Gör
    Üst seviye kulaklık segmentinin beğenilen ismi Sennheiser son dönemin popülerlik kazanan kablolu kulaklık trendini es geçmiyor. Firma yeni kablolu kulak içi kulaklığını önemli özelliklerle destekliyor. 

    Sennhesier CX 80U özellikleri ve fiyatı

    CX 80S modelini temel alan Sennhesier CX 80U kulaklık modeli U şeklindeki frekans tepki eğrisi nedeniyle bu isimlendirmeyi almış. USB Tip-C girişini kullanan kulaklık bu sayede dahili olarak 24-bit, 96 kHz seviyesine kadar akış sunabiliyor. 

    17Hz-20Hz arasında frekans aralığı olan kulaklığın bozulmadan önce işleyebileceği en yüksek ses seviyesi 120dB iken toplam harmonik bozulma - THD değeri de 0.5 seviyesinin altında kalıyor. Kablo üzerindeki MEMS mikrofon 100 Hz-10 kHz aralığında frekans tepkisine ve 24-bit, 48kHz ses çıkışına sahip. Sennhesier CX 80U kulaklık modeli 2699TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 
     

