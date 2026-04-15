    X platformunda hisse senedi takibi başlıyor

    Twitter'ı satın aldıktan sonra Elon Musk'ın vaatlerinden birisi olan finans merkezi özelliği devreye girmeye başlıyor. X platformu artık hisse senedi ve kripto para takibini kolaylaştırıyor.

    X platformunu hisse senedi ve kripto para alıp satabileceğiniz bir finans ortamına dönüştürmek için yıl başında başlatılan çalışmalarda ilk adım tamamlandı. Kullanıcılar artık hisse senetlerinin ve kripto paraların takibini yapabilecek.

    X platformu finans merkezi oluyor

    X ürün şefi Nikita Bier tarafından yapılan paylaşıma göre daha önce tanıtımı yapılan akıllı Cashtag etiketleri devreye giriyor. Bu etiketler platformda alışık olduğumuz üzere $ işareti ile arama yaptığımız ya da gönderi paylaştığımız hisseleri ya da kripto paraları tanımlıyor. Aslında bu etiketleri uzun zamandır kullanıyorduk ancak şimdi fonksiyonel hale geldi.

    Bir kullanıcı arama veya paylaşım yaptıktan sonra ilgili hissenin ya da kripto paranın bilgileri listeleniyor ve kullanıcı buradan seçim yapabiliyor. Seçim yaptıktan sonra ise bu varlık ile ilgili fiyat grafiği ve paylaşılmış gönderiler ekrana getiriliyor. Ayrıca kripto paraların kontrat adresini yazdığınızda da aynı şey geçerli. Özellik sadece ABD ve Kanada sınırları içerisinde iOS uygulamasında testlere başladı.

    X platformunun sonraki adımı ise hisse senetleri ve kripto paraların alınıp satılabileceği onaylı platformları uygulamaya entegre etmek olacak. X herhangi bir şekilde alım satıma aracılık etmeyecek ve kullanıcılar Cashtag etiketlerine tıklayarak bu onaylı platformlara yönlendirilecekler.  Hali hazırda Kanadalı borsa aracı firması Wealth Simple ile entegrasyon çalışmaları başlamış durumda.

