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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bitki virüsleri otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılabilir

    Bitki virüslerinin zarflarına, otoimmün hastalıklarla ilişkili peptid dizileri eklendi. CPMV adlı virüse tip 1 diyabet ile ilişkili peptitler, TBSV adlı virüse ise romatoid artrit peptitleri eklendi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Bitki virüsleri otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılabilir
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    Virüsler son dönemde kötü şöhretleriyle bilinse de virüsler üzerinde birçok yararlı araştırma da bulunuyor. University of Verona kurumundan bir grup araştırmacı bilgi virüslerinden nanopartiküller üretmeyi ve ürettikleri nanopartikülleri farelerde tip 1 diyabet ve romatoid artrit gibi otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanmayı başardı.

    Virüslerin bu amaçlarla kullanımı aslında yeni bir konuyu oluşturmuyor. Çok uzun yıllardır virüsler aşı geliştirilmesi için kullanılmakla birlikte son yıllarda gen düzenleme teknolojisi olan CRISPR sayesinde de viral araştırmalar oldukça ivme kazanmış durumda.

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    Bitki virüsleri

    Bitki virüsleri otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılabilir
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    Yeni araştırma için bilim insanları bitkilere ait virüsleri otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanmayı amaçladı. Bitkilere ait virüslerin olumlu yönlerinden en önemlisini bu virüslerin memelilerde replike olamaması oluşturuyor yani bitki virüsleri memeli organizmalarda üreyemiyor ve kontrolden çıkıp hastalığa sebep olamıyor.

    Araştırmacılar bitki virüslerinin zarflarına, otoimmün hastalıklarla ilişkili peptid dizileri ekleyerek işe başladı. İlk olarak cowpea mosaic virüs ( CPMV ) adı verilen virüse tip 1 diyabet ile ilişkili peptitler eklendi. İkincil olarak ise tomato bushy stunt virüs ( TBSV ) adı verilen virüse romatoid artrit peptitleri eklendi.

    Ayrıca Bkz. "Ağır metal tedavisinde kullanılan ilaç yılan sokmalarının tedavisinde kullanılabilir"

    Daha sonra oluşturulan yapılar farelerde test edildi ve yapılan incelemelerde diyabet hastası farelerin diyabetik semptomlarının azaldığı, romatoid artrite sahip farelerin ise tamamıyla klinik belirtileri kaybettiği yani asemptomatik duruma geldiği gözlendi.

    Yeni araştırma Science Advances adlı dergide yayımlandı.



    https://www.jic.ac.uk/press-release/plant-viruses-could-be-used-to-prevent-and-treat-human-autoimmune-diseases/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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