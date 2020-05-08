Ağır metal tedavisinde kullanılan ilaç yılan sokmalarının tedavisinde kullanılabilir

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Yılan sokmalarından sonra kişiye uygulanacak tedavinin türü ve tedavinin süresi yaşam ile ölüm arasındaki ince çizgiyi belirleyebiliyor. Genel olarak rutinde yılan sokmalarından sonra kişilere antidot tedavi uygulaması yapılıyor.

Kırsalda yaşayan kişiler veya acil servise hızlı erişimi olmayan alanlarda yaşayan insanlar ne yazık ki antidotlara hızlı bir şekilde erişemiyor. Ayrıca çevresinde bulunan kişiler de yılan tarafından sokulan kişilere yardımcı olamıyor.

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Oral antivenom

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Liverpool School of Tropical Medicine kurumundan Profesör Nicholas Casewell önderliğinde bir ekip, hastalara antivenom tedavisine ulaşana kadar zaman kazandırıcak ve zehirin etkilerini azaltacak oral ilaçlar üzerinde çalışma yaptı.

Araştırma ekibi ağır metal zehirlenmelerinin tedavisinde kullanılan ve DMPS (2,3-dimercapto-1-propanesulfonic acid) olarak adlandırılan ilacın, engerek türü yılanların zehirlerinin in vitro aktivitesini anlamlı ölçüde azalttığını keşfetti. Bahsi geçen yılanların Afrika'nın ve Asya'nın belirli bölgelerinde yaşadığı ve diğer tüm yılan türlerinin toplamından daha fazla kişiyi öldürdüğü belirtiliyor.

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Yapılan fare deneylerine bahsi geçen ilacın kurbanın vücudunda bulunan metal iyonlarına bağlandığı ve çinko iyonlarının zehir tarafından kullanılamadığı tespit edildi. Böylece yılan zehrinin toksik etkisi önemli ölçüde azalıyor.

Yeni araştırma Science Translational Medicine dergisinde yayımlandı.

https://www.lstmed.ac.uk/news-events/news/researchers-at-lstm-demonstrate-a-novel-way-to-treat-snakebite

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