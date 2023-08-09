Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kripto para borsası Bitstamp'ın CEO’su: "Bitstamp satılık değil"

    2011 yılında kurulan kripto para borsası Bitstamp, Asya ve Avrupa genişlemesini sürdürmek amacıyla fon arayışı içerisinde. CEO, borsanın satılık olmadığını söyledi.
    Oy Ver
    Bitstamp CEO’su: 'Bitstamp satılık değil' Tam Boyutta Gör
    Kripto para borsaları, 2023 yılında zorlu süreçlerden geçti. Son zamanlarda ise Huobi üzerindeki iddiaların artış gösterdiği görülüyor. Kripto piyasasının da belirsiz durumda olduğu bugünlerde, Bitstamp tarafında yeni bir gelişme meydana geldi.

    Bitstamp, dünya çapında sürdürdüğü hizmetlerin pazarını artırmak amacıyla fon aramaya başladı. Borsanın planında Avrupa ve Asya genişlemesi yer alıyor. Bloomberg’in bir raporuna göre, Bitstamp, Avrupa’da lisanslı bir türev ticaret operasyonu başlatmak ve Asya’da daha fazla pazar payı elde etmek amacıyla fon arıyor.

    Bitstamp CEO’su Jean-Baptiste Graftieaux, Bitstamp borsasının satılık olmadığını dile getirdi. CEO ayrıca, önceliklerinin şirket büyümesini hızlandırmak ve pazar payını genişletmek olduğunun altını çizdi. Bitstamp’ın fon arayışı kapsamında başlatılan yatırım turunda Galaxy Digital’in danışmanlık sürecinde olduğu ifade edildi.

    Bir dönemin en popüler kripto borsalarından birisi olan Bitstamp, son 24 saatte yaklaşık 126 milyon dolarlık işlem hacmi elde ederek dünyanın en büyük yedinci kripto borsası oldu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mitsubishi lancer yorum göze darbe bulanık görme askerliği bedelliye çevirme ocean b12 sprey kullananlar raw input nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 10 (2022)
    Xiaomi Redmi 10 (2022)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 &#231;ipli 2023 model MacBook Air
    Apple M2 çipli 2023 model MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız