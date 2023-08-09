Kripto para borsası Bitstamp'ın CEO’su: "Bitstamp satılık değil"

Tam Boyutta Gör Kripto para borsaları, 2023 yılında zorlu süreçlerden geçti. Son zamanlarda ise Huobi üzerindeki iddiaların artış gösterdiği görülüyor. Kripto piyasasının da belirsiz durumda olduğu bugünlerde, Bitstamp tarafında yeni bir gelişme meydana geldi.

Bitstamp, dünya çapında sürdürdüğü hizmetlerin pazarını artırmak amacıyla fon aramaya başladı. Borsanın planında Avrupa ve Asya genişlemesi yer alıyor. Bloomberg’in bir raporuna göre, Bitstamp, Avrupa’da lisanslı bir türev ticaret operasyonu başlatmak ve Asya’da daha fazla pazar payı elde etmek amacıyla fon arıyor.

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Bitstamp CEO’su Jean-Baptiste Graftieaux, Bitstamp borsasının satılık olmadığını dile getirdi. CEO ayrıca, önceliklerinin şirket büyümesini hızlandırmak ve pazar payını genişletmek olduğunun altını çizdi. Bitstamp’ın fon arayışı kapsamında başlatılan yatırım turunda Galaxy Digital’in danışmanlık sürecinde olduğu ifade edildi.

Bir dönemin en popüler kripto borsalarından birisi olan Bitstamp, son 24 saatte yaklaşık 126 milyon dolarlık işlem hacmi elde ederek dünyanın en büyük yedinci kripto borsası oldu.

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