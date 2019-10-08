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    Eylül 2019 da sıcaklık rekoru kırdı!

    2019 yılı sıcaklık değerleri rekora doymuyor. En sıcak Haziran ile Temmuz ve en sıcak ikinci Ağustos ayı değerlerinden sonra 2019 yılı Eylül ayı kayıtlara geçen en sıcak Eylül oldu.
    3 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Eylül 2019 da sıcaklık rekoru kırdı!
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    2019 yılında karşı karşıya kaldığımız yüksek sıcaklık değerleri rekor kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan sıcaklık değerleri raporlarında yer alan en sıcak Temmuz ayı haberlerinin ardından bir rekor haberi de Eylül ayı için geldi.

    Avrupa Komisyonu bünyesinde görev yapan Kopernik İklim Değişikliği Servisi adlı kuruluş, kendi kayıtlarına göre en sıcak Eylül ayını 2019 yılında yaşadığımızı gösterdi. Kuruluşun 1981 ila 2010 yılları arasında yaptığı ölçümler baz alındığında ortalama 0.57 derece daha sıcak olan ay, sıcaklık rekorları kıran 2016 yılının aynı dönemi ile benzer değerlere sahip.

    Ayrıca Bkz. "Interceptor dronu, düşman İHA’larını kaba kuvvetle imha ediyor"

    Avrupa ve dünyanın geri kalanındaki sıcaklık değerlerini kayıt altına alan grup, sonbaharın ilk ayının Avrupa’nın güney ve güneydoğu bölgelerinde daha sıcak geçtiğini belirtmiş. Buna karşın Norveç, İsveç ve kıtanın doğu kesimlerinin ise ortalama altı sıcaklıklara sahip olduğu ifade edilmiş.

    Eylül 2019 da sıcaklık rekoru kırdı!
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    Dünyanın geri kalanına bakıldığında ise Eylül ayını sıcak geçiren yerlerin başında; ABD, İran, Afganistan, Güney Afrika ve Batı Antarktika geliyor. Antarktika’daki deniz buzu yoğunluğunda da %36’lık bir azalma gözlemleyen ekip, bu değerin son 42 yıldaki en düşük 3. oran olduğunu vurgulamış.

    Eylül ayının da sıcaklık rekoru kırmasıyla birlikte en sıcak 4 ay ortalamasına sahip olan 2019 yılı ise gezegenimizin geleceği için bir uyarı niteliğine sahip.

    İklim değişikliği konusunda araştırmalar yürüten Crowther Lab isimli bir başka kuruluş, 2050 yılında Avrupa’nın kuzeyinde bulunan şehirlerin 1000’lerce kilometre güneydeki yerleşim yerlerine benzer iklim koşullarına sahip olacağı tahminini yapmış. Buna göre Londra’nın Barcelona’ya benzer bir iklime sahip olabileceği düşünülüyor.



    https://interestingengineering.com/september-2019-sets-the-record-as-the-hottest-september-ever-recorded Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Start Again 3 gün yeni yorumcu en beğenilen sniper23
    Tarihe bakınca insanlığın bir şeyi yaşamadan önlem aldığını görmedim. Nükleer silahlar bile Hiroşima felaketinden sonra yasaklandı. İlla ki insanlar ölecek, felaket olacak ve ondan sonra önlem için konuşulmaya başlanır. Benzeri dünya savaşları için de geçerli. Anca iki dünya savaşından sonra BM kuruldu.
    Tarihe bakınca insanlığın bir şeyi yaşamadan önlem aldığını görmedim. Nükleer silahlar bile Hiroşima felaketinden sonra yasaklandı. İlla ki insanlar ölecek, fe...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    sniper23 3 gün
    Kafayı kuma gömmeye devam o zaman.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    HeavenForce77 3 gün
    Yüce rabbim kusursuz emanet ettiğini sıvıya sıvıya mahvediyoruz ya yazık . Koskoca kanuni kefeniyle girdi mezara ne alabildi aman kime ne anlatıyoruzki yazık cok yazık ...
    Yüce rabbim kusursuz emanet ettiğini sıvıya sıvıya mahvediyoruz ya yazık . Koskoca kanuni kefeniyle girdi mezara ne alabildi aman kime ne anlatıyoruzki yazık co...
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    Mesutzgvn 2 gün
    Yıl 2050 Şu ankinden 15 derece daha sıcak. Eylül ayında 50 derece sıcaklık görüldü. Termometreler 65 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar sokakta asfalt üzerinde çay demledi. 150 kişi 1 günde yaşamını yitirdi milyonlarca kişi kanser oldu. Meteoroloji sokağa çıkma yasanının tekrar düşünülmesini istedi.
    Bu haberi gelecek nesil bir gün okuyacak. Bunu aklında tutsunlar. Dejavu olduk derler.
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    oly1786 3 gün
    Seneye 2020 en sıcak olacak, keza 2021 de; böyle sürer gider.
    Kızılderili'nin dediği gibi; paranın yenmeyecek bir şey olduğunu anlayıncaya kadar devam eder...
    Yanıtla +3
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    HeavenForce77 3 gün
    Yüce rabbim kusursuz emanet ettiğini sıvıya sıvıya mahvediyoruz ya yazık . Koskoca kanuni kefeniyle girdi mezara ne alabildi aman kime ne anlatıyoruzki yazık cok yazık ...
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    sniper23 3 gün
    Kafayı kuma gömmeye devam o zaman.
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Start Again 3 gün yeni yorumcu sniper23
    Tarihe bakınca insanlığın bir şeyi yaşamadan önlem aldığını görmedim. Nükleer silahlar bile Hiroşima felaketinden sonra yasaklandı. İlla ki insanlar ölecek, felaket olacak ve ondan sonra önlem için konuşulmaya başlanır. Benzeri dünya savaşları için de geçerli. Anca iki dünya savaşından sonra BM kuruldu.
    Yanıtla +9
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