Eylül 2019 da sıcaklık rekoru kırdı!

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2019 yılında karşı karşıya kaldığımız yüksek sıcaklık değerleri rekor kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan sıcaklık değerleri raporlarında yer alan en sıcak Temmuz ayı haberlerinin ardından bir rekor haberi de Eylül ayı için geldi.

Avrupa Komisyonu bünyesinde görev yapan Kopernik İklim Değişikliği Servisi adlı kuruluş, kendi kayıtlarına göre en sıcak Eylül ayını 2019 yılında yaşadığımızı gösterdi. Kuruluşun 1981 ila 2010 yılları arasında yaptığı ölçümler baz alındığında ortalama 0.57 derece daha sıcak olan ay, sıcaklık rekorları kıran 2016 yılının aynı dönemi ile benzer değerlere sahip.

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Avrupa ve dünyanın geri kalanındaki sıcaklık değerlerini kayıt altına alan grup, sonbaharın ilk ayının Avrupa’nın güney ve güneydoğu bölgelerinde daha sıcak geçtiğini belirtmiş. Buna karşın Norveç, İsveç ve kıtanın doğu kesimlerinin ise ortalama altı sıcaklıklara sahip olduğu ifade edilmiş.

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Dünyanın geri kalanına bakıldığında ise Eylül ayını sıcak geçiren yerlerin başında; ABD, İran, Afganistan, Güney Afrika ve Batı Antarktika geliyor. Antarktika’daki deniz buzu yoğunluğunda da %36’lık bir azalma gözlemleyen ekip, bu değerin son 42 yıldaki en düşük 3. oran olduğunu vurgulamış.

Eylül ayının da sıcaklık rekoru kırmasıyla birlikte en sıcak 4 ay ortalamasına sahip olan 2019 yılı ise gezegenimizin geleceği için bir uyarı niteliğine sahip.

İklim değişikliği konusunda araştırmalar yürüten Crowther Lab isimli bir başka kuruluş, 2050 yılında Avrupa’nın kuzeyinde bulunan şehirlerin 1000’lerce kilometre güneydeki yerleşim yerlerine benzer iklim koşullarına sahip olacağı tahminini yapmış. Buna göre Londra’nın Barcelona’ya benzer bir iklime sahip olabileceği düşünülüyor.

https://interestingengineering.com/september-2019-sets-the-record-as-the-hottest-september-ever-recorded