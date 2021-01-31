Biyolojik belirteçleri çok düşük konsantrasyonlarda tespit edebilecek yama geliştirildi

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Mikro iğne içeren yamalar son yıllarda üzerinde oldukça durulan ve çeşitli araştırmaların yürütüldüğü bir konuyu oluşturuyor. Geliştirilen yamalar birçok farklı alana hizmet ediyor ve çeşitli amaçlarla kullanılabiliyor. Şimdi ise bilim insanları kanda bulunan çeşitli biyobelirteçleri tespit edebilecek yama geliştirdi.

Geliştirilen yamalar çeşitli ilaçların ilgili dokuya ulaştırılmasından çeşitli durumların monitörizasyonuna kadar geniş ölçekte kullanılabiliyor ve göreceli olarak daha az invaziv ( girişimsel ) durumda bulunuyor.

Mikro iğne içeren yamalar

ABD'de bulunan Washington University kurumu araştırmacıları ''plazmonik flor'' adını verdikleri ve oldukça parlak olan çeşitli biyobelirteçlerle muamele edildiğinde rutinde kullanılan maddelere oranla 1.400 kat daha fazla parlayan madde geliştirdi.

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Geliştirilen madde sayesinde konsantrasyonu oldukça düşük olan biyobelirteçlerin dahi ( ml'de pikogram ) tespit edebileceği öne sürülüyor.

Ayrıca Bkz. "Hangi ülke günde kaç aşı yapıyor ? Türkiye kaçıncı sırada ?"

Araştırmacılar yürüttükleri fare deneylerinde yeni yamayı test etti ve periostin adı verilen proteinin tespitinde kullandı. Sonuçlara göre yeni implant tespit oranını %80.000 yani 800 kat artırıyor.

Yeni araştırma Nature Biomedical Engineering adlı dergide yayımlanmakla birlikte yeni implantın çeşitli kronik hastalıkların takibinde ve çeşitli biyobelirteçlerin belirlenmesinde kullanılması hedefleniyor.

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