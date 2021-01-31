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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Biyolojik belirteçleri çok düşük konsantrasyonlarda tespit edebilecek yama geliştirildi

    ABD'li araştırmacılar biyolojik belirteçleri çok düşük konsantrasyonlarda tespit edebilecek yama geliştirildi. Yeni yama ''plazmonik flor'' adını verilen maddeden yararlanılarak üretildi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Biyolojik belirteçleri çok düşük konsantrasyonlarda tespit edebilecek yama geliştirildi
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    Mikro iğne içeren yamalar son yıllarda üzerinde oldukça durulan ve çeşitli araştırmaların yürütüldüğü bir konuyu oluşturuyor. Geliştirilen yamalar birçok farklı alana hizmet ediyor ve çeşitli amaçlarla kullanılabiliyor. Şimdi ise bilim insanları kanda bulunan çeşitli biyobelirteçleri tespit edebilecek yama geliştirdi.

    Geliştirilen yamalar çeşitli ilaçların ilgili dokuya ulaştırılmasından çeşitli durumların monitörizasyonuna kadar geniş ölçekte kullanılabiliyor ve göreceli olarak daha az invaziv ( girişimsel ) durumda bulunuyor.

    Mikro iğne içeren yamalar

    Biyolojik belirteçleri çok düşük konsantrasyonlarda tespit edebilecek yama geliştirildi

    ABD'de bulunan Washington University kurumu araştırmacıları ''plazmonik flor'' adını verdikleri ve oldukça parlak olan çeşitli biyobelirteçlerle muamele edildiğinde rutinde kullanılan maddelere oranla 1.400 kat daha fazla parlayan madde geliştirdi.

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    Geliştirilen madde sayesinde konsantrasyonu oldukça düşük olan biyobelirteçlerin dahi ( ml'de pikogram ) tespit edebileceği öne sürülüyor.

    Ayrıca Bkz. "Hangi ülke günde kaç aşı yapıyor ? Türkiye kaçıncı sırada ?"

    Araştırmacılar yürüttükleri fare deneylerinde yeni yamayı test etti ve periostin adı verilen proteinin tespitinde kullandı. Sonuçlara göre yeni implant tespit oranını %80.000 yani 800 kat artırıyor.

    Yeni araştırma Nature Biomedical Engineering adlı dergide yayımlanmakla birlikte yeni implantın çeşitli kronik hastalıkların takibinde ve çeşitli biyobelirteçlerin belirlenmesinde kullanılması hedefleniyor.



    Kaynakça https://www.nature.com/articles/s41551-020-00672-y https://source.wustl.edu/2021/01/no-more-needles/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Şişirilebilir elektrikli bisiklet: Poimo

    WarSaw

    ayaklarıda ne güzel duruyor yanda öyle acaip zeka fışkıyor alta 2 tane açılabilir ayaklık yapmak inanılmaz zor bir geliştirme olurdu hakkaten

    13 saat önce
    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    23 saat önce
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