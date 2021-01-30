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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hangi ülke günde kaç aşı yapıyor ? Türkiye kaçıncı sırada ?

    Koronavirüs pandemisi devam ederken çeşitli ülkelerde aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Hangi ülke kaç aşı yapıyor ? Türkiye dünyada kaçıncı sırada yer alıyor ? Detaylar haberimizde.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Hangi ülke günde kaç aşı yapıyor ? Türkiye kaçıncı sırada ?
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    Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi devam ederken hemen hemen tüm ülkeler aşılama çalışmalarına başlamış durumda bulunuyor. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde 1.957.824 kişi aşılanmış olmakla birlikte şu anda Türkiye günlük aşılama bazında dünyada 5. sırada.

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    29 Ocak 2021 tarihi itibariyle günlük aşılama sıralamasına göre ülkeler :

    1. Amerika Birleşik Devletleri 1.25 milyon kişi
    2. Hindistan 301.348 kişi
    3. Brazilya 203.165 kişi
    4. İsrail 171.853
    5. Türkiye Cumhuriyeti 103.734
    6. Birleşik Arap Emirlikleri 95.361
    7. İtalya 64.021
    8. Sırbistan 44.435
    9. Endonezya 40.614
    10. Romanya 37.295
    11. Kanada 26.423
    12. Arjantin 9.205

    Aşılama çalışmaları

    Hangi ülke günde kaç aşı yapıyor ? Türkiye kaçıncı sırada ?
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    28 Ocak 2021 günü itibariyle dünyada 8. sırada yer alan ve 82.474 kişiyi aşılayan Türkiye 29 Ocak 2021 günü itibariyle günlük 103.734 kişi aşılayarak dünyada 5.sıraya yükseldi.

    Ayrıca Bkz. "Sağlık Bakanı Koca açıkladı ! Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs vaka sayıları açıklandı"

    Bugün Türkiye'de toplam vaka sayısı 6.912, vefat sayısı 131, iyileşen hasta sayısı 8.083 olmakla birlikte aşılama çalışmaları da devam ediyor. Son olarak Türkiye'ye aşı sevkiyatlarının devam ettiğini ve aşı üretim çalışmalarının sürdüğünü belirtelim.



    https://ourworldindata.org/grapher/daily-covid-19-vaccination-doses Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Şişirilebilir elektrikli bisiklet: Poimo

    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    29 dakika önce
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