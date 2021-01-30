Hangi ülke günde kaç aşı yapıyor ? Türkiye kaçıncı sırada ?

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi devam ederken hemen hemen tüm ülkeler aşılama çalışmalarına başlamış durumda bulunuyor. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde 1.957.824 kişi aşılanmış olmakla birlikte şu anda Türkiye günlük aşılama bazında dünyada 5. sırada.İlginizi Çekebilir AstraZeneca CEO'su aşının %95 oranında koruma sağladığını iddia etti
29 Ocak 2021 tarihi itibariyle günlük aşılama sıralamasına göre ülkeler :
- Amerika Birleşik Devletleri 1.25 milyon kişi
- Hindistan 301.348 kişi
- Brazilya 203.165 kişi
- İsrail 171.853
- Türkiye Cumhuriyeti 103.734
- Birleşik Arap Emirlikleri 95.361
- İtalya 64.021
- Sırbistan 44.435
- Endonezya 40.614
- Romanya 37.295
- Kanada 26.423
- Arjantin 9.205
Aşılama çalışmaları
28 Ocak 2021 günü itibariyle dünyada 8. sırada yer alan ve 82.474 kişiyi aşılayan Türkiye 29 Ocak 2021 günü itibariyle günlük 103.734 kişi aşılayarak dünyada 5.sıraya yükseldi.
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Bugün Türkiye'de toplam vaka sayısı 6.912, vefat sayısı 131, iyileşen hasta sayısı 8.083 olmakla birlikte aşılama çalışmaları da devam ediyor. Son olarak Türkiye'ye aşı sevkiyatlarının devam ettiğini ve aşı üretim çalışmalarının sürdüğünü belirtelim.
https://ourworldindata.org/grapher/daily-covid-19-vaccination-doses Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?