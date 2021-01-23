Biyolojik olarak bozunabilen elektrokromik ekran geliştirildi

Elektronik aletler sebebiyle oluşan kirlilik gün geçtikçe artmakla birlikte geri dönüştürülmeyen veya herhangi bir şekilde değirlendirilmeyen elektronik aletler sebebiyle dünyada büyük bir elektronik çöplüğü oluşuyor. Şimdi ise bilim insanları bu durumu iyileştrimek ve elektronik çöplerini azaltmak amacıyla biyolojik olarak bozunabilen elektrokromik ( Elektrokromizm, elektrokromik özellikteki bir malzemeye elektrik potansiyel uygulanmasıyla fiziksel ve kimyasal yapısında değişiklikler yaşanması durumudur. Elektromizm ile elektrokromik malzemenin rengi değiştirilebilmektedir. Bu renk değişimi, malzemenin sadece görsel yapısında değişim yaratmaz. Aynı zamanda ışık emilimi, ışık geçirgenliği ve ışık yansıtması gibi optik özellikleri de değişime uğrar. ) cihaz geliştirdi.

Almanya'da bulunan Karlsruhe Institute of Technology ( KIT ) kurumu tarafından geliştirilen cihazda PEDOT:PSS olarak adlandırılan ve voltaj uygulandığında ışık absorbsiyonunu değiştiren organik polimerler kullanıldı. Bahsi geçen polimerin şeffaf ve opak renk değişimine sahip olduğunu ekleyelim.

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Polimer yapılar

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Geliştirilen polimerin diasetat substratıyla muamele edildiğini ve daha sonra jelatinle muamele edildiğini belirtelim, böylece geliştirilen cihaz esnek bir yapı kazanmış oluyor. Yeni cihazdaki elektrik akımı iletimi basitçe üretilebilen ve ucuza mal edilebilen altın elektrotlar sayesinde yapılabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Düşük karbonhidratlı diyet tip 2 diyabetin semptomlarını azaltabilir"

Yeni biyolojik olarak bozunabilen cihaz kısa ömürlü yapıların yani çeşitli deri sensörlerinde, elektrotlarda ve gıdaların bozulup bozulmadığına ilişkin tespitlerde kullanılabilir. Ayrıca kliniklerde kullanılan tek kullanımlık elektrotların yerini alabilir ve böylece elektronik çöplüklerin bir nebze de olsa önüne geçilebilir.

Yeni araştırma Journal of Materials Chemistry adlı dergide yayımlandı.

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