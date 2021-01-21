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    Düşük karbonhidratlı diyet tip 2 diyabetin semptomlarını azaltabilir

    Yeni araştırmalara göre6 ay boyunca uygulanacak düşük karbonhidrat içerikli diyet, tip 2 diyabet remisyonu için en etkili tedavi stratejilerinden birisini oluşturuyor.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Düşük karbonhidratlı diyet tip 2 diyabetin semptomlarını azaltabilir
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    British Medical Journal dergisinde yayımlanan yeni araştırmaya göre 6 ay boyunca uygulanacak düşük karbonhidrat içerikli diyet, tip 2 diyabet remisyonu ( hastalık belirtilerinin görülmediği evre ) için en etkili tedavi stratejilerinden birisini oluşturuyor.

    Son birkaç yıldır tip 2 diyabet tanısından sonra uygulanacak diyet ve yaşam tarzı değişikliklerinin diyabet tedavisi açısından en etkili yöntemleri oluşturduğuna yönelik birçok araştırma buunmakla birlikte yeni araştırma düşük karbonhidrat olarak günlük 130g'dan az yani toplam enerji yükünün %26'sından azını oluşturucak şekilde hazırlandı. Günlük ihtiyacın 2.000 kcal olarak belirlendiğini de ekleyelim.

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    Düşük karbonhidratlı diyet tip 2 diyabetin semptomlarını azaltabilir
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    Araştırmacılar 1.357 katılımcıyı içeren yayınlamış 23 farklı klinik çalışmalara ait verilerle birlikte çalışmakla birlikte 5 farklı kan glukoz ( kan şekeri ) düzeyini içeren çalışmaya ait veriler üzerinde çalıştı.

    Yapılan çalışmalar ve 6 aylık süreç sonucunda düşük karbonhidratlı diyet uygulayan grubun kontrol grubuna oranla %32 oranında daha fazla remisyon ( yatışma ) gösterdiği tespit edildi. Kontrol grubunun kendi rutin diyetlerini uyguladığını da belirtelim.

    Ayrıca Bkz. "Sağlık çalışanlarına uygulanan izin yasakları kaldırıldı"

    Son olarak şu anda yapılan çalışmaların düşük karbonhidratlı diyetin akut dönemde ( ilk, kısa dönem ) tip 2 diyabet tedavisi açısından en etkili diyet türü olduğunu söyleyebiliriz.

    Yeni araştırma BMJ adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2021/CSIRO-part-of-international-study-that-finds-low-carb-diets-can-reverse-type-2-diabetes https://www.bmj.com/content/372/bmj.m4743 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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