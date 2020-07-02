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    Biyouyumlu kalp kapağı geliştirildi

    Araştırmacılar co-polymer adlı materyalden normal kalp kapağının biyouyumluluğuna ve dayanıklılığına sahip kalp kapağı üretmeyi başardı. Yeni kapağın 25 yıl çalışabileceği öngörülüyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji editörü
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    Biyouyumlu kalp kapağı geliştirildi

    Çeşitli kalp patolojilerinde kalp kapaklarının replase edilmesi gerekebiliyor ve replasman için kullanılan kapaklar ya metal ihtiva eden farklı malzemelerden üretiliyor ya da ineklerden ve domuzlardan elde edilen biyolojik kapaklar kullanılıyor.

    Metalik kapaklar oldukça uzun ömürlü olmalarına rağmen replasman sonrasında ömür boyu antikoagülan kullanım gereksinimini de beraberinde gerektiyor. Biyolojik kapaklarda ise antikoagülan kullanımı gerekmiyor ancak bu kapaklar da görece olarak daha kısa ömürlü oluyor ve 10-15 yıllık süreç sonucunda kapakların tekrar replase edilmesi gerekiyor.

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    Polimer kalp kapağı

    Biyouyumlu kalp kapağı geliştirildi

    Bristol ve Cambridge University kurumu araştırmacıları kalp kapaklarının sahip olduğu dezavantajları değiştirmek amacıyla kolları sıvadı ve co-polymer adı verilen bir tür elastik materyalden normal kalp kapağının biyouyumluluğuna ve dayanıklılığına sahip yeni kalp kapağı üretmeyi başardı. Yapılan koyun deneylerinde ve hücresel çalışmalarda yeni kalp kapağının 25 yıl boyunca çalışabileceği öngörülüyor. Ayrıca yeni kalp kapağı antikoagülan ve immunsüpresif ilaç kullanıımını da gerektirmiyor.

    Ayrıca Bkz. "Alzheimer prognozu ile beyindeki demir birikimi arasında korelasyon tespit edildi"

    Yeni kalp kapağı yapılan standardizasyon testlerinde başarı gösterdi ve minimum 200.000.000 açılıp kapanma siklus testini başarıyla geçti. Geliştirilen kapağın 5 yıl içerisinde insanlarda test edilmesi planlanıyor.

    Yeni araştırma Biomaterials Science dergisinde yayımlandı.



    Kaynakça https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2020/bm/d0bm00412j http://www.bristol.ac.uk/news/2020/june/polivalve.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Lazeran (E C) 6 gün
    Acaba adezyon, doku uyumluluğu, alerji, red oranları ne durumda. Yanlış anlayanlar için domuz inek kapakları eskiden kullanılan yöntem. Bu kapak tamamen sentetik.
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    Ibrahim Akca 6 gün
    Domuzlardan elde ediyorlar. InsAllah Türkiye'de kullanılmaz.
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    bullx 6 gün Ibrahim Akca
    taktırmaz millet, ölmeyi tercih eder vallaha
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    sorceress 6 gün Ibrahim Akca
    Sağlık için dinen sakınca olmaz. Biraz dikkat edelim.
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    fhrstw 6 gün
    İnşallah şifa olur benim gibilere ama sanırım Türkiye’ye gelip makul fiyatlarla sunulana dek kim baya yıl geçer 5 yılda test 10 yıl tertemiz.
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    VaporWave (Emre ) 6 gün
    Vay anasını yav. Değiştirilmiş karbondaki gibi bir evren bekliyordum oraya doğru da gidiyoruz:
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    eylül kabus 6 gün VaporWave
    O kitap bence bilimkurgu ayağına bize pohpohlanan, bir sapığın sapıkça şeyler yazdığı bir kitap. Hiç beklediğim gibi bir kitap değildi.
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