Biyouyumlu kalp kapağı geliştirildi

Çeşitli kalp patolojilerinde kalp kapaklarının replase edilmesi gerekebiliyor ve replasman için kullanılan kapaklar ya metal ihtiva eden farklı malzemelerden üretiliyor ya da ineklerden ve domuzlardan elde edilen biyolojik kapaklar kullanılıyor.

Metalik kapaklar oldukça uzun ömürlü olmalarına rağmen replasman sonrasında ömür boyu antikoagülan kullanım gereksinimini de beraberinde gerektiyor. Biyolojik kapaklarda ise antikoagülan kullanımı gerekmiyor ancak bu kapaklar da görece olarak daha kısa ömürlü oluyor ve 10-15 yıllık süreç sonucunda kapakların tekrar replase edilmesi gerekiyor.

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Polimer kalp kapağı

Bristol ve Cambridge University kurumu araştırmacıları kalp kapaklarının sahip olduğu dezavantajları değiştirmek amacıyla kolları sıvadı ve co-polymer adı verilen bir tür elastik materyalden normal kalp kapağının biyouyumluluğuna ve dayanıklılığına sahip yeni kalp kapağı üretmeyi başardı. Yapılan koyun deneylerinde ve hücresel çalışmalarda yeni kalp kapağının 25 yıl boyunca çalışabileceği öngörülüyor. Ayrıca yeni kalp kapağı antikoagülan ve immunsüpresif ilaç kullanıımını da gerektirmiyor.

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Yeni kalp kapağı yapılan standardizasyon testlerinde başarı gösterdi ve minimum 200.000.000 açılıp kapanma siklus testini başarıyla geçti. Geliştirilen kapağın 5 yıl içerisinde insanlarda test edilmesi planlanıyor.

Yeni araştırma Biomaterials Science dergisinde yayımlandı.

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