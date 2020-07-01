Alzheimer prognozu ile beyindeki demir birikimi arasında korelasyon tespit edildi

Tam Boyutta Gör

Yeni görüntüleme teknolojileri sayesinde Alzheimer hastalığı ile beyinde anormal demir birikimleri arasında bir ilişki olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya göre bazı özel beyin bölgelerinde biriken yüksek demir miktarı ile bilişsel reddin prognozu arasında korelasyon mevcut.

Post-mortem yapılan araştırmalarda ve beyin otopsilerinde Alzheimer hastalarında kortikal demir seviyelerinin yüksek olduğu ve seviyelerin hastalığın semptomlarının ağırlığıyla korele olduğu gösterilmişti. Yeni yapılan beyin görüntülemesi araştırması ise tau proteinlerinin yanlış katlanması, demir birikimi ve nörodejenerasyon arasında güçlü ilişkiler olduğunu gösterdi.

İlginizi Çekebilir

Yapay zeka beyin lezyonlarının tanısında kullanılabilir

Demir ve Alzheimer

Tam Boyutta Gör

Avrupalı araştırmacılar 100 Alzheimer hastasının MRI görüntülerini yine aynı yaşta bulunan 100 kişilik sağlıklı kontrol grubuyla karşılaştırdı. Alzheimer grubunun yarısında 17 aylık süre içerisinde bilişsel bozulmalar meydana geldi ve bu bilişsel bozulmaları beyindeki demir birikiminin artması izledi.

Demir birikimlerinin derin tabakadaki gri madde ve tüm neokorteskte, bölgesel olarak ise temporal ve oksipital loblarda meydana geldiği belirtiliyor. Ayrıca araştırma bilişsel bozulmaların ağırlığı arttıkça temporal bölgedeki demir birikiminin de arttığını gösteriyor. Bahsi geçen durum demir birikiminin bilişsel bozulmaya neden olduğuna dair bir nedensellik anlamına gelmiyor ancak iki parametre arasında korelasyon olduğunu açıklıyor.

Ayrıca Bkz. "Biyolojik olarak bozunabilir maddeden robot üretildi"

Yeni araştırma Radiology dergisinde yayımlandı.

https://press.rsna.org/timssnet/media/pressreleases/14_pr_target.cfm?ID=2191

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.