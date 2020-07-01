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    Alzheimer prognozu ile beyindeki demir birikimi arasında korelasyon tespit edildi

    100 Alzheimer hastasının MRI görüntüleri 100 kişilik sağlıklı kontrol grubuyla karşılaştırıldı. Bilişsel bozulmaların ağırlığı arttıkça temporal bölgedeki demir birikiminin de arttığı gözlendi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji editörü
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    Alzheimer prognozu ile beyindeki demir birikimi arasında korelasyon tespit edildi
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    Yeni görüntüleme teknolojileri sayesinde Alzheimer hastalığı ile beyinde anormal demir birikimleri arasında bir ilişki olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya göre bazı özel beyin bölgelerinde biriken yüksek demir miktarı ile bilişsel reddin prognozu arasında korelasyon mevcut.

    Post-mortem yapılan araştırmalarda ve beyin otopsilerinde Alzheimer hastalarında kortikal demir seviyelerinin yüksek olduğu ve seviyelerin hastalığın semptomlarının ağırlığıyla korele olduğu gösterilmişti. Yeni yapılan beyin görüntülemesi araştırması ise tau proteinlerinin yanlış katlanması, demir birikimi ve nörodejenerasyon arasında güçlü ilişkiler olduğunu gösterdi.

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    Demir ve Alzheimer

    Alzheimer prognozu ile beyindeki demir birikimi arasında korelasyon tespit edildi
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    Avrupalı araştırmacılar 100 Alzheimer hastasının MRI görüntülerini yine aynı yaşta bulunan 100 kişilik sağlıklı kontrol grubuyla karşılaştırdı. Alzheimer grubunun yarısında 17 aylık süre içerisinde bilişsel bozulmalar meydana geldi ve bu bilişsel bozulmaları beyindeki demir birikiminin artması izledi.

    Demir birikimlerinin derin tabakadaki gri madde ve tüm neokorteskte, bölgesel olarak ise temporal ve oksipital loblarda meydana geldiği belirtiliyor. Ayrıca araştırma bilişsel bozulmaların ağırlığı arttıkça temporal bölgedeki demir birikiminin de arttığını gösteriyor. Bahsi geçen durum demir birikiminin bilişsel bozulmaya neden olduğuna dair bir nedensellik anlamına gelmiyor ancak iki parametre arasında korelasyon olduğunu açıklıyor.

    Ayrıca Bkz. "Biyolojik olarak bozunabilir maddeden robot üretildi"

    Yeni araştırma Radiology dergisinde yayımlandı.



    https://press.rsna.org/timssnet/media/pressreleases/14_pr_target.cfm?ID=2191 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 gün (düzenlendi)
    Aferin tespit edene ben tespit edemezdim mesela. Tespit etmem için ne yazıldığını anlamam lazımdı önce.

    Abi bu kadar tıbbi bilimsel terim fazla değil mi sizce de şunları anlaşılacak dilden yazsanız da biz de anlasak. Sonuçta hepimiz doktor veya bilim adamı değiliz ki?
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    Ciclista (Veganadam ) 3 gün
    Beyindeki demir birikiminin en önemli nedeni hayvansal demir alımıdır. Hayvansallarda bulunan 'heme iron' hem vücutta oksidatif strese neden oluyor hem de alzheimera neden olabiliyor.
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    tobepeople 1 hf. (düzenlendi)
    Ben Tıp ile alakasız bir üniversite okumama rağmen ODTÜ Elektronik mezunu olarak sebebini tahmin edebiliyorum: Düzenli olarak kan veren 100 kişiyi de test ettiler mi? Tıp araştırmacısı olsam kendim test etmek isterdim!

    Vücudumuzdaki kan miktarı belli, yaklaşık 10 defa kan verdiğimizde neredeyse bütün kanımız yenileniyor gibi algılayabilirsiniz!

    Araç içerisindeki sıvıları ömür boyu değiştirmediğinizi hayal edin: Mesela araçtaki yağı hiç değiştirmediğinizde yağ kalmaz, çoğu uçar gider katılaşır ve zift olur.Ama insanlar daha dayanıklıdır ve uçan kısmı vücut kendisi yavaş yavaş yeniler.

    Ancak araçlarda yarım kilo pis yağı boşaltıp üzerine yarım kilo eklerseniz biraz daha temiz bir yağ deponuz olur! Gençken zaten sürekli hareket halindeyiz bu yüzden vücut kendini temizlemeye yardımcı olur. Ancak Yaşlanınca hareket halimiz kısıtlanır daha az vücudumuzu kullanırız bu yüzden kan vermek daha etkili olur. Aracı uzun süre hareket ettirmezseniz ve içerisindeki yağı da düzenli olarak değiştirirseniz kolay kolay pislenmez çok temiz olur. Bunun etkisi de motorunu yani kalbini ve böbreklerini de daha sağlıklı yapar!

    Yani diyeceğim şu ki yaşlı insanlar en azından ömürlerinin yarısına geldiklerinde(40-50 yaş diyelim) mümkünse vücudundaki bütün kanı temizlemeliler : Araçlarda bütün kanı temizlemek doğru olsa da insan vücudunda aynı anda temizlemek anormalliklere sebep olacaktır; bir kişiden alınan kan yarım litredir ve farklı farklı insanların kanını aynı grup olsa bile bir kişiye nakletmek sorunlara yol açabilir, bu yüzden vücut kendi kendine yenilemelidir!

    Bu yazdıklarım teorik olarak olasıdır: Bilimsel olarak kanıtlanmamış olsa da insanlar, hastalandıklarında en mantık şeye bile bile inanırlar; önemli olan hastalanmadan önlemini almaktır, bu yazdıklarımı yapmak herkes için çocuk oyuncağı ve kimseye zarar vereceğini sanmıyorum. Aspirin ile de kanı sulandırmak mümkün ancak inme ihtimali, karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi riskleri de beraberinde getiriyor!(başkaları asprin demeden yazmak istedim)

    Özetle 1 ay ile 3 ay arasında verdiğiniz kan kendini yeniler, yaşlandıkça süre uzuyor doğal olarak. 6 Ayda bir kan verirseniz :Size hiçbir zararı olmaz; üzerine hayat kurtarabilirsiniz, kendi sağlığınızı iyileştirmek de cabası!

    Son bir ekleme daha yapacağım, arılara karşı alerjiniz yoksa ki bu çok önemli, yoksa ölebilirsiniz bile! Arı sokmasının bağışıklığı güçlendirdiğini düşünüyorum:(Bilimsel olarak da kanıtlanmış olsa da %100 emin değilim) Ben yılda bir kaç defa hasta olan biriydim: Son 10 yıldır düzenli olarak kan veriyorum ve çok daha sağlıklıyım. En fazla yılda bir defa grip ya da nezle oluyorum. Son 3 yılda ise hiç hastalanmadım: Bu 3 yılda 3 Defa arı soktu; karnımdan eşek arısı, gözümün altından yanağımdan ama gözü kapadı yine eşek arısı ve sonuncusu şah damarımın azıcık altından ki bu en çok acıtan idi şişman bal arısıydı![Yani vücut sizin iyi bakın ya da hiç bakmayın size kalmış!]
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    homebird (Bilen BİLİR) 1 hf.
    Milyonlarca hasta ve hasta adayı için harika bir haber. Şimdi yapılacak iş, demir birikimini önlemek varolan demiri azaltmaya çalışmak.
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    draozdemir (AHMET ÖZDEMİR) 1 hf.
    Güzel makale 👍
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    atillakurt (Atilla Kurt) 1 hf.
    Yazının sonunda " Aşısı bulundu " cümlesini beklemedim değil.
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    leoga66 (Kira qwe) 1 hf.
    Korelasyon demeniz hoşuma gitti.
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