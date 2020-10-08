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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Blizzard Fransa ofisi kapanıyor

    Fransa’da yerelleşme, pazarlama ve müşteri desteği gibi konularda çalışan yaklaşık 400 kişilik Activision-Blizzard ofisi kapanıyor. Çalışanlar ise işten çıkarılacak.
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    Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Blizzard Fransa ofisi kapanıyor
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    Oyun dünyası pandemi süreci nedeniyle geliştirme aşamasında sıkıntılar yaşamaya başlasa da mevcut oyunların satışları veya aktif kullanıcı sayıları anlamında yükselişler yaşanıyor. Bununla birlikte ekonomik yük de artıyor.

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    Blizzard Fransa’ya elveda

    Gelen bilgilere göre Activision-Blizzard stüdyoları; Fransa’nın Versay şehrinde bulunan ofisini kapatmaya hazırlanıyor. Zaten yılın başında firma ofisteki çalışanların yüzde 25’ini işten çıkarmış; kalanların ise farklı ülkelerdeki ofislere dağıtma kararı almıştı. Sonrasında da ofisi kapatma kararı geldi.

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    Fransa ofisinde hali hazırda 400 çalışan kalmıştı. Tamamının işten çıkarılacağı belirtiliyor. Ofisin amacı pazarlama, yerelleşme, müşteri desteği gibi konulardı. Bu bakımdan geliştirici bölümü yer almıyordu.

    Activision-Blizzard ofisi kapatmaktaki amacının rekabeti giderek artan sektörde yetenek ve tecrübe birikimini farklı alanlara entegre etmek olarak belirtiyor. Başarılı oyunlarına rağmen son dönemde yönetim ve finansal yönetim konularında Activision eleştiri konusu haline gelmişti.



    https://www.techpowerup.com/273069/activision-blizzard-to-close-its-office-in-france Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    47 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    monacomen 2 hf. en beğenilen
    Bence Avrupalılar bütün bu oyun ofislerini Türkiye'ye taşısınlar çalışanlarını da burada ikamet ettirsinler. Sonuçta Euro burada değerli ve çalışanları az maaş bile alsalar burada rahat yaşar ve ofislerinde de ucuza oyun üretirler biz de gelir elde ederiz, kovulmak zorunda kalmazlar. Belki Türkiye'den yetenekli gençleri de ofislerine alır onları da iş sahibi yaparlar, memlekete gelir de olur, rahat rahat bu zor süreci atlatırız. Ne bileyim bana güzel fikir gibi geldi.
    Bence Avrupalılar bütün bu oyun ofislerini Türkiye'ye taşısınlar çalışanlarını da burada ikamet ettirsinler. Sonuçta Euro burada değerli ve çalışanları az maaş ...
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    2 Yanıt Yanıtla +13
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    tritone (hakan yıldız) 2 hf.
    yarın ne olacağı belli olmayan bir ülkede kimse iş yapmak istemez
    Yanıtla +6
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 hf. (düzenlendi) monacomen
    Eğer ülkemizin avrupadan tek farkı para biriminin değeri olsaydı dediğin çok mantıklı olurdu.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    tritone (hakan yıldız) 2 hf.
    yarın ne olacağı belli olmayan bir ülkede kimse iş yapmak istemez
    Yanıtla +6
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    Artizt (Mert ) 2 hf.
    Acti/Blizzard ağlamasın, milyonlarca dolar para kazanıyorlar sadece oyun içi alışverişlerden.
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    monacomen 2 hf. en beğenilen
    Bence Avrupalılar bütün bu oyun ofislerini Türkiye'ye taşısınlar çalışanlarını da burada ikamet ettirsinler. Sonuçta Euro burada değerli ve çalışanları az maaş bile alsalar burada rahat yaşar ve ofislerinde de ucuza oyun üretirler biz de gelir elde ederiz, kovulmak zorunda kalmazlar. Belki Türkiye'den yetenekli gençleri de ofislerine alır onları da iş sahibi yaparlar, memlekete gelir de olur, rahat rahat bu zor süreci atlatırız. Ne bileyim bana güzel fikir gibi geldi.
    2 Yanıt Yanıtla +13
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 hf. monacomen
    Eğer ülkemizin avrupadan tek farkı para biriminin değeri olsaydı dediğin çok mantıklı olurdu.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    kakarikikiri (jean paul Sartre) 2 hf. monacomen
    iyi niyetli bir fikir ama avrupadan ve bilişim sektöründen gelmiş bir insana "silivri soğuktur şimdi" yi anlatamazsın ki biz bile tam olarak anlayamıyoruz..
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