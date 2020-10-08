Blizzard Fransa ofisi kapanıyor

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Oyun dünyası pandemi süreci nedeniyle geliştirme aşamasında sıkıntılar yaşamaya başlasa da mevcut oyunların satışları veya aktif kullanıcı sayıları anlamında yükselişler yaşanıyor. Bununla birlikte ekonomik yük de artıyor.

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Blizzard Fransa’ya elveda

Gelen bilgilere göre Activision-Blizzard stüdyoları; Fransa’nın Versay şehrinde bulunan ofisini kapatmaya hazırlanıyor. Zaten yılın başında firma ofisteki çalışanların yüzde 25’ini işten çıkarmış; kalanların ise farklı ülkelerdeki ofislere dağıtma kararı almıştı. Sonrasında da ofisi kapatma kararı geldi.

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Fransa ofisinde hali hazırda 400 çalışan kalmıştı. Tamamının işten çıkarılacağı belirtiliyor. Ofisin amacı pazarlama, yerelleşme, müşteri desteği gibi konulardı. Bu bakımdan geliştirici bölümü yer almıyordu.

Activision-Blizzard ofisi kapatmaktaki amacının rekabeti giderek artan sektörde yetenek ve tecrübe birikimini farklı alanlara entegre etmek olarak belirtiyor. Başarılı oyunlarına rağmen son dönemde yönetim ve finansal yönetim konularında Activision eleştiri konusu haline gelmişti.

https://www.techpowerup.com/273069/activision-blizzard-to-close-its-office-in-france

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