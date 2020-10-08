Blizzard Fransa ofisi kapanıyor

Oyun dünyası pandemi süreci nedeniyle geliştirme aşamasında sıkıntılar yaşamaya başlasa da mevcut oyunların satışları veya aktif kullanıcı sayıları anlamında yükselişler yaşanıyor. Bununla birlikte ekonomik yük de artıyor.İlginizi Çekebilir Excalibur Arena PUBG Lite final heyecanı 11 Ekim’de yapılacak
Blizzard Fransa’ya elveda
Gelen bilgilere göre Activision-Blizzard stüdyoları; Fransa’nın Versay şehrinde bulunan ofisini kapatmaya hazırlanıyor. Zaten yılın başında firma ofisteki çalışanların yüzde 25’ini işten çıkarmış; kalanların ise farklı ülkelerdeki ofislere dağıtma kararı almıştı. Sonrasında da ofisi kapatma kararı geldi.
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Fransa ofisinde hali hazırda 400 çalışan kalmıştı. Tamamının işten çıkarılacağı belirtiliyor. Ofisin amacı pazarlama, yerelleşme, müşteri desteği gibi konulardı. Bu bakımdan geliştirici bölümü yer almıyordu.
Activision-Blizzard ofisi kapatmaktaki amacının rekabeti giderek artan sektörde yetenek ve tecrübe birikimini farklı alanlara entegre etmek olarak belirtiyor. Başarılı oyunlarına rağmen son dönemde yönetim ve finansal yönetim konularında Activision eleştiri konusu haline gelmişti.
https://www.techpowerup.com/273069/activision-blizzard-to-close-its-office-in-france Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
v
noluyo
bu ne la
.
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS