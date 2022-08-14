Blockchain alanında çalışan sayısında büyük artış!

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Kripto sektörünün gelişmesi ile beraber birçok farklı çalışan, bu konu hakkında deneyim sahibi olmak istiyor. Son dönemde özellikle birçok kurum ve kuruluş, Blockchain teknolojileri ile ilgili çalışan sayısını artıyor.

CEL token rekor yükseldi 10 sa. önce eklendi

LinkedIn ve kripto para borsası OKX’in raporuna göre blokzinciri alanında çalışanların sayısı Haziran 2022 itibarıyla geçen seneye göre yüzde 76 oranında artış gösterdi. Blockchain alanında çalışan eleman sayısı bakımından Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Çin dünyanın ilk üç ülkesi konumunda. Hindistan, yüzde 122 büyüme oranıyla dünya çapında en hızlı büyüyen Blockchain yetenek havuzuna sahip ülke. Bunu yüzde 106 büyüme oranı ile Kanada takip ediyor ve üçüncü sırada yüzde 92 ile Singapur geliyor.

Blockchain teknolojisiyle ilgili iş ilanlarında da son derece önemli bir artış kaydedildi. İlan sayısı İspanya’da yüzde 609 oranında artarken onu yüzde 560 ile Kanada yüzde 145 ile de Hindistan takip etti.

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Blockchain alanında çalışan sayısı yüzde 76 arttı