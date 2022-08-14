Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Celsius Network iflas etti, CEL token 40 kat arttı

    İflas başvurusunda bulunan Celsius Network platformunun kripto parası CEL ilginç bir şekilde rekor yükselişler yaşıyor. İki ayda CEL token yaklaşık 40 kat artış gösterdi. 
    2

    CEL
    Tam Boyutta Gör

    Terra Luna ile başlayan çöküş zincirinde kendisine de yer bulan Celsius Network önce para çekimlerini askıya almış, sonrasında da iflas başvurusunda bulunmuştu. Bununla birlikte CEL kripto parası rekor yükseliş yaşadı.

    CEL token neden artıyor?

    Terra Luna faciasının yaşandığı dönemlerde Celsius Network platformunun para çekimlerini durdurması ile 0.093$ seviyelerine kadar gerileyen CEL token ilginç bir şekilde neredeyse 40 kata kadar yükseliş gösterdi.

    1.2 milyar dolar borç ile batan Celsius Network platformunun kripto parası nasıl oldu da bu kadar yatırımcı çekebildi? İlk büyük etken kısa pozisyon açan yatırımcıları kaçırmak için örgütlenen ve sürekli alım yapan bir grubun fiyatı yükseltmesi. Bu dönemde fiyat 0.39$ seviyesine kadar çıktı.

    Asıl büyük etken ise önce Goldman Sachs, ardından Ripple şirketinin Celsius Network platformunu satın alacağı iddiaları oldu. Muhtemelen insider trading dediğimiz konu gerçekleşti ve CEL fiyatında hızlı bir yükseliş başladı. Neredeyse 4$ sınırına kadar çıkan CEL yaklaşık 40 kat değerlenmiş oldu.

    CEL fiyatı daha da yükselecek mi bilinmiyor zira kısa pozisyon avcılarının daha fazla destek olamayabileceği ifade ediliyor. Diğer taraftan bir satın alma gerçekleşirse bu kez daha yüksek seviyeler de görülebilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG şarj cihazlarının kurulumu başladı

    Profil resmi
    Liquist 3 gün önce

    ecek acak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    DOOGEE X95
    DOOGEE X95
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız