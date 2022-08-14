Celsius Network iflas etti, CEL token 40 kat arttı

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Terra Luna ile başlayan çöküş zincirinde kendisine de yer bulan Celsius Network önce para çekimlerini askıya almış, sonrasında da iflas başvurusunda bulunmuştu. Bununla birlikte CEL kripto parası rekor yükseliş yaşadı.

CEL token neden artıyor?

Terra Luna faciasının yaşandığı dönemlerde Celsius Network platformunun para çekimlerini durdurması ile 0.093$ seviyelerine kadar gerileyen CEL token ilginç bir şekilde neredeyse 40 kata kadar yükseliş gösterdi.

En büyük kripto kredi şirketi Celsius iflas başvurusunda bulundu 1 ay önce eklendi

1.2 milyar dolar borç ile batan Celsius Network platformunun kripto parası nasıl oldu da bu kadar yatırımcı çekebildi? İlk büyük etken kısa pozisyon açan yatırımcıları kaçırmak için örgütlenen ve sürekli alım yapan bir grubun fiyatı yükseltmesi. Bu dönemde fiyat 0.39$ seviyesine kadar çıktı.

Asıl büyük etken ise önce Goldman Sachs, ardından Ripple şirketinin Celsius Network platformunu satın alacağı iddiaları oldu. Muhtemelen insider trading dediğimiz konu gerçekleşti ve CEL fiyatında hızlı bir yükseliş başladı. Neredeyse 4$ sınırına kadar çıkan CEL yaklaşık 40 kat değerlenmiş oldu.

CEL fiyatı daha da yükselecek mi bilinmiyor zira kısa pozisyon avcılarının daha fazla destek olamayabileceği ifade ediliyor. Diğer taraftan bir satın alma gerçekleşirse bu kez daha yüksek seviyeler de görülebilir.

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