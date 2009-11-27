Bluedot’dan yeni taşınabilir DVD oynatıcısı

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Her yerde film izleme keyfini yaşamak isteyen kullanıcılar için Japonya merkezli Bluedot yeni taşınabilir DVD oynatıcısı BDP-1945'i duyurdu.

9 inçlik 800x480 piksel çözünürlüğü destekleyen LCD ekrana sahip olan cihaz, 29mm'lik kalınlığıyla rakiplerine üstünlük kuruyor. Dahili bataryasıyla kütlesi 970 grama yükselen ve LCD'yle birlikte 3 saat, LCD'siz 5 saate kadar DVD oynabilen oynatıcının üzerinde stereo hoparlörlerin yanında 2 adet kulaklık çıkışına yer verilerek, film keyfini arkadaşlarınızla paylaşma imkanı sunulmuş. 1 adet AV çıkış ve 1 adette AV girişinin bulunduğu BDP-1945'de bir de SD kart girişi bulunuyor.

Aralık ayı içersinde ilk olarak Japonya'da satışa sunulacak Bluedot BDP-1945'in satış fiyatıysa 290 dolar olarak belirlenmiş.

http://www.atpress.ne.jp/view/12975