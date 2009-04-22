Bluetooth v3.0 standardı en sonunda tanıtıldı; Artık daha hızlı

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1998 yılının eylül ayında faaliyet göstermeye başlayan Bluetooth Special Interest Group (SIG), günümüzün vazgeçilmezi haline gelen kablosuz veri aktarım teknolojisi Bluetooth'u geliştirerek önemli bir adım atmıştı. Zamanla cep telefonlarından dizüstü bilgisayarlara, taşınabilir medya oynatıcılardan özel kol saatlerine kadar pek çok cihaza entegre edilen Bluetooth teknolojisinin v3.0 versiyonunun yakında tanıtılacağıyla bağlantılı çeşitli söylentiler internette dolaşıyordu ki söylentiler tamamen doğru çıktı ve 21 nisan tarihinde merakla beklenen duyuru yapıldı.

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''Peki Bluetooth v3.0'ın en büyük getirisi ne olacak?'' diye soracak olursanız cevabı kısa ve öz: ''Hız''

Bluetooth v3.0, WI-FI ile aynı radyo protokolünü (802.11) kullanıyor. Ancak 802.11 standardı ile özdeşleşen WI-FI'nin sadece 802.11 uygulamalarından birisi olduğu bazı çevrelerce dile getirilmekte. Konumuza geri dönecek olursak 802.11 desteğini arkasına alan Bluetooth v3.0, teorik olarak 24 Mbps veri aktarım hızına olanak tanımakta. Bu da Bluetooth v2.0'a göre yaklaşık 8 kat daha yüksek veri aktarım hızı anlamına gelmekte. Cep telefonlarında multimedya özelliklerinin gelişmesi hafıza kartlarının kapasitelerini de dolaylı olarak etkilemişti. Artan kapasitelerle beraber bilgisayarda Bluetooth bağlantısının yeteri kadar hızlı olmaması çoğu kullanıcıyı çileden çıkarıyor; kullanıcılar kart okuyucu cihazlara yöneliyordu. Yeni nesil Bluetooth, iddia ettiği performans artışı sayesinde kart okuyuculara veya USB kablolarına olan mecburiyeti ortadan kaldırabilir.

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Yeni nesil Bluetooth'un bir diğer avantajı ise uyumlu cihazlara video akışı (stream) sağlayabilmesi. Bluetooth v3.0 yeteri kadar hıza sahip olduğu için cep telefonumuzdaki veya video kameramızdaki çekimlerimizi televizyonumuzda, bilgisayarımızda kablolara bağlı kalmaksızın izleyebileceğiz. Bunların yanısıra Bluetooth v3.0'ın enerji konusunda tutumlu olacağı ve geriye dönük destek vereceği belirtiliyor.

Bluetooth v3.0'ı destekleyen cihazların da 9 ile 12 ay içerisinde yüzünü göstermesi bekleniyor.

http://www.bluetooth.com/Bluetooth/Products/Bluetooth_High_Speed_Technology.htm