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    BMW çip krizi nedeniyle Android Auto ve CarPlay'siz otomobil sevkiyatına başladı

    Otomotiv dünyasını sıkıntıya sokan çip krizi üreticileri zorlamaya devam ediyor. Çip tedarikçisini değiştiren BMW geçici olarak Android Auto ve Apple CarPlay desteği olmayan araç sevkiyatına başladı.
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    BMW, Android Auto ve CarPlay'siz otomobil sevkiyatına başladı
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    Piyasadaki mevcut çip krizinin bir sonucu olarak bazı üreticiler aldıkları siparişleri karşılayabilmek için farklı önlemler alıyor. Alman otomobil devi BMW, Android Auto ve Apple CarPlay desteği olmayan araç sevkiyatına başladı.

    Automotive News Europe internet sitesinin haberine göre BMW kısa süre önce araçlarının çip tedarikçisini değiştirdi. Yeni tedarikçinin çipleri henüz Google ve Apple'ın teknolojileriyle uyumlu değil. Bunun için bir güncelleme yapılması gerekiyor.

    BMW, Android Auto ve CarPlay'siz otomobil sevkiyatına başladı
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    Haziranda güncelleme sözü

    Bavyeralı şirket Android Auto ve CarPlay'siz modellerini ABD, İtalya, İspanya, İngiltere ve Fransa'daki müşterilere göndermeye başladı. Ayrıca müşterilere, bu özelliklerin en geç Haziran ayının sonuna kadar yayınlanacak bir kablosuz güncelleme aracılığıyla sunulacağına dair söz verildi.

    BMW hangi modellerin etkilendiği konusunda bir açıklama yapmadı ancak üretim kodu "6P1" olan araçların bu kapsama girdiği belirtiliyor. Şirket bu tür önlemleri ilk kez uygulamıyor. BMW yine geçtiğimiz yıl içerisinde aynı durumdan dolayı bazı modellerinden dokunmatik ekranı kaldırmıştı.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    daysleeperxp 1 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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