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    Beklenen Yeni Peugeot 3008 ve E-3008 için Türkiye fiyatları açıklandı

    Peugeot, yeni nesil fastback SUV modelleri 3008 ve E-3008 Türkiye’de yollara çıkarıyor. Yeni Peugeot 3008 ve tamamen elektrikli Peugeot E-3008 için Türkiye fiyatları resmen açıklandı.
    Yeni Peugeot 3008 ve E-3008 için Türkiye fiyatları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Otomobil tutkunlarının merakla beklediği yeni nesil fastback SUV modelleri yeni Peugeot 3008 ve tamamen elektrikli Peugeot E-3008, Türkiye’de yollara çıkmak için hazır. Çok kısa bir süre önce yeni Peugeot 3008 ve E-3008 için Türkiye fiyatları resmen açıklandı. Yeni Peugeot 3008 fiyatı ve dahası burada:

    Yeni Peugeot 3008 ve E-3008 Türkiye'de

    Yeni Peugeot 3008 ve E-3008 için Türkiye fiyatları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Peugeot, en ileri teknolojilerle donatılmış yeni nesil fastback SUV modelleri 3008 ve E-3008’i Türkiye’deki sürücülerin beğenisine sunuyor. Tamamen yenilenen 3008, göz alıcı fastback SUV tasarımıyla hem estetik hem de verimlilik anlamında çıtayı yükseltirken iç mekanda Peugeot Panoramic i-Cockpit, sürücülere üst düzey bir sürüş deneyimi sunuyor. Eylül ayından itibaren Türkiye yollarında yerini alacak olan yeni 3008 ve E-3008, iki farklı motor seçeneğiyle otomobil tutkunlarının beğenisine sunuluyor.
    Yeni Peugeot 3008 ve E-3008 için Türkiye fiyatları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Bu modeller ilk etapta, 136 HP gücündeki 48V hibrit teknolojili benzinli motor ve 210 HP gücünde %100 elektrikli motor seçenekleriyle satışa sunulacak. Hibrit versiyon, 100 km'de ortalama 5.6 litrelik yakıt tüketimi ile tasarrufu ön planda tutarken, tamamen elektrikli versiyon ise 525 kilometreye varan menzil sunacak.

    Yeni Peugeot 3008 ve E-3008 Türkiye fiyatı 🚗
    Model 🚘 Fiyat 💲
    Yeni 3008 Allure 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 2.190.000 TL
    Yeni 3008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 2.555.000 TL
    Yeni E-3008 Allure 157kW (210hp) 1.865.000 TL
    Yeni E-3008 GT 157kW (210hp) 2.555.000 TL

    Yeni 3008 ve E-3008 modelleri, farklı donanım seçenekleriyle satışa sunuluyor. 157 kW (210 HP) güç üreten E-3008’in Allure donanımı 1.865.000 TL, daha sportif detaylara sahip GT donanımı ise 2.555.555 TL fiyatla satışa çıkıyor. 136 HP’lik yeni 3008, Allure donanımında 2.190.000 TL'den başlayan fiyatlara sahipken, GT donanım paketi 2.555.555 TL’den başlıyor.

    Ek donanım seçenekleri arasında, Allure seviyesinde sunulan Peugeot Panoramik i-Cockpit 45.000 TL, GT seviyesinde ise Nappa Deri Koltuklar 85.000 TL ve 10 Hoparlörlü Focal Hi-Fi Ses Sistemi 45.000 TL olarak fiyatlandırılıyor. Bu opsiyonlar hibrit model için geçerli. Aynı opsiyonlar E-3008 modelinde de sunuluyor ancak fiyatlar daha uygun seviyede.

    Yeni Peugeot 3008 ve E-3008 neler sunuyor?

    Peugeot’nun tasarımda yeni bir çağ başlattığı 3008, fastback SUV yapısıyla estetik ve verimliliği bir araya getiriyor. Özellikle yeni ön ızgara tasarımı ve ikonik üç pençeli ışık imzası, aracın karakteristik görünümünü vurguluyor. Tüm versiyonlarda LED farlar sunuluyor. 3008 GT, standart olarak, far hüzmesini trafik koşullarına göre otomatik olarak ayarlayan ve diğer sürücüleri rahatsız etmeden optimum aydınlatma sağlayan, Peugeot’nun yeni Pixel LED teknolojisiyle yollara çıkıyor.

    Yeni Peugeot 3008 ve E-3008 için Türkiye fiyatları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Yeni 3008’in arka tasarımı, GT versiyonlarında 3D olmak üzere, üç pençeli ışık imzasıyla dinamik bir tasarım sunuyor. Bu arada arka koltuklar da geniş bir alan sunuyor ve bir önceki nesil 3008’in 520 litrelik bagaj hacmini her iki motor seçeneğinde de koruyor.

    E-3008, Stellantis’in yeni STLA Medium platformunu kullanan ilk model olarak dikkat çekiyor. Bu platform, yüksek kapasiteli bataryalarla donatılan E-3008’in 525 kilometreye kadar menzil sunmasını sağlıyor. Ayrıca, 30 dakikaya varan hızlı şarj süresiyle kullanıcılara pratik bir çözüm sunuyor.

    STLA Medium platformu, dinamik yol tutuş sağlamak üzere tasarlanan yeni ön ve arka aksları içeriyor. Platformun mimarisi, hafif ve rijit malzemelerin kullanımını maksimuma çıkarırken, tekerlekler arasında ideal bir şekilde konumlandırılan tek katmanlı batarya ile ağırlık merkezini düşürerek dinamizm ve üstün yol tutuşuna katkıda bulunuyor. Kendi sınıfındaki tamamen elektrikli SUV’lar arasında en iyi dönüş çapına (10,6 m) sahip yeni E-3008, şehir trafiğinde rahatlık ve çeviklik sağlayan bir SUV oluyor. 

    Yeni Peugeot 3008 ve E-3008 için Türkiye fiyatları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Yeni Peugeot 3008 ve E-3008'in iç mekânında, sürücü odaklı Panoramic i-Cockpit teknolojisi dikkat çekiyor. Kavisli 21 inçlik HD panoramik ekran, sürüş bilgilerini ve multimedya fonksiyonlarını bir araya getiriyor. Bu yenilikçi ekran, hem sürücü hem de yolcu için erişimi kolaylaştıran bir yapıya sahip.

    Yeni 3008 ve E-3008 manevra yapmayı kolaylaştırmak üzere, standart olarak 180° görüş açısı sunan bir geri görüş kamerası ile donatılıyor. Kamera, her koşulda görüntü sağlamak üzere bir temizleme başlığıyla donatılmış durumda. Yeni 3008 ve E-3008, GT versiyonunda standart olarak, ön ve arka tekerleklere mümkün olduğunca yakın konumlandırılan 4 kamera ve otomobilin etrafına dağılan 12 sensör sayesinde, aracın çevresini 360 derece gösteren PEUGEOT VisioPark 360° sistemiyle sunuluyor.

    Kaynakça https://kampanya.peugeot.com.tr/fiyat-listesi/ https://www.media.stellantis.com/me-tr/peugeot/press/yeni-peugeot-3008-eyluel-ayinda-tuerkiye-de
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 4 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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