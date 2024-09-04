Beklenen Yeni Peugeot 3008 ve E-3008 için Türkiye fiyatları açıklandı

- Yeni Peugeot 3008 ve E-3008 Türkiye'de
- Yeni Peugeot 3008 ve E-3008 Türkiye fiyatı 🚗
- Yeni Peugeot 3008 ve E-3008 neler sunuyor?
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Yeni Peugeot 3008 ve E-3008 Türkiye'de
|Model 🚘
|Fiyat 💲
|Yeni 3008 Allure 1.2 Hybrid 136hp eDCS6
|2.190.000 TL
|Yeni 3008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6
|2.555.000 TL
|Yeni E-3008 Allure 157kW (210hp)
|1.865.000 TL
|Yeni E-3008 GT 157kW (210hp)
|2.555.000 TL
Yeni 3008 ve E-3008 modelleri, farklı donanım seçenekleriyle satışa sunuluyor. 157 kW (210 HP) güç üreten E-3008’in Allure donanımı 1.865.000 TL, daha sportif detaylara sahip GT donanımı ise 2.555.555 TL fiyatla satışa çıkıyor. 136 HP’lik yeni 3008, Allure donanımında 2.190.000 TL'den başlayan fiyatlara sahipken, GT donanım paketi 2.555.555 TL’den başlıyor.
Ek donanım seçenekleri arasında, Allure seviyesinde sunulan Peugeot Panoramik i-Cockpit 45.000 TL, GT seviyesinde ise Nappa Deri Koltuklar 85.000 TL ve 10 Hoparlörlü Focal Hi-Fi Ses Sistemi 45.000 TL olarak fiyatlandırılıyor. Bu opsiyonlar hibrit model için geçerli. Aynı opsiyonlar E-3008 modelinde de sunuluyor ancak fiyatlar daha uygun seviyede.
Yeni Peugeot 3008 ve E-3008 neler sunuyor?
Peugeot’nun tasarımda yeni bir çağ başlattığı 3008, fastback SUV yapısıyla estetik ve verimliliği bir araya getiriyor. Özellikle yeni ön ızgara tasarımı ve ikonik üç pençeli ışık imzası, aracın karakteristik görünümünü vurguluyor. Tüm versiyonlarda LED farlar sunuluyor. 3008 GT, standart olarak, far hüzmesini trafik koşullarına göre otomatik olarak ayarlayan ve diğer sürücüleri rahatsız etmeden optimum aydınlatma sağlayan, Peugeot’nun yeni Pixel LED teknolojisiyle yollara çıkıyor.
E-3008, Stellantis’in yeni STLA Medium platformunu kullanan ilk model olarak dikkat çekiyor. Bu platform, yüksek kapasiteli bataryalarla donatılan E-3008’in 525 kilometreye kadar menzil sunmasını sağlıyor. Ayrıca, 30 dakikaya varan hızlı şarj süresiyle kullanıcılara pratik bir çözüm sunuyor.
STLA Medium platformu, dinamik yol tutuş sağlamak üzere tasarlanan yeni ön ve arka aksları içeriyor. Platformun mimarisi, hafif ve rijit malzemelerin kullanımını maksimuma çıkarırken, tekerlekler arasında ideal bir şekilde konumlandırılan tek katmanlı batarya ile ağırlık merkezini düşürerek dinamizm ve üstün yol tutuşuna katkıda bulunuyor. Kendi sınıfındaki tamamen elektrikli SUV’lar arasında en iyi dönüş çapına (10,6 m) sahip yeni E-3008, şehir trafiğinde rahatlık ve çeviklik sağlayan bir SUV oluyor.
Yeni 3008 ve E-3008 manevra yapmayı kolaylaştırmak üzere, standart olarak 180° görüş açısı sunan bir geri görüş kamerası ile donatılıyor. Kamera, her koşulda görüntü sağlamak üzere bir temizleme başlığıyla donatılmış durumda. Yeni 3008 ve E-3008, GT versiyonunda standart olarak, ön ve arka tekerleklere mümkün olduğunca yakın konumlandırılan 4 kamera ve otomobilin etrafına dağılan 12 sensör sayesinde, aracın çevresini 360 derece gösteren PEUGEOT VisioPark 360° sistemiyle sunuluyor.
Kaynakça https://kampanya.peugeot.com.tr/fiyat-listesi/ https://www.media.stellantis.com/me-tr/peugeot/press/yeni-peugeot-3008-eyluel-ayinda-tuerkiye-de Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.