Beklenen Yeni Peugeot 3008 ve E-3008 için Türkiye fiyatları açıklandı

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Tam Boyutta Gör Otomobil tutkunlarının merakla beklediği yeni nesil fastback SUV modelleri yeni Peugeot 3008 ve tamamen elektrikli Peugeot E-3008, Türkiye’de yollara çıkmak için hazır. Çok kısa bir süre önce yeni Peugeot 3008 ve E-3008 için Türkiye fiyatları resmen açıklandı. Yeni Peugeot 3008 fiyatı ve dahası burada:

Yeni Peugeot 3008 ve E-3008 Türkiye'de

Tam Boyutta Gör Peugeot, en ileri teknolojilerle donatılmış yeni nesil fastback SUV modelleri 3008 ve E-3008’i Türkiye’deki sürücülerin beğenisine sunuyor. Tamamen yenilenen 3008, göz alıcı fastback SUV tasarımıyla hem estetik hem de verimlilik anlamında çıtayı yükseltirken iç mekanda Peugeot Panoramic i-Cockpit, sürücülere üst düzey bir sürüş deneyimi sunuyor. Eylül ayından itibaren Türkiye yollarında yerini alacak olan yeni 3008 ve E-3008, iki farklı motor seçeneğiyle otomobil tutkunlarının beğenisine sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Bu modeller ilk etapta, 136 HP gücündeki 48V hibrit teknolojili benzinli motor ve 210 HP gücünde %100 elektrikli motor seçenekleriyle satışa sunulacak. Hibrit versiyon, 100 km'de ortalama 5.6 litrelik yakıt tüketimi ile tasarrufu ön planda tutarken, tamamen elektrikli versiyon ise 525 kilometreye varan menzil sunacak.

Yeni Peugeot 3008 ve E-3008 Türkiye fiyatı 🚗 Model 🚘 Fiyat 💲 Yeni 3008 Allure 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 2.190.000 TL Yeni 3008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 2.555.000 TL Yeni E-3008 Allure 157kW (210hp) 1.865.000 TL Yeni E-3008 GT 157kW (210hp) 2.555.000 TL

Yeni 3008 ve E-3008 modelleri, farklı donanım seçenekleriyle satışa sunuluyor. 157 kW (210 HP) güç üreten E-3008’in Allure donanımı 1.865.000 TL, daha sportif detaylara sahip GT donanımı ise 2.555.555 TL fiyatla satışa çıkıyor. 136 HP’lik yeni 3008, Allure donanımında 2.190.000 TL'den başlayan fiyatlara sahipken, GT donanım paketi 2.555.555 TL’den başlıyor.

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Ek donanım seçenekleri arasında, Allure seviyesinde sunulan Peugeot Panoramik i-Cockpit 45.000 TL, GT seviyesinde ise Nappa Deri Koltuklar 85.000 TL ve 10 Hoparlörlü Focal Hi-Fi Ses Sistemi 45.000 TL olarak fiyatlandırılıyor. Bu opsiyonlar hibrit model için geçerli. Aynı opsiyonlar E-3008 modelinde de sunuluyor ancak fiyatlar daha uygun seviyede.

Yeni Peugeot 3008 ve E-3008 neler sunuyor?

Peugeot’nun tasarımda yeni bir çağ başlattığı 3008, fastback SUV yapısıyla estetik ve verimliliği bir araya getiriyor. Özellikle yeni ön ızgara tasarımı ve ikonik üç pençeli ışık imzası, aracın karakteristik görünümünü vurguluyor. Tüm versiyonlarda LED farlar sunuluyor. 3008 GT, standart olarak, far hüzmesini trafik koşullarına göre otomatik olarak ayarlayan ve diğer sürücüleri rahatsız etmeden optimum aydınlatma sağlayan, Peugeot’nun yeni Pixel LED teknolojisiyle yollara çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni 3008’in arka tasarımı, GT versiyonlarında 3D olmak üzere, üç pençeli ışık imzasıyla dinamik bir tasarım sunuyor. Bu arada arka koltuklar da geniş bir alan sunuyor ve bir önceki nesil 3008’in 520 litrelik bagaj hacmini her iki motor seçeneğinde de koruyor.

E-3008, Stellantis’in yeni STLA Medium platformunu kullanan ilk model olarak dikkat çekiyor. Bu platform, yüksek kapasiteli bataryalarla donatılan E-3008’in 525 kilometreye kadar menzil sunmasını sağlıyor. Ayrıca, 30 dakikaya varan hızlı şarj süresiyle kullanıcılara pratik bir çözüm sunuyor.

STLA Medium platformu, dinamik yol tutuş sağlamak üzere tasarlanan yeni ön ve arka aksları içeriyor. Platformun mimarisi, hafif ve rijit malzemelerin kullanımını maksimuma çıkarırken, tekerlekler arasında ideal bir şekilde konumlandırılan tek katmanlı batarya ile ağırlık merkezini düşürerek dinamizm ve üstün yol tutuşuna katkıda bulunuyor. Kendi sınıfındaki tamamen elektrikli SUV’lar arasında en iyi dönüş çapına (10,6 m) sahip yeni E-3008, şehir trafiğinde rahatlık ve çeviklik sağlayan bir SUV oluyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Peugeot 3008 ve E-3008'in iç mekânında, sürücü odaklı Panoramic i-Cockpit teknolojisi dikkat çekiyor. Kavisli 21 inçlik HD panoramik ekran, sürüş bilgilerini ve multimedya fonksiyonlarını bir araya getiriyor. Bu yenilikçi ekran, hem sürücü hem de yolcu için erişimi kolaylaştıran bir yapıya sahip.

Yeni 3008 ve E-3008 manevra yapmayı kolaylaştırmak üzere, standart olarak 180° görüş açısı sunan bir geri görüş kamerası ile donatılıyor. Kamera, her koşulda görüntü sağlamak üzere bir temizleme başlığıyla donatılmış durumda. Yeni 3008 ve E-3008, GT versiyonunda standart olarak, ön ve arka tekerleklere mümkün olduğunca yakın konumlandırılan 4 kamera ve otomobilin etrafına dağılan 12 sensör sayesinde, aracın çevresini 360 derece gösteren PEUGEOT VisioPark 360° sistemiyle sunuluyor.

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Yeni Peugeot 3008 ve E-3008 için Türkiye fiyatları açıklandı